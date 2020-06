Total Gabon : dividende approuvé en AG

01/06/2020 | 14:00

Total Gabon indique que son assemblée générale, réunie vendredi à Libreville, a adopté l'ensemble des résolutions agréées par son conseil d'administration, dont un dividende net d'impôts au titre de 2019 de 11 dollars par action, soit 49,5 millions de dollars.



Ce dividende sera payé en euros à compter du 11 juin pour une contre-valeur de 9,88 euros sur la base du cours du dollar de la BCE du 29 mai (ou sa contre-valeur en francs CFA) fixé à 1,1136 dollar pour un euro.



L'assemblée générale a aussi révoqué de son mandat d'administrateur Patrichi Christian Tanasa, et ratifié les cooptations, en qualité d'administrateurs, de Nicolas Terraz, Stéphane Bassene et Aristide Obiang Mebale.



