Total : Coalition pour l'énergie de demain : 11 grandes entreprises internationales unissent leurs forces pour accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique

À l’occasion des Rencontres économiques d’Aix qui réunissent de nombreux acteurs économiques du monde entier, 11 groupes internationaux annoncent s’unir au sein d’une Coalition internationale qui a vocation à s’élargir à l’avenir : AWS, Groupe Carrefour, Groupe CMA CGM, Cluster Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie, Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Wärtsilä.

Des ambitions communes pour la transition énergétique du transport et de la logistique

L’objectif de la Coalition est d’accélérer le développement des énergies et des technologies qui permettent de relever les défis d’une mobilité durable au sein de l’industrie du transport et de la logistique, par la réduction des émissions, la lutte contre le réchauffement climatique, et la protection de la biodiversité.

Les 11 entreprises déjà mobilisées mettent en commun leurs expertises autour de trois ambitions pour réaliser des progrès technologiques et obtenir des résultats mesurables dès 2030 :

Avoir un portefeuille plus étendu de sources d’énergies propres ;

Réduire la consommation d’énergie par kilomètre équivalent transporté ;

Éliminer une partie importante des émissions associées au transport et à la logistique.

9 projets concrets issus de 9 groupes de travail déjà mis en place

Depuis plusieurs mois, la Coalition a mis en place 9 groupes de travail qui ont réunis plusieurs dizaines de personnes, afin de construire 9 projets concrets qui contribueront à définir les énergies de demain :

Développer les solutions d’approvisionnement en hydrogène vert pour les transports ;

Développer les biocarburants pour les différents modes de transport ;

Elargir les usages du biogaz et des gaz de synthèse dans les transports ;

Remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie verte sur l’ensemble de la chaîne logistique ;

Lancer des projets pilotes de véhicules zéro émission d'ici à la fin de 2021 ;

Créer la solution digitale permettant d’identifier l’itinéraire porte-à-porte aux plus faibles impacts environnementaux ;

Optimiser la gestion opérationnelle et le chargement pour accroître l’efficacité énergétique de chaque tonne transportée ;

Rendre les plateformes multimodales plus écologiques pour les applications logistiques ;

Consolider les méthodes de mesure de l'impact des projets de transition énergétique dans les transports et la logistique

La Coalition a été lancée à la fin de l’année 2019 à l’occasion des Assises de l’Economie de la Mer et a reçu le soutien du Président de la République Emmanuel Macron.

Les premiers travaux de la Coalition seront présentés officiellement en janvier 2021 à l’occasion du Congrès Mondial de la Nature.

Julien GROUES, Directeur Général d’AWS en France, déclare :

« Chez AWS, nous nous engageons à gérer notre entreprise de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible, et nous visons à utiliser 100% d'énergie renouvelable au sein d’Amazon d'ici 2025 et d’atteindre la neutralité carbone en 2040. Au-delà de notre propre engagement, nous sommes également convaincus que la puissance d'AWS est un atout pour les entreprises de fret et de logistique pour accélérer la recherche et l'innovation dans les énergies renouvelables et prendre des décisions éclairées sur la base de l'analyse de grands ensembles de données. Nous sommes ravis de mettre notre expertise technologique au service de la coalition. »

Alexandre BOMPARD, Président Directeur Général du Groupe Carrefour, déclare :

« La transition alimentaire pour tous, devenue la raison d’être de Carrefour, ne se fera pas sans une transition énergétique. Nous en sommes un acteur engagé, par l'ambition élevée qui est la nôtre dans la lutte contre le réchauffement climatique, par la promotion de modes de transport propres, et par notre volonté de construire un modèle alimentaire, qui, du producteur au consommateur final, soit respectueux de l'environnement. Au-delà de nos actions au sein du Groupe, les défis sont si immenses, si complexes, qu’ils sont nécessairement collectifs. C’est le but de cette coalition que de les relever, d'ainsi répondre aux attentes des citoyens et de tracer un nouveau chemin pour nos sociétés. »

Rodolphe SAADE, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare :

« Face aux enjeux auxquels le monde est confronté, nous devons unir nos forces pour accélérer la transition énergétique de l’industrie du transport et de la logistique. Je suis très heureux que 11 grandes entreprises mondiales, leaders dans leurs secteurs, aient rejoint cette initiative. CMA CGM apportera toute son expertise et son expérience à cette première grande coalition mondiale multisectorielle, soutenue par le Président de la République Française Emmanuel Macron. Nous sommes tous ensemble pleinement mobilisée pour apporter des solutions concrètes à court, moyen et long terme. »

Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, Président du Cluster Maritime Français, déclare :

« Avec le Cluster Maritime Français, c’est tout l'écosystème du maritime national, plus de 430 entreprises, qui vient appuyer cette « coalition pour l’énergie de demain ». De même, en partenariat avec l’ADEME, avec plusieurs grandes entreprises maritimes (au premier rang desquelles CMA CGM) et tous nos membres du CMF, nous construisons une « Vision à 2050 de la transition écoénergétique du maritime », afin de créer la dynamique collective nécessaire à l’accompagnement des entreprises et territoires dans les ruptures économiques, technologiques et règlementaires qui s’imposent. »

Jacques RIPOLL, Directeur Général de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, déclare :

« L’urgence climatique requiert une action concertée globale et immédiate pour relever les défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée. Le secteur des transports ainsi que toutes les parties prenantes de son écosystème ont un rôle crucial à jouer pour conduire un progrès à la fois technologique et écologique.

En tant qu’un des leaders mondiaux du financement des transports, des navires aux trains, Crédit Agricole CIB est très fier de soutenir la Coalition des Transports et les générations futures pour un avenir meilleur et plus propre. »

Jean-Pierre CLAMADIEU, Président du Conseil d’Administration d’Engie, déclare :

« La relance économique et les investissements publics et privés qu’elle suscitera vont durablement structurer nos économies. Il est donc indispensable de saisir cette opportunité pour accélérer la décarbonation de tous les secteurs et notamment celui des transports. La coalition que nous lançons aujourd’hui est la preuve que des solutions sont à portée de main si l’on y travaille de façon coordonnée et sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Elles seront demain un atout pour nos entreprises et l’ensemble de l’économie. »

Patrick KOLLER, Directeur Général de Faurecia, déclare :

« Les objectifs de la Coalition font écho à nos Convictions, matérialisées par notre projet « CO2Neutral » et notre stratégie pour la Mobilité Durable. Nous nous sommes notamment engagés à atteindre la neutralité CO2 de nos propres sites d’ici 2025, par un programme mondial d’économies et d’utilisation d’énergies décarbonées. Possédant des expertises fortes dans la technologie Hydrogène et les matériaux, nous entendons jouer pleinement notre rôle au sein de la Coalition pour faire de la transition énergétique des transports une réalité. Cela nécessitera de nouvelles solutions technologiques, que la constitution d’écosystèmes ouverts et le partage de connaissances permettront de faire émerger plus rapidement. »

Florent MENEGAUX, Président du Groupe Michelin, déclare :

« Les équipes de Michelin s'engagent pour rendre la mobilité plus durable et travailler avec tous les partenaires adéquats, notamment dans le cadre de Movin’On, afin de créer et promouvoir de nouvelles solutions. En rejoignant la Coalition pour l'énergie de demain, le Groupe fait un pas supplémentaire en ce sens. Nous voulons saisir cette opportunité pour partager notre expérience et nos expertises, en particulier dans la mobilité hydrogène, et accélérer la transition énergétique des transports. »

Patrick POUYANNE, Président Directeur Général de Total, déclare :

« Total partage l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, en phase avec la société, pour l’ensemble de ses activités, depuis sa production jusqu’à l’utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients. En nous associant à la ‘’Coalition pour l’énergie de demain’’ aux côtés de partenaires majeurs, nous souhaitons soutenir et accélérer le développement concerté de solutions énergétiques concrètes, contribuant ainsi directement à la réduction de l’intensité carbone des secteurs du transport et de la logistique. »

Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur Général de Schneider Electric, déclare :

« Schneider Electric est engagé à avoir un impact carbone positif pour le climat et à être le partenaire de nos clients dans leur projet de transformation vers un développement plus durable. Nous sommes fiers de participer à la Coalition pour l’énergie de demain et de contribuer ainsi à la transition énergétique du transport et de la logistique grâce à notre expertise dans les solutions digitales de gestion de l’énergie et des automatismes. »

Jaakko ESKOLA, Président Directeur Général de Wärtsilä, déclare :

« La transition de l'industrie du transport maritime vers une utilisation plus propre et plus durable de l'énergie est un mouvement dans lequel nous, Wärtsilä, continuons à jouer un rôle de premier plan. Par le développement de technologies intelligentes, la recherche de carburants de substitution pour l'avenir et notre approche globale visant à améliorer l'efficacité de tous les aspects du transport maritime et des opérations portuaires pour créer un écosystème marin intelligent, nous avons montré notre engagement à promouvoir la décarbonisation. Nous sommes donc fiers de faire partie de cette coalition qui s'inscrit parfaitement dans notre objectif de permettre des sociétés durables grâce à des technologies intelligentes. »

À propos du cloud AWS

Amazon Web Services (AWS) est la plate-forme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Elle propose plus de 175 services complets issus de centres de données du monde entier. Des millions de clients dont certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des organisations publiques de premier plan utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com , sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

À propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.

Ses 489 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2019, ils ont transporté près de 22 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre.

CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2400 à Marseille où est situé son siège social.

À propos du Cluster Maritime Français

Le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble tous les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute nature. Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités : entreprises de toutes tailles, pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale. Le CMF accompagne ses membres dans le développement durable et responsable de leurs activités et de leurs projets, en France et à l’international.

Le Cluster Maritime Français œuvre, avec ses membres, au développement durable des activités maritimes.

À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8000 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.

Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les principes de l’Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.

À propos d’Engie

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

À propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127 000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com).

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On.

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries.

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre communauté de par le monde.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Wärtsilä

Wärtsilä est un leader mondial dans le domaine des technologies intelligentes et des solutions pour les marchés de la marine et de l'énergie. En mettant l'accent sur l'innovation durable, l'efficacité totale et l'analyse des données, Wärtsilä maximise les performances environnementales et économiques des navires et des centrales électriques de ses clients. En 2019, le chiffre d'affaires net de Wärtsilä s'élevait à 5,2 milliards d'euros avec environ 19 000 employés. L'entreprise est présente sur plus de 200 sites dans plus de 80 pays à travers le monde. Wärtsilä est cotée au Nasdaq d'Helsinki.

