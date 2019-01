TOTAL GABON : en repli après une tentative de putsch au Gabon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total Gabon, détenu à hauteur de 25% par la République gabonaise et de 58,28% par Total, recule de 2,7% à 125,50 euros dans des volumes importants ( 1 554 titres échangés contre 490 sur toute la séance de vendredi dernier). Les investisseurs s'inquiètent de l'incertitude politique du pays. Ce matin, le Gabon a en effet essuyé une tentative de coup d'Etat militaire. Selon le gouvernement, les mutins qui avaient pris la radio-télévision ce matin ont toutefois été arrêtés. "Le gouvernement est en place, les institutions sont en place", a déclaré un porte-parole du gouvernement.Se réclamant dans un message diffusé à la radio et sur les réseaux sociaux d'un Mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, le lieutenant Kelly Ondo Obiang avait appelé ses compatriotes à se soulever contre le président Ali Bongo, dont il disait douter de la capacité à continuer à assumer sa charge, a indiqué Reuters ce matin.Le chef de l'Etat gabonais, qui est âgé de 59 ans, se remet au Maroc d'un AVC dont il a été victime le 24 octobre dernier alors qu'il participait à une conférence économique en Arabie saoudite, laissant son vice-président exercer le pouvoir en son absence sur décision de la Cour constitutionnelle, a précisé l'agence de presse.