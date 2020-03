TOTAL GABON : RESULTATS FINANCIERS 2019

Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Total Gabon (Paris:EC) s’est réuni le 25 mars 2020 pour arrêter les comptes de la Société pour l’exercice 2019.

En 2019, le prix moyen du Brent s’est établi à 64,2 dollars par baril ($/b), en baisse de 10% par rapport à 2018 (71,3 $/b). La production 1 de pétrole brut revenant à Total Gabon en 2019 s’élève à 31 200 barils par jour (b/j) contre 36 100 b/j en 2018.

Compte tenu de l’évolution des prix et des volumes vendus, le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève à 808 M$ en baisse de 11% par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net de l’exercice 2019 s’établit à 50 M$, en baisse par rapport à l‘année 2018 (258 M$). Il convient cependant de rappeler que le résultat de l’exercice 2018 incluait la cession de la participation résiduelle de Total Gabon dans le champ de Rabi-Kounga.

Malgré un environnement défavorable, la Société a toutefois généré un flux de trésorerie d’exploitation de 480 M$, en hausse de 21% par rapport à 2018.

Le Conseil d’administration, constatant le niveau de résultat distribuable et confiant dans la solidité du bilan de la Société, a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée le 29 mai 2020, la distribution d’un dividende de 11 dollars par action, identique à celui de l’exercice précédent, soit 49,5 M$ pour l’ensemble des actionnaires.

Ce dividende sera payable en euros (ou sa contre-valeur en francs CFA) sur la base du cours euro/dollar au jour de l’Assemblée générale.

Principales données financières

2019 2018 2019 vs 2018 Prix moyen du Brent $/b 64,2 71,3 -10% Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 61,8 66,3 -7% Production de pétrole brut

des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 23,1 24,7 -6% Production de pétrole brut

liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 31,2 36,1 -14% Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 11,9 12,1 -2% Chiffre d’affaires (5) M$ 808 905 -11% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 480 398 +21% Investissements pétroliers M$ 128 159 -19% Résultat net M$ 50 258 n/a

(1) Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État.

(2) kb/j : millier de barils par jour.

(3) Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

(4) Mb : million de barils.

(5) Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage), incluant la part d’impôts revenant à l’État au titre des contrats de partage de production.

(6) Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fond de roulement.

Résultats 2019

Prix de vente

Reflétant les cours du Brent, le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s’est élevé à 61,8 $/b, en baisse de 7% par rapport à 2018.

Production

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon 2 s’est élevée en 2019 à 31 200 barils par jour, en baisse de 14% par rapport à 2018. Celle-ci s’explique principalement par :

la cession de la participation résiduelle dans le champ de Rabi-Kounga le 30 septembre 2018,

le déclin naturel des champs,

partiellement compensée par les apports :

des campagnes d’interventions sur les puits,

de la campagne de redéveloppement du champ de Torpille.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève à 808 M$ en baisse de 11% par rapport à l’exercice 2018. Celle-ci est principalement liée à la baisse du prix de vente moyen et de la production partiellement compensée par la bonne résistance des volumes vendus.

Flux de trésorerie d’exploitation

Le flux de trésorerie d’exploitation de 480 M$ est en hausse de 21% par rapport à 2018, en raison principalement de la réduction du besoin en fonds de roulement liée à la gestion du programme d’enlèvements.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 128 M$, en baisse de 19% par rapport à 2018. Ils comprennent principalement la première phase du redéveloppement du champ de Torpille, des travaux d’intégrité et de pérennité sur les installations en mer, ainsi que, pour le champ de Grondin, la mise en place du nouveau quartier vie et le début de la première phase de conversion pour passer l’activation de puits de gas-lift en pompes de fonds de puits.

Résultat net

Le résultat net de l’exercice 2019 s’établit à 50 M$, en baisse par rapport au résultat net de l’exercice 2018 (258 M$) qui comprenait la cession de la participation résiduelle dans le champ de Rabi-Kounga.

Faits marquants depuis le début du quatrième trimestre 2019

Conseil d’administration du 15 novembre 2019

Le Conseil d’administration a examiné et approuvé le projet de budget pour l’année 2020.

Société anonyme de droit gabonais avec Conseil d’Administration au capital de 76 500 000 dollars US

Siège social : Boulevard Hourcq - Port-Gentil BP 525 (République Gabonaise)

www.total.ga

RCCM Port-Gentil 2000 B 00011

1 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

2 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

