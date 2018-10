Total : BarCap reste à 'surpondérer'

16/10/2018 | 14:22

Barclays Capital (BarCap) réitère sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 66 euros sur Total, malgré des ajustements mineurs de prévisions pour le groupe pétrolier au lendemain de la publication de son indicateur de marge.



Le broker abaisse ainsi de 3% son estimation de bénéfice net au titre du troisième trimestre, pour la ramener à quatre milliards de dollars, du fait principalement d'un ajustement à sa ligne de résultat financier.



'Ceci laisse encore un bénéfice net en hausse de 50% en rythme annuel, reflétant des prix plus élevés et une production plus forte', indique BarCap, ajoutant que 'des facteurs positifs devraient conduire à un free cash-flow plus élevé dans les trois prochaines années'.



