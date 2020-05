Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 mai 2020 : Approbation des résolutions proposées par le Conseil d'Administration

Paris, le 29 mai 2020 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Total S.A. s'est réunie à huis clos au siège social le 29 mai 2020, sous la présidence de M. Patrick Pouyanné. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, dont notamment :

L'approbation des comptes de l'exercice 2019, la distribution d'un dividende de 2,68 euros par action au titre de l'exercice 2019, ainsi que l'option pour le paiement en actions du solde du dividende de l'exercice 2019 de 0,68 euro par action,

Le renouvellement pour une période de trois ans des mandats d'administrateur de Mmes Patricia Barbizet et Marie-Christine Coisne-Roquette ainsi que de M. Mark Cutifani,

La nomination comme administrateur pour un mandat de trois ans de M. Jérôme Contamine

Les divers éléments relatifs à la rémunération des administrateurs

Les éléments de rémunération versés ou attribués au Président-directeur général au titre de l'exercice 2019 ainsi que la politique de rémunération pour 2020

L'approbation de la transformation de la Société en société européenne et l'adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne, incluant en outre diverses modifications, notamment celle relative à la prise en considération par le Conseil d'administration des enjeux sociaux et environnementaux des activités de la Société,

Diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

La résolution déposée par un groupe d'actionnaires et non agréée par le Conseil d'administration a été rejetée à une très large majorité (83,2%) des actionnaires.

Les résultats complets des votes, ainsi que les présentations effectuées aux actionnaires seront disponibles sur le site internet total.com.

Au cours de l'Assemblée, M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a présenté en particulier la façon dont le Groupe s'est organisé pour faire face aux crises sanitaire et économique. Il a fait le point sur la mise en œuvre de la stratégie du Groupe et a présenté la nouvelle ambition Climat de la Société à horizon 2050.

Il a également fait part de la décision du Conseil d'Administration de nommer Mme Marie-Christine Coisne-Roquette comme Administrateur Référent, remplaçant ainsi Mme Patricia Barbizet dans ces missions, à l'issue de l'Assemblée Générale. Mme Marie-Christine Coisne-Roquette présidera le Comité de Gouvernance et d'Ethique. MM. Cutifani et Patrick Artus ont accepté de prendre respectivement la présidence du Comité des Rémunérations et du Comité d'Audit. Le Conseil d'Administration et le Président-directeur général, au nom de tous les actionnaires, ont remercié Mme Patricia Barbizet pour l'exercice de ses missions en tant qu'Administrateur Référent depuis sa nomination intervenue le 18 décembre 2015.

