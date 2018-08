Total Gabon : forte hausse du résultat net semestriel

30/08/2018 | 18:24

Le chiffre d'affaires est de 232 M$ au deuxième trimestre 2018, en croissance de 12% par rapport au premier trimestre 2018. Le groupe a bénéficié de la hausse des prix du brut.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'inscrit à 440 M$, en repli de 3% par rapport au premier semestre 2017. Sur cette période, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon s'est élevée à 35 200 barils par jour, en baisse de 22% par rapport au premier semestre 2017.



Le résultat net du deuxième trimestre 2018 ressort à 23 M$. Il est stable par rapport au premier trimestre 2018.



Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net s'établit à 46 M$, en forte hausse par rapport au premier semestre 2017 malgré la baisse des volumes vendus.



' Le groupe a profité notamment à un effet prix positif, au programme de réduction des coûts mis en oeuvre par la Société et à la réduction des charges financières du fait du désendettement de la Société '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.