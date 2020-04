TOTAL : acquiert les intérêts de Tullow dans le projet du Lac Albert, en Ouganda

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et Tullow ont conclu un accord par lequel Total acquerra l'ensemble des intérêts de Tullow dans le projet de développement du Lac Albert, en Ouganda, et dans le projet de l'oléoduc East African Crude Oil Pipe Line (EACOP). Le montant global versé par Total à Tullow sera de 575 millions de dollars, avec un versement initial de 500 millions de dollars à la finalisation de l'accord, et un second versement de 75 millions de dollars lorsque les partenaires prendront la décision finale d'investissement du projet.Seront en outre versés à Tullow des paiements conditionnels, indexés sur la production et sur le cours du pétrole dès que les prix du Brent seront supérieurs à 62 dollars le baril. Les conditions de la transaction ont été discutées avec le gouvernement ougandais et les autorités fiscales compétentes, et un accord de principe a été conclu sur le traitement fiscal de la transaction.Selon les termes de l'accord, Total acquerra la totalité des 33,3334 % actuellement détenus par Tullow dans chacune des licences EA1, EA1A, EA2 et EA3A du projet de Lac Albert ainsi que dans le projet EACOP. La transaction reste soumise à l'approbation des actionnaires de Tullow, aux approbations réglementaires et gouvernementales habituelles, et au droit de préemption de la CNOOC sur 50 % de la transaction." Nous sommes heureux d'annoncer qu'un nouvel accord a été conclu avec Tullow pour acquérir l'ensemble de leurs intérêts dans le projet du Lac Albert pour un cout d'acquisition de moins de 2 dollars par baril, et que nous avons un accord avec le gouvernement ougandais sur le cadre fiscal. Cela s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'acquisition de ressources long-terme à bas coût, " a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total." Cette acquisition nous permettra, aux côtés de notre partenaire CNOOC, de progresser vers la décision finale d'investissement du projet, tout en réduisant les coûts pour développer un solide projet sur le long terme. "