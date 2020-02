Total Gabon : baisse de 11% des revenus en 2019

14/02/2020 | 18:33

Total Gabon annonce ce soir, pour l'exercice 2019, un chiffre d'affaires qui s'élève à 808 millions de dollars, en baisse de 11% par rapport à l'exercice 2018.



'[Cette baisse] est principalement liée à la baisse du prix de vente moyen et de la production partiellement compensée par la bonne résistance des volumes vendus', précise le groupe.



Le prix de vente moyen du pétrole brut commercialisé par Total Gabon s'est élevé à 61,8 $/b, en baisse de 7% par rapport à 2018. Par ailleurs, la part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon s'est élevée en 2019 à 31.200 barils par jour, en baisse de 14% par rapport à 2018.



