TOTAL : l'AGM du 29 mai se tiendra hors la présence physique des actionnaires

Total a annoncé que, compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19, ainsi qu’en application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale mixte, convoquée le vendredi 29 mai 2020 à 10h00, se tiendra au siège social de la société, 2 Place Jean Millier – La Défense 6, 92400 Courbevoie hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer. Aucune carte d’admission à cette assemblée ne sera délivrée. L’ordre du jour de l’assemblée générale est inchangé.Les actionnaires sont informés que Mmes Patricia Barbizet et Marie-Christine Coisne-Roquette, actionnaires de la Société, assureront les fonctions de scrutateurs de l'assemblée générale.