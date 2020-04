Total : Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 29 mai 2020 se tiendra à huis-clos

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :

Compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19, ainsi qu’en application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée générale mixte de la Société convoquée le vendredi 29 mai 2020 à 10h00, se tiendra au siège social de la Société, 2 Place Jean Millier – La Défense 6, 92400 Courbevoie hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer. Aucune carte d’admission à cette Assemblée ne sera délivrée. L’ordre du jour de l’Assemblée générale est inchangé. Les actionnaires sont informés que Mmes Patricia Barbizet et Marie-Christine Coisne-Roquette, actionnaires de la Société, assureront les fonctions de scrutateurs de l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct en intégralité sur le site internet de la Société www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales. Toutes les informations utiles relatives à cette Assemblée sont régulièrement mises à jour sur cette page du site.

Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l’Assemblée générale, soit par internet via la plateforme sécurisée Votaccess, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance, soit encore en donnant mandat. Les mandats à des tiers seront traités conformément à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. Les modalités détaillées relatives à l’exercice du droit de vote préalablement à l’Assemblée générale seront précisées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale.

Dans la mesure où l’Assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, il ne sera pas possible de poser des questions orales, ni d’amender les résolutions ou de proposer des nouvelles résolutions. Cependant, afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions sur la plateforme de retransmission dédiée qui sera accessible trois jours avant le jour de l’Assemblée générale, soit à compter du 26 mai 2020 ainsi que le jour de l’assemblée. Comme lors des précédentes Assemblées générales, le Président consacrera une heure à répondre en direct le jour de l’Assemblée au plus grand nombre possible de questions.

En outre, les actionnaires ont la faculté d’envoyer des questions écrites, jusqu’au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée générale, soit le 25 mai 2020 par lettre recommandée au siège social. Pour être prises en compte, ces questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte des actions dans les comptes titres nominatifs de la Société ou dans les comptes de titres au porteur par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier.

* * * * *

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200420005996/fr/