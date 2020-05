TOTAL : renforce ses mesures d'austérité après un début d'année difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a réalisé au premier trimestre 2020 un résultat net part du groupe de 34 millions de dollars, en chute de 99% après la prise en compte des effets de stocks pour 1,4 milliard de dollars liés au plongeon du pétrole. Le résultat net ajusté part du groupe a reculé de 35% à 1,78 milliard. Le cash-flow a reculé, lui, de 31% à 4,5 milliards. La rentabilité des capitaux propres s'est établi à 9,8% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, contre 11,7% un an plus tôt. La compagnie pétrolière souligne le maintient d'une bonne solidité financière avec un taux d'endettement de 21%.Total anticipe désormais une production sur l'année entre 2,95 et 3 millions de barils par jour, soit une réduction d'au moins 5% par rapport aux prévisions pour 2020. Dans l'Aval, les niveaux d’utilisations des installations et les ventes sont depuis la mi-mars en moyenne 50% inférieurs à la normale avec des incertitudes sur le timing de retour à normal.Dans ce contexte, le groupe renforce son plan d'actions présenté le 23 mars dernier.Total va réduire encore ses investissements nets sur l'année, qui seront inférieurs à 14 milliards de dollars, soit en baisse de près de 25% par rapport aux 18 milliards annoncés en février. Les investissements dans l'éléctricité bas carbones seront maintenus entre 1,5 et 2 milliards.Le groupe va augmenter son programme d'économies sur les coûts opératoires à plus d'un milliard auquel s'ajoutera plus d'un milliard sur les coûts de l'énergie.Selon Total, ces nouvelles mesures permettront de maintenir le point mort cash organique sous les 25 dollars le baril en 2020.Total précise que sa liquidité a été confortée en avril avec une émission obligataire de 3 milliards et le tirage de 6 milliards de crédit bancaire. Par ailleurs, dans un environnement à 30 dollars le baril, le groupe anticipe une amélioration de son besoin de fond de roulement d'un milliard à fin 2020 par rapport à fin 2019.Le groupe a fixé son acompte sur dividende à 0,66 euro par action, stable sur un an. Il proposera également l'option du paiement du solde du dividende 2019 en actions.Total a enfin rappelé que sa priorité était de générer un niveau de cash-flow permettant de continuer à investir dans des projets rentables, de préserver un retour à l'actionnaire attractif et de maintenir la solidité de son bilan.