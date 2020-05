Electricité & Gaz : Total devient l'un des principaux fournisseurs en Espagne

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) renforce ses positions dans la génération et la fourniture d’électricité et de gaz en Espagne avec l’acquisition auprès d’Energías de Portugal de son portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, d’une puissance cumulée de près de 850 mégawatts.

Cette transaction en Espagne fait suite à l’entrée de Total sur le marché solaire en février avec l’acquisition d’un portefeuille de près de 2 gigawatts de projets d’électricité renouvelable à développer. Elle permet au Groupe de mettre en œuvre sa stratégie de croissance sur la chaîne de valeur intégrée du gaz et de l’électricité dans ce pays et notamment de :

entrer sur le marché espagnol résidentiel et devenir le 4ème plus grand fournisseur de gaz et d’électricité du pays avec des parts du marché résidentiel de 12% et 6% respectivement

compléter sa future production d’électricité renouvelable, par nature intermittente, avec des capacités de génération électrique flexibles 1 à partir de gaz.

Cette opération s’inscrit dans l’ambition de Total d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 pour l’ensemble de ses activités mondiales, de la production aux clients de produits énergétiques et d’être un acteur de premier plan de la transition énergétique en Europe, l’Espagne ayant été un des premiers pays à se doter d’un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

« Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l’ambition de Total de devenir un groupe multi-énergies. Cette opération permet en effet à Total de devenir l’un des principaux acteurs du marché de l’énergie en Espagne, depuis l’importation de GNL à la production d’électricité, sur base de renouvelable et de gaz, à la vente de gaz et d’électricité. Notre ambition est de pouvoir proposer aux consommateurs espagnols une offre compétitive issue de nos productions en s’appuyant sur le savoir-faire digital et commercial développé en France par Total Direct Energie et en Belgique par Lampiris », a déclaré Patrick Pouyanné, Président – directeur général de Total. « Cette transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de se développer de façon rentable sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz et de l’électricité bas carbone en Europe, en ligne avec notre nouvelle ambition d’être une entreprise à zéro émission nette à horizon 2050. Avec cette opération, Total fournira dès 2021 du gaz et de l’électricité à 8,5 millions de clients en Europe, en route sur son ambition d’atteindre plus de 10 millions de clients à horizon 2025 ».

La transaction, conclue avec EDP sur la base d’un prix de 515 M€ en valeur d’entreprise, reste soumise à des conditions préalables, dont l’approbation des autorités compétentes, et devrait être finalisée d’ici la fin 2020. Le portefeuille d’environ 2,5 millions de contrats résidentiels est détenu pour environ 2,1 millions d’entre eux par EDP Commercializadora (100% EDP) et pour environ 0.4 millions par CHC, co-entreprise entre EDP et CIDE, cette dernière transaction étant soumise à l’accord de CIDE. Au closing de la transaction, EDP transfèrera à Total les 280 salariés qui gèrent les activités acquises par Total.

1 Centrales électriques qui peuvent, sur demande, être mises en marche et arrêtées, ou dont la puissance peut être ajustée dans un court délai.

