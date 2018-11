Total Gabon : résultat net à neuf mois multiplié par 20

16/11/2018 | 12:10

Total Gabon affiche sur les neuf premiers mois de l'année un résultat net de 254 millions de dollars, multiplié par 20 par rapport à la même période de 2017, en raison de la cession dans le champ de Rabi-Kounga et de la hausse des prix.



Le chiffre d'affaires baisse de 4% à 697 millions, l'effet positif de la hausse des prix de 42% étant impacté par la baisse de 53% des volumes vendus. De plus, les prestations de services reculent du fait de la cession du réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez.



La part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon se réduit de 19% à 36.600 barils par jour, du fait de la cession d'actifs matures en octobre 2017, d'avaries sur des compresseurs et du déclin naturel des champs.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.