TOTAL : compte sur sa capacité adaptation et sa rigueur pour surmonter la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total bondit de plus de 6% à 32,45 euros, effaçant une grande partie de sa baisse d'hier (-7,2%). Dans un environnement de marché marqué aujourd'hui par le retour de l'appétit pour le risque, la compagnie pétrolière a présenté une publication trimestrielle apparemment convaincante. Certes, comme ses concurrents, BP, Shell ou encore Exxon, le groupe est frappé de plein fouet par la chute du pétrole. Mais la société de Patrick Pouyanné entend démontrer sa capacité adaptation face à des circonstances qualifiées d'exceptionnelles.Ainsi, un peu plus d'un mois après la présentation d'un plan d'actions déjà volontariste (réduction des investissements, renforcement du programme d'économies, etc.), Total muscle encore sa réponse à la crise.Le groupe va réduire encore ses investissements nets sur l'année, qui seront inférieurs à 14 milliards de dollars, soit en baisse de près de 25% par rapport aux 18 milliards annoncés en février.En revanche, les investissements dans l’électricité bas carbones seront maintenus entre 1,5 et 2 milliards, un choix qui confirme le virage vert opéré par Total.Ce dernier va également augmenter son programme d'économies sur les coûts opératoires à plus d'un milliard auquel s'ajoutera plus d'un milliard sur les coûts de l'énergie.L'objectif du groupe est clair. Il s'agit générer un niveau de cash-flow permettant de continuer à investir dans des projets rentables, de préserver un retour à l'actionnaire attractif et de maintenir la solidité de son bilan.Pour relever le défi, Total doit absolument parvenir à maintenir son "point mort cash organique" sous les 25 dollars le baril en 2020, soit le niveau de rentabilité économique à partir duquel investir dans un nouveau projet d'extraction d'or noir est rentable.Or, le prix du baril de Brent atteint ce matin 28,85 dollars. Selon les dernières estimations de Goldman Sachs, le cours moyen s'établirait cette année à 35,8 dollars et l'an prochain, à 55,6 dollars.Contrairement à Shell, Total ne rogne pas son retour à l'actionnaire. Il se contente de stabiliser son acompte sur dividende à 0,66 euro par titre et de proposer l'option du paiement du solde du dividende 2019 en actions, soit un moyen efficace de préserver sa trésorerie, comme il l'avait fait lors entre 2015 et 2018 après le précédent krach pétrolier.Toutes ces annonces ont relégué au second plan, la chute de 99% à 34 millions de dollars du résultat net part du groupe au premier trimestre 2020.Le résultat net ajusté part du groupe, l'indicateur de référence du secteur, a reculé de 35% à 1,78 milliard, un chiffre supérieur de 11% au consensus, observe UBS ce matin. Le consensus le donnait à 1,6 milliard, l'analyste tablant lui, sur 1,7 milliard.Le cash-flow a reculé, lui, de 31% à 4,5 milliards. La rentabilité des capitaux propres s'est établi à 9,8% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, contre 11,7% un an plus tôt.La compagnie pétrolière souligne le maintient d'une bonne solidité financière avec un taux d'endettement de 21%, contre 18,9% un an plus tôt.Cette publication semble confirmer que Total reste l'un des meilleurs "players" du secteur, même en temps de crise.