France : Total remporte plus de 135 MW lors du dernier appel d'offres solaire de la CRE

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), via sa filiale à 100%, Total Quadran dédiée au développement et à la production d’énergie renouvelable en France, a remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l’appel d’offres CRE 4 au sol ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM ( ZNI1).

Plus de la moitié des capacités remportées font partie du programme de Total de solarisation de ses sites industriels et de revalorisation de friches industrielles, dont notamment :

la future plus grande centrale solaire au sol de Total en France : d’une puissance de 50 MWc, la future centrale solaire de Valenciennes constitue le plus grand projet lauréat de l’appel d’offres et la plus grande centrale de Total Quadran. Elle sera installée sur le site d’une ancienne raffinerie du Groupe qui a fait l‘objet d‘une remise en état menée par sa filiale Retia2. Une fois mise en service en 2022, elle fournira de l’électricité verte à près de 32 000 personnes.

la plus grande centrale photovoltaïque d'Ile-de-France : située à proximité de la raffinerie de Grandpuits, la centrale solaire de Grandpuits, d’une puissance de 25 MWc, sera la plus grande d'Ile-de- France. Elle permettra d’alimenter en électricité renouvelable près de 17 000 personnes. Sa mise en service est prévue d’ici 2022.

Les projets de Lavéra (3 MWc) dans les Bouches-du-Rhône, Serpaize (5 MWc) en Isère et Brignoud (4 MWc) en Isère, situés sur d’anciennes friches industrielles, sont également lauréats de l’appel d’offres CRE 4.7.

« Total Quadran est fier d’être parmi les leaders des énergies renouvelables en France. Les résultats de l’appel d’offres illustrent bien notre capacité à monter des dossiers solides et compétitifs dans un environnement de plus en plus concurrentiel,» a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran. « Le programme de solarisation des sites de Total à travers la revalorisation d’anciennes friches industrielles est un des éléments clés de ce succès que nous souhaitons poursuivre.»

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatts, dont 3 gigawatts à partir d’énergies renouvelables.

Avec plus de 6 GW de projets renouvelables annoncés depuis le début de l’année, le Groupe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 25 GW de capacité installée de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2025.

À propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d’énergies renouvelables totalisant près de 1000 MW qui permettent de produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million de personnes et une économie de près de 590 000 tonnes d’émissions de CO 2 chaque année.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

1 « Zones non interconnectées au réseau métropolitain intercontinental » - EnR dans les DOM-TOM

2 RETIA réalise les travaux de démantèlement et de remédiation sur des sites industriels anciens ou sur des sites actifs du Raffinage Chimie ou de l'Exploration-Production. A l’issue du démantèlement, elle intervient dans les différents travaux permettant la reconversion du site.

