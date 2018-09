Total : Oddo BHF optimiste avant la journée investisseurs

19/09/2018 | 10:34

Le bureau d'études Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur l'action de la 'major' pétro-gazière française Total en vue de l''investor day'' qui sera organisé le 25 septembre à New York. L'objectif de cours demeure fixé à 59 euros.



A l'occasion, supputent les spécialistes, Total devrait maintenir la plupart de ses objectifs de production, qui est 'la meilleure du secteur', et même relever la croissance visée en 2019 de 5% à 7%.



De plus, grâce à l'orientation favorable du cours du Brent et à l'amélioration de la rentabilité du gaz naturel liquéfié, le groupe devrait 'relever la guidance de CFFO (cash flow opérationnel) de + 7,3 à + 9 milliards de dollars sur 2017/2022, soit + 35% à + 40%, également la plus forte croissance du secteur', indique une note.









