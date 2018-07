TOTAL GABON : vend ses intérêts dans le champ à terre de Rabi-Kounga pour 100 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total Gabon a signé un accord avec Assala Upstream Gabon S.A. pour la cession de l’intégralité de sa participation de 32,9% dans le champ de Rabi-Kounga, situé à terre au Sud du Gabon. La transaction représente un montant de 100 millions de dollars avant ajustements et reste soumise à l'approbation des autorités."Dans un contexte de prix du pétrole qui reste volatile, la vente de notre participation résiduelle dans le champ mature de Rabi-Kounga s'inscrit dans la continuité du recentrage stratégique de Total Gabon entamé en 2017, visant à renforcer la compétitivité et la pérennité de la société, a déclaré Guy Maurice, Président de Total Gabon. La simplification du portefeuille d'actifs permet à Total Gabon de mobiliser ses ressources sur les champs opérés en mer qui offrent plus de potentiel de développement à moyen terme."Total Gabon opère les secteurs en mer d'Anguille-Ile Mandji et Torpille ainsi que le terminal pétrolier de Cap Lopez, avec une participation de 100%. La société détient également une participation de 42,5% dans le permis d'exploration en mer profonde de Diaba et une participation non-opérée de 65,3% dans le secteur en mer de Grondin.