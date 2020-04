Total : 131 MWc de projets solaires gagnés en appel d'offres

22/04/2020 | 08:47

Total, via sa filiale à 100% Total Quadran, annonce avoir remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'offres CRE 4 au sol, ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM (ZNI).



'Plus de la moitié des capacités remportées font partie du programme de Total de solarisation de ses sites industriels et de revalorisation de friches industrielles', souligne la compagnie pétro-gazière française.



Elle souligne notamment la future centrale solaire de Valenciennes, d'une puissance de 50 MWc, le plus grand projet lauréat de l'appel d'offres, et la centrale solaire de Grandpuits, d'une puissance de 25 MWc, qui sera la plus grande d'Ile-de-France.



