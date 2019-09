Total : va accélérer la croissance de son dividende

24/09/2019 | 08:21

Le Conseil d'administration a décidé d'accélérer la croissance du dividende de Total et se donne comme orientation une croissance du dividende de 5 à 6% par an au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment.



Cela se traduira dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2019 dont le montant proposé sera de 0.68 E par action, en hausse de 6% par rapport au troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2018.



Total démontre sa capacité à maintenir durablement un point mort cash organique avant dividende inférieur à 30$/b et une structure financière solide avec un objectif de taux d'endettement inférieur à 20%.



' La mise en oeuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable dans le pétrole et le gaz ainsi que sa capacité à lancer des projets d'investissements profitables dans les marchés en croissance, notamment le GNL et l'électricité bas-carbone, donnent une visibilité accrue sur le futur du groupe ' indique la direction.



Celle-ci se traduit notamment par des prévisions d'augmentation du cash-flow de plus de 5 milliards de dollars à horizon 2025 dans un environnement à 60 $ par baril, soit une augmentation moyenne annuelle d'environ 1 milliard de dollars.



