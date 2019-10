Total : vers l'ouverture d'une digital factory à Paris

18/10/2019 | 08:29

Total annonce qu'il ouvrira début 2020 une digital factory qui rassemblera jusqu'à 300 développeurs, data scientists et autres experts pour accélérer sa transformation digitale et créer de la valeur dans l'ensemble de ses métiers.



Sous l'impulsion de Frédéric Gimenez, chief digital officer de Total en charge du projet de digital factory, ces équipes seront ainsi réunies avec des opérationnels des différents métiers de Total dans un espace dédié de 5.500 m2 dans le 2e arrondissement de Paris.



L'ambition de la compagnie pétro-gazière est de générer, d'ici 2025, jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an de valeur pour l'entreprise, que ce soit sous forme de revenus additionnels ou d'économies sur les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.



