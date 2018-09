Total : Berenberg entame le suivi à l'achat

11/09/2018 | 09:05

Dans une note sectorielle titrée 'Les étoiles sont en train de s'aligner', le bureau d'études allemand Berenberg a entamé le suivi de huit 'majors' pétro-gazières. L'action française Total fait partie de ses préférées, avec un conseil d'achat et un objectif de cours fixé à 65 euros. Soit un potentiel de hausse de 25%.



D'une manière générale, les analystes relèvent que l'abaissement des coûts des 'majors' se combine avec la croissance des productions et des prix des hydrocarbures plus élevés, 'ce qui devrait conduire à la plus forte augmentation des cash flows libres dans le secteur depuis 2006/2007', attaque une note.



Berenberg vise ainsi un baril de Brent à 85 dollars en 2019, en raison notamment des sanctions américaines contre l'Iran. Certes, leur estimation de long terme est de 65 dollars, mais selon eux, le marché 'price' actuellement un cours de l'ordre de 60 dollars seulement.



Dans ce contexte, Berenberg distingue Total, BP et Repsol. 'Nous conseillons Total à l'achat (...) en raison de sa robuste croissance et de la plus forte génération de cash flow libre du secteur', argumentent les spécialistes. Autres points mis en avant : la faiblesse de l'endettement 'et des surprises potentielles quant aux rachats d'actions'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.