Total : Oddo BHF reste à 'achat'

09/10/2018 | 10:01

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Total, le percevant comme 'un des grands gagnants du cycle actuel', à l'issue du roadshow organisé la semaine dernière avec des dirigeants du groupe pétro-gazier.



Il souligne notamment que Total a réalisé des acquisitions de qualité à prix très attractifs et que sa forte génération de FCF servira à réduire d'avantage l'endettement pour bénéficier du prochain cycle et améliorer le retour aux actionnaires.



'La valorisation reste très attractive par rapport aux comparables avec une décote de 5% en PE et une légère prime de 4% en P/CF stable depuis deux ans et qui ne reflète pas l'amélioration de la profitabilité du groupe', ajoute l'analyste.



