Total Quadran : un engagement dans les énergies renouvelables en France

Acquisitions, partenariats et conquête de nouveaux marchés, Total Quadran est sur tous les fronts dans le domaine des énergies renouvelables en France. Acteur de référence reconnu, il ambitionne désormais de devenir le leader du secteur. Revue de la stratégie et des moyens à l'œuvre avec Thierry Muller, directeur général de la filiale Total Quadran, au sein de la direction Renouvelables de la branche Gas, Renewables & Power.

Que vous a apporté l'intégration à la branche Gas, Renewables & Power (GRP) ?

Thierry Muller / Un véritable changement d'échelle et un nom, puisqu'après avoir rejoint Total Direct Energie en 2017, nous avons, en intégrant la branche Gas, Renewables & Power (GRP), accueilli les équipes de Total Solar France pour donner naissance à Total Quadran. Au sein de la direction Renouvelables de GRP, nous jouons la carte de la complémentarité avec les autres filiales, en développant nos activités en France et Outre-Mer. Nous activons aussi, autant que possible, les synergies pour nous permettre de nous différencier ou d'aller vers de nouveaux marchés, comme avec Saft en matière de stockage de nos énergies.

Les ambitions du Groupe sur les renouvelables sont fortes, comment cela s'exprime chez Total Quadran ?

T. M. / Par une très forte croissance ! Aujourd'hui, nous avons une capacité installée de 918 mégawatts (MW) et, en moins d'un an, nous avons doublé nos mises en services en lançant 120 MW en 2019 et 250 MW cette année. A l'horizon 2025, Total Quadran contribuera à hauteur de 4 gigawatts (GW) à l'objectif affiché par le Groupe de 25 GW de capacités de production d'électricité issue de renouvelables. Cela se traduit par une accélération dans le développement organique des projets, par la conquête de nouveaux débouchés tarifaires, par le développement de toutes les technologies solaires et éoliennes, avec ou sans stockage…. (voir l'infographie sur les chiffres et données clés de Total Quadran).

De nombreuses annonces ont eu lieu ces dernières semaines, la stratégie de Total Quadran est d'être présent sur tous les fronts ?

T. M. / Oui, et même là où nous sommes moins attendus ! En ce qui concerne l'éolien, nous axons notre croissance sur un programme d'acquisitions comme avec Global Wind Power France récemment ou Vents d'Oc en juillet 2019. Sur le solaire, nous adressons tous les marchés, des plus petits aux plus complexes, comme avec Amarenco sur les toitures, ou avec InVivo, avec lequel nous nous engageons sur l'agrivoltaïsme. Combiner production d'électricité renouvelable et meilleures performances des exploitations agricoles représente un potentiel important à valoriser ! Enfin, nous élargissons notre champ d'action en ciblant désormais des partenariats avec de grands acteurs industriels pour leur fournir de l'électricité verte.

Quels sont les atouts de Total Quadran par rapport à ses concurrents ?

T. M. / Tout d'abord, nous avons su tirer profit de l'intégration dans un grand groupe comme Total, expert en matière de gestion de projet. Grâce à sa notoriété et sa solidité financière, nous changeons d'échelle, nous innovons en faisant appel à la R&D du Groupe et nous pouvons nous associer à des partenaires plus importants. De son coté, Quadran a apporté sa connaissance des institutions de tutelle qui gèrent les appels d'offres publics en France, son ancrage local solide et sa culture partenariale de proximité avec les différents acteurs du secteur. En tirant le meilleur des « deux mondes », nous sommes en mesure de proposer des solutions de plus en plus globales, intégrées sur toute la chaîne de valeur et rapides à mettre en œuvre, en phase avec les objectifs ambitieux du Groupe.

Découvrez les chiffres et données clés de Total Quadran