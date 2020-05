Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total renforce ses positions dans la génération et la fourniture d'électricité et de gaz en Espagne avec l'acquisition auprès d'Energías de Portugal de son portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, d'une puissance cumulée de près de 850 mégawatts. La transaction a été conclue avec EDP sur la base d’un prix de 515 millions d'euros en valeur d’entreprise.Cette transaction en Espagne fait suite à l'entrée de Total sur le marché solaire en février avec l'acquisition d'un portefeuille de près de 2 gigawatts de projets d'électricité renouvelable à développer. Elle permet au groupe de mettre en œuvre sa stratégie de croissance sur la chaîne de valeur intégrée du gaz et de l'électricité dans ce pays.Total entre en effet sur le marché espagnol résidentiel et devenir le 4ème plus grand fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec des parts du marché résidentiel de 12% et 6% respectivement.De plus, le groupe complète sa future production d'électricité renouvelable, par nature intermittente, avec des capacités de génération électrique flexibles 1 à partir de gaz.Cette opération s'inscrit dans l'ambition de Total d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 pour l'ensemble de ses activités mondiales, de la production aux clients de produits énergétiques et d'être un acteur de premier plan de la transition énergétique en Europe, l'Espagne ayant été un des premiers pays à se doter d'un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.