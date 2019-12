Total va affréter un navire avitailleur en GNL en Méditerranée

Le navire, qui sera construit en Chine, sera livré en 2021 et positionné dans la région de Marseille-Fos, dans le sud de la France.

Il fournira en GNL un large éventail de navires en Méditerranée (porte-conteneurs, pétroliers, ferries, navires de croisière, etc.), a précisé le groupe pétrolier dans un communiqué.

Total a également annoncé la signature d'un accord pour la fourniture annuelle au groupe de transport maritime CMA CGM d'environ 270.000 tonnes par an de GNL sur dix ans. L'accord prévoit notamment l'approvisionnement à Marselle-Fos de futurs porte-conteneurs de CMA CGM qui assureront des liaisons entre la Méditerranée et l'Asie et seront livrés à partir de 2021.

"Le GNL est la meilleure alternative disponible pour réduire l'empreinte du transport maritime sur son environnement. Utilisé comme carburant marin, le GNL améliore considérablement la qualité de l’air et contribue fortement à la réduction des gaz à effet de serre", a déclaré Jérôme Leprince-Ringuet, directeur général de Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS).

