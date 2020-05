Aviation : Total et Gaussin développent le premier camion avitailleur 100% électrique au monde

Paris / Héricourt - Gaussin et Total vont développer ensemble le premier camion avitailleur ART® (Aircraft Refueller Transporter) 100% électrique au monde. Destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse, ce prototype sera capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré à la fin de l'année 2020.

Ce partenariat entre Gaussin et Total s'appuiera sur les 40 ans de savoir-faire de Saft (filiale de Total) dans la conception et la fabrication de batteries pour véhicules commerciaux et industriels hybrides et électriques. Saft fournira les batteries lithium-ion de cette future flotte de véhicules. Ces batteries seront intégralement conçues et fabriquées en France sur les deux sites de production de Saft à Nersac et Bordeaux en région Nouvelle-Aquitaine (France).

Cette première commande ferme permet d'enrichir l'offre de Gaussin sur le marché des véhicules électriques et à Total d'apporter une solution adaptée au métier de l'avitaillement. Elle ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation.

Avec ce développement, Total illustre son engagement dans la réduction de son empreinte carbone sur les plateformes aéroportuaires qu'il alimente et opère, aux côtés de ses clients et partenaires. Total partage l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, conjointement avec la société, pour l'ensemble de ses activités, depuis sa production jusqu'à l'utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients.

Véhicule avitailleur électrique, équipé de deux citernes de 30 tonnes (illustration d'artiste - crédits : Gaussin)

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

À propos de l'Aviation chez Total

Total est un des leaders de l'avitaillement en carburant aéronautique en France, en Europe et en Afrique. Aviation d'affaires, de loisirs, industrie aéronautique, aéroports et compagnies aériennes : chaque clientèle bénéficie d'une offre de services adaptée à ses besoins. Total approvisionne 280 compagnies aériennes sur 300 aéroports à travers le monde. aviation.total.com / aviation.total.fr

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

