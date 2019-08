Total Gabon : baisse de 46% du résultat net semestriel

30/08/2019 | 07:45

Total Gabon affiche sur les six premiers mois de l'année 2019 un résultat net de 25 millions de dollars, presque divisé par deux en comparaison annuelle (-46%), principalement impacté par la baisse des prix et de la production.



La part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon a en effet reculé de 7% à 32.700 barils par jour, principalement du fait de la cession d'actifs à terre le 30 septembre 2018 et du déclin naturel des champs.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 ressort à 409 millions de dollars, en contraction de 7% avec la baisse des prix, et le flux de trésorerie d'exploitation s'établit à 146 millions, en diminution de 15% par rapport à la même période en 2018.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.