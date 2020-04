Total : valeur préférée d'UBS dans le secteur

07/04/2020 | 15:21

Les actions du secteur pétrolier ont chuté dans un contexte de volatilité plus importante du marché et de l'effondrement des prix du pétrole - le Brent a plongé de -50% en trois mois.



Au sein de la couverture sur les valeurs d'UBS, le bureau d'analyses estime que Total s'est montré le plus résilient sur le mois de Mars (-8%).



'Nous avons réduit nos prévisions macro sur le prix du pétrole. Nous prévoyons que le 2ème trimestre sera particulièrement faible avant la reprise au 2ème semestre 2020. Ces changements entraînent des baisses moyennes du bénéfice par action dans le secteur de -68% en 2020 et de -3,5% en 2021' indique UBS dans sa note sur le secteur.



'Nos valeurs préférées (risque / performance) sont Total et maintenant BP en Europe et Chevron aux États-Unis'.



