Total : UBS passe à l'achat et vise 62,5 euros

03/08/2018 | 11:13

UBS a changé son fusil d'épaule sur l'action Total, qu'il conseille désormais d'acheter et non plus à 'neutre'. L'objectif de cours à 12 mois remonte de 56 à 62,5 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.



Selon les analystes, la qualité de la gestion de la 'supermajor' pétro-gazière française devrait entraîner une valorisation du titre comparable à celle de BP. En effet, les comptes du 2e trimestre ont souligné la 'résilience' de l'activité de Total, alors que les publications des autres majors étaient plutôt médiocres. Total profite en effet d'une production orientée en nette hausse, et parallèlement de mesures d'économies qui dopent la génération de trésorerie.



L'acquisition récente d'Engie LNG renforce la base d'actifs du groupe, d'autant qu'elle s'accompagne de la cession d'autres actifs moins prometteurs.



En vue : la journée annuelle consacrée à la stratégie, le 25 septembre prochain.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.