Total Gabon : INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE

Premier trimestre 2020

Principales données financières

1T20 1T19 1T20 vs 1T19 Prix moyen du Brent $/b 50,1 63,1 -21% Prix moyen des bruts Total Gabon (1) $/b 40,6 57,7 -30% Production de pétrole brut des champs opérés par Total Gabon kb/j (2) 21,7 22,8 -5% Production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon (3) kb/j 27,9 31,9 -13% Volumes de brut vendus par Total Gabon (1) Mb (4) 2,34 2,52 -7% Chiffre d’affaires (5) M$ 113 164 -31% Flux de trésorerie d’exploitation (6) M$ 55 83 -34% Investissements pétroliers M$ 11 35 n/a Résultat net M$ (8) 10 n/a

Chiffres ne comprenant pas les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production, ces barils étant remis en nature à l’État. kb/j : millier de barils par jour. Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production. Mb : million de barils. Ventes d’hydrocarbures et travaux, services rendus (prestations de transport, traitement et stockage), incluant la part d’impôts revenant à l’État au titre des contrats de partage de production. Le flux de trésorerie d’exploitation est la somme de la marge brute d’autofinancement, des plus ou moins-values sur cessions d’actifs et de la variation du besoin en fond de roulement.

Résultats du premier trimestre 2020

Prix de vente

Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s’est élevé à 40,6 $/b au premier trimestre 2020, en baisse de 30% par rapport au premier trimestre 2019. Outre la baisse du cours du Brent, le différentiel de prix lié à la qualité de pétrole brut produite par Total Gabon s’est également détérioré suivant la tendance amorcée fin 2019. La baisse du prix de vente a été particulièrement significative au mois de mars.

Production

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon 1 s’est élevée au premier trimestre 2020 à 27 900 barils par jour, en diminution de 13% par rapport au premier trimestre 2019. Celle-ci s’explique principalement par :

une indisponibilité partielle des installations liée à des problèmes de compression et d’ensablement sur le secteur non opéré de Grondin,

le déclin naturel des champs,

partiellement compensée par :

l’apport de la campagne d’interventions sur puits du premier trimestre sur le secteur opéré.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’élève à 113 M$, inférieur de 31% par rapport au premier trimestre 2019. Le chiffre d’affaires est principalement impacté par la baisse continue du prix de vente au cours du trimestre.

Flux de trésorerie d’exploitation

Le flux de trésorerie d’exploitation de 55 M$ est en forte baisse par rapport au premier trimestre 2019, en raison principalement de la baisse continue des prix de vente sur le trimestre. Toutefois, la position de trésorerie est en progression sur le trimestre.

Investissements

Les investissements pétroliers s’élèvent à 11 M$, en baisse significative par rapport au premier trimestre 2019. Ils comprennent principalement l’installation d’un gazoduc destiné dans un premier temps à améliorer l’activation gas-lift de puits du secteur Grondin. Sa mise en service a été repoussée du fait de l’arrêt des transports de personnes au Gabon.

Résultat net

Le résultat net du premier trimestre 2020 s’établit à (8) M$, impacté principalement par la diminution du chiffre d’affaires.

Faits marquants depuis le début du premier trimestre 2020

Conseil d’administration du 25 mars 2020

Le Conseil d’administration a arrêté le 25 mars 2020 les comptes de l’exercice 2019 et a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires, convoquée le 29 mai 2020, la distribution d’un dividende de 11 $ par action, identique à l’exercice précédent, soit 49,5 M$ pour l’ensemble des actionnaires.

Crise sanitaire et pétrolière

A la suite de la double crise sanitaire et pétrolière, la Société a communiqué le 20 avril 2020 sur la mise en place d’un plan d’action visant à réduire de manière substantielle ses dépenses et ses investissements pour l’exercice 2020. Ce plan n’a pas été modifié et sa mise en œuvre s’effectue comme prévu.

1 Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production.

