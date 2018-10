Total : Oddo relève son BPA et son objectif de cours

01/10/2018 | 11:01

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur après l'organisation par le groupe de son Investor Day. Le bureau d'analyses relève son BPA de 4% en 2019 et son objectif de cours de 59 E à 60 E pour intégrer une meilleure rentabilité et génération de cash dans le deepwater.



' Le groupe a profité de cette occasion pour confirmer une nouvelle fois les objectifs ambitieux de croissance de la production avec une guidance relevée en début de période de 5 à 6-7%, une discipline inébranlable au niveau des coûts et un effet taille important dans le LNG ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Au niveau du CFFO, le groupe est resté prudent en maintenant ses objectifs, notamment dans IG, où nous estimons qu'il y a un potentiel de relèvement de 1 Md$. Parallèlement, nous relevons nos estimations de CFFO de 1 Md$ dès 2019 pour prendre en compte un potentiel plus élevé en Deepwater ' rajoute le bureau d'analyses.



Le management a confirmé son objectif d'augmentation de production de 5% sur 2017/2022, Le groupe donne plus de détails et guide sur 6-7% en 2017/2020.



Total maintient sa discipline au niveau des Capex à 15-17 Md$, en ligne avec les attentes d'Oddo, avec 10 Md$ dédiés à l'E&P, 3 Md$ iGRP et 3 Md$ au downstream.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.