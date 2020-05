Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et l'américain Occidental ont signé un Purchase and Sale Agreement (SPA) en vue de l'acquisition des actifs africains d'Anadarko. Dans le cadre de ce contrat, Total et Occidental ont finalisé l'acquisition par Total des actifs au Mozambique et en Afrique du Sud. Le SPA prévoyait que la cession des actifs du Ghana soit conditionnée à la réalisation de la cession des actifs algériens. Or, dans le cadre d'un accord avec les autorités algériennes sur le transfert des intérêts d‘Anadarko à Occidental, Occidental ne serait pas en mesure de céder ses intérêts en Algérie.Compte tenu de l'environnement extraordinaire auquel le groupe fait face, et du caractère non-opéré des intérêts de Occidental au Ghana, Total a décidé de ne pas poursuivre la réalisation de l'acquisition des actifs au Ghana et ainsi de préserver les marges de manœuvre financières du groupe." Cette décision de ne pas poursuivre l'acquisition des actifs au Ghana conforte l'effort du groupe dans la maîtrise de ses investissements nets cette année et permet de conserver des flexibilités financières pour faire face aux incertitudes mais aussi aux opportunités créées par l'environnement actuel", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.