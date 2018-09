Total : UBS à l'achat avant la journée stratégique

21/09/2018 | 11:21

Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études UBS confirme son conseil d'achat sur l'action Total, en vue de la réunion stratégique de la semaine prochaine. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 62,5 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.



Contrairement aux éditions précédentes, l''investor day' (la journée investisseurs) annuel de Total se tiendra cette année à New York, et non à Londres, le 25 septembre. Le groupe fera comme d'habitude le point sur sa stratégie et ses perspectives, et reviendra notamment sur les gisements en eaux profondes et le gaz naturel liquéfié (GNL), deux thèmes très suivis actuellement.



Qu'en attend UBS ? Pas grand-chose de neuf, les analystes estimant que les journées investisseurs sont rarement marquées par la présentation de 'nouveaux catalyseurs'. En outre, 'la performance de Total et sa capacité d'exécution ont été très compétitives ces derniers temps, alors pourquoi changer ?', grince une note.



Même si l'événement sera peut-être l'occasion de faire le point sur les investissements, qui selon UBS pourraient s'orienter à la hausse, mais sans excès, et la discipline en matière d'allocation du capital. La présentation sur le GNL pourrait aussi être intéressante, après l'acquisition importante réalisée auprès d'Engie.





