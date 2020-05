Total : BPA trimestriel supérieur aux attentes

05/05/2020 | 08:48

Total publie un résultat net ajusté part du groupe de 1,78 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2020, en baisse de 35% en comparaison annuelle, mais à 66 cents par action, le BPA correspondant a battu du dix cents le consensus.



Dans un environnement de prix en baisse de plus de 30% en moyenne au cours du premier trimestre, le groupe pétro-gazier a vu son cash-flow reculer de 31% sur un an à 4,5 milliards de dollars, mais sa rentabilité des capitaux propres a résisté à 9,8%.



Dans le contexte de crise, Total indique renforcer le plan d'actions, avec notamment une réduction supplémentaire des investissements nets de l'année à moins de 14 milliards de dollars soit une baisse de près de 25% par rapport aux 18 milliards annoncés en février.



