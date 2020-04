TOTAL : cède des actifs au Brunei, en Sierra Leone et au Libéria

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En ligne avec sa stratégie de gestion dynamique de son portefeuille d’actifs et son objectif de cessions pour un montant de cinq milliards de dollars sur 2019-2020, Total poursuit la vente de plusieurs actifs non-stratégiques dans les secteurs de l’Exploration-Production (Brunei) et du Marketing & Services (Sierra Leone et Libéria). Ces cessions représentent une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.Ces ventes d'actifs vont contribuer à notre programme de cession, actuellement en cours, et démontre la capacité de Total à améliorer sans relâche son portefeuille " a déclaré Jean-Pierre Sbraire, firecteur financier de Total. " Dans le contexte actuel de prix bas du pétrole, ces transactions soutiennent le plan d'action annoncé pour faire face à cette crise. "