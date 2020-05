Total : Résultats du premier trimestre 2020 0 05/05/2020 | 12:39 Envoyer par e-mail :

vs 1T19 Prix du pétrole - Brent ($/b) 50,1 63,1 -21% Prix du gaz européen - NBP ($/Mbtu) 3,1 6,3 -51% Résultat net ajusté part du Groupe1 - en milliards de dollars (G$) 1,78 2,76 -35% - en dollar par action 0,66 1,02 -36% DACF1 (G$) 4,5 6,5 -31% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 1,3 3,6 -64% Résultat net part du Groupe au 1T20 de 34 M$ après prise en compte des effets de stock de 1,4 G$ Ratio d’endettement (hors contrats de location) de 21% au 31 mars 2020 Production d’hydrocarbures de 3 086 kbep/j au 1T20, en hausse de 5% sur un an Premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020 de 0,66 €/action Le Conseil d’administration de Total S.A., réuni le 4 mai 2020 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour le premier trimestre 2020. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré : « Le Conseil d’administration de Total tient en premier lieu à remercier tous ceux qui se mobilisent face au Covid-19 et en particulier les salariés du Groupe qui assurent, dans le respect des règles sanitaires, la production, le traitement et la distribution de produits dont les consommateurs ont besoin. Le Groupe fait face à des circonstances tout à fait exceptionnelles : la crise sanitaire du Covid-19 qui affecte l’économie mondiale et crée des incertitudes majeures et la crise des marchés pétroliers avec un prix du pétrole en très forte chute depuis mars. Dans un environnement de prix en baisse de plus de 30% en moyenne au cours du premier trimestre, le Groupe a vu son cash-flow reculer de 31% sur un an à 4,5 G$ et le résultat net ajusté baisser de 35% ce trimestre à 1,8 G$. La rentabilité des capitaux propres résiste à 9,8% et Total conserve une bonne solidité financière avec un taux d’endettement de 21%. Face à ces crises, le Groupe a annoncé le 23 mars un premier plan d’actions à effet immédiat. Le Groupe anticipe désormais une production sur l’année 2020 entre 2,95 et 3 Mbep/j, soit une réduction d’au moins 5% par rapport aux prévisions pour 2020, compte tenu des mesures volontaires de réduction au Canada, des quotas exceptionnels décidés par l’OPEP+, des baisses de demandes locales de gaz et de la situation en Libye. Dans l’Aval, les niveaux d’utilisation des installations et les ventes sont depuis la mi-mars en moyenne de 50% inférieurs à la normale avec des incertitudes sur le timing de retour à la normale. Dans ce contexte, il convient de renforcer le plan d’actions : - Une réduction supplémentaire portera sur les investissements nets de l’année qui seront inférieurs à 14 G$ soit une baisse de près de 25% par rapport aux 18 G$ annoncés en février 2020. Les investissements dans l’électricité bas carbone seront maintenus entre 1,5 et 2 G$. - Le programme d’économies sur les coûts opératoires est augmenté à plus de 1 G$ auquel s’ajoutera une économie de plus de 1 G$ sur les coûts de l’énergie. - La liquidité du Groupe a été confortée en avril avec une émission obligataire de 3 G$ et le tirage de 6 G$ de lignes de crédit bancaire. Par ailleurs, dans un environnement à 30 $/b, le Groupe anticipe une amélioration de son besoin en fond de roulement d’1 G$ à fin 2020 par rapport à fin 2019. Dans ce contexte particulier, compte tenu de la solidité des fondamentaux de Total – point mort et gearing bas-, le Conseil d’administration a décidé de fixer le premier acompte sur dividende au titre de l’année 2020 à 0,66 € par action, stable par rapport au premier acompte de 2019, et de proposer à l’Assemblée Générale la mise en place de l’option de dividende en actions pour le solde du dividende au titre de 2019 sachant que le Groupe a racheté 0,55 G$ d’actions en début d’année lorsque les cours étaient autour de 60 $/b. Tout en prenant ses responsabilités pour faire face aux défis à court terme, le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie à moyen et long terme. De ce point de vue, l’annonce d’une nouvelle ambition climatique pour le Groupe qui vise à la neutralité carbone en 2050 en Europe et dans le monde en ligne avec la société, renforce la stratégie de Total de devenir un groupe multi-énergies. Cette stratégie a été mise en œuvre concrètement au cours du premier trimestre avec l’accès à près de 6 GW de capacités renouvelables solaires (Inde, Qatar, Espagne, France) et éoliennes (France, UK). L’acquisition à contre-cycle des intérêts de Tullow en Ouganda s’inscrit également dans le cadre de la stratégie d’accès à des barils de pétrole à bas coût.» Compte tenu de la conjoncture difficile à laquelle le Groupe fait face et des efforts d’économies demandés à l’ensemble des équipes de Total, M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a proposé de réduire de 25% son salaire fixe pour le reste de l’année 2020 à compter du mois de mai. Au vu de l’évolution attendue des critères économiques de part variable, la rémunération globale 2020 de Patrick Pouyanné baissera de plus de 30% par rapport à celle de 2019. Les membres du Conseil d’administration ont également décidé de renoncer à 25% de leurs jetons de présence à compter de l’Assemblée Générale. Les membres du Comité Exécutif ont souhaité s’associer à ces mesures en réduisant leur salaire fixe de 10% pour le reste de l’année 2020. Résultats du premier trimestre 2020 Impacté par l’effondrement de la demande lié à la pandémie du Covid-19, le prix du pétrole a fortement chuté au cours du mois de mars et s’est établi à 50 $/b en moyenne au premier trimestre en baisse de 21% sur un an. Les prix du gaz en Europe sont également en fort recul de plus de 50% sur un an. Dans un environnement de prix en baisse de plus de 30% en moyenne par rapport au premier trimestre 2019, le cash-flow du Groupe recule de 31% à 4,5 G$. Le résultat net ajusté baisse de 35% ce trimestre à 1,8 G$ et la rentabilité des capitaux propres s’établit à 9,8% avec un taux d’endettement de 21%. Porteur de l’ambition bas carbone du Groupe, le secteur iGRP enregistre un cash-flow de 0,9 G$ en hausse de 40% sur un an grâce à l’augmentation des ventes de GNL de près de 30% et à la résilience du prix de vente de sa production de GNL. Dans l’électricité bas carbone, le Groupe accélère sa croissance en entrant dans des projets renouvelables représentant une capacité totale brute installée de plus de 6 GW en particulier en Inde, au Qatar et en Espagne. Au premier trimestre, la production de l’Amont est en hausse de 5% sur un an, portée par la montée en puissance de projets tels que Culzean au Royaume-Uni, Johan Sverdrup en Norvège ou Yamal LNG en Russie. Impacté par la baisse des prix, le cash-flow de l’Exploration-Production s’établit à 2,6 G$, en baisse de 39% sur un an. L’Exploration-Production a notamment réalisé deux découvertes au Suriname. L’Aval affiche quant à lui un cash-flow en recul de 37% sur un an à 1,1 G$. En Europe, les marges de raffinage sont en baisse de 20% et les volumes raffinés reculent d’environ 30% dû à la baisse de la demande. La pétrochimie résiste bénéficiant de la chute du prix des matières premières. Les ventes dans les réseaux sont par ailleurs en baisse de 10% sur un an du fait de l’impact de la crise du Covid-19. Faits marquants2 Poursuite du programme de cessions avec la vente d’actifs d’aval gaz en France, d’Exploration-Production au Brunei, et de distribution en Sierra Leone et au Libéria

Acquisition à contre-cycle de la totalité des intérêts de Tullow dans le projet du Lac Albert en Ouganda

Acquisition de 50 % d’un portefeuille d’une capacité brute de 2GW de centrales solaires en Inde dans le cadre d’une JV 50/50 avec le Groupe Adani

Accord pour la construction d’une centrale solaire de grande envergure (800 MWc) au Qatar

Entrée sur le marché solaire en Espagne avec l’acquisition d’un portefeuille de 2 GW de projets

Acquisition dans l’éolien en France de la société Global Wind Power France qui détient un portefeuille de projets d’une capacité brute de 1GW

Entrée dans un premier projet d’éolien offshore flottant au Royaume-Uni

Lancement à Dunkerque du plus grand projet de stockage d’électricité par batterie (25 MW) pour le réseau électrique en France

Lancement d’une usine pilote de fabrication de batteries européennes pour véhicules électriques pour produire à compter de 2023 des batteries au meilleur niveau technologique en termes de performance énergétique

Réalisation dans l’exploration de deux découvertes significatives de pétrole sur le Bloc 58 au Suriname ainsi que d’une nouvelle découverte de gaz à condensats en mer du Nord britannique

Principales données financières issues des comptes consolidés de Total3 En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, le résultat par action et le nombre d’actions 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 2 300 3 879 3 413 -33% Exploration-Production 703 2 031 1 722 -59% Integrated Gas, Renewables & Power 913 794 592 +54% Raffinage-Chimie 382 580 756 -49% Marketing & Services 302 474 343 -12% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 658 668 614 +7% Taux moyen d'imposition du Groupe4 30,0% 31,8% 40,5% Résultat net ajusté part du Groupe 1 781 3 165 2 759 -35% Résultat net ajusté dilué par action (dollars)5 0,66 1,19 1,02 -36% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 0,60 1,07 0,90 -34% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 601 2 607 2 620 -1% Résultat net part du Groupe 34 2 600 3 111 -99% Investissements organiques6 2 523 4 291 2 784 -9% Acquisitions nettes7 1 102 (80) 306 x3,6 Investissements nets8 3 625 4 211 3 090 +17% Marge brute d'autofinancement9 4 016 6 839 6 033 -33% Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)10 4 528 7 372 6 536 -31% Flux de trésorerie d’exploitation 1 299 6 599 3 629 -64% Les données prennent en compte l’impact de la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location », entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

* Taux de change moyen €-$ : 1,1027 au 1er trimestre 2020. Principales données d’environnement et de production du Groupe > Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Brent ($/b) 50,1 63,1 63,1 -21% Henry Hub ($/Mbtu) 1,9 2,4 2,9 -35% NBP ($/Mbtu) 3,1 5,1 6,3 -51% JKM ($/Mbtu) 3,6 5,8 6,6 -45% Prix moyen de vente liquides ($/b)

Filiale consolidées 44,4 59,1 58,7 -24% Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)

Filiales consolidées 3,35 3,76 4,51 -26% Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)

Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence 6,32 6,52 7,20 -12% Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) 26,3 30,2 33,0 -20% * Les indicateurs sont indiqués en page 18 > Production* 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Production d'hydrocarbures (kbep/j) 3 086 3 113 2 946 +5% Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) 1 448 1 452 1 425 +2% Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) 1 638 1 661 1 521 +8% Production d'hydrocarbures (kbep/j) 3 086 3 113 2 946 +5% Liquides (kb/j) 1 699 1 714 1 629 +4% Gaz (Mpc/j)** 7 560 7 563 7 167 +5% * Production du Groupe = production de l’EP + production d’iGRP

** Données 1T19 et 4T19 retraitées La production d’hydrocarbures a été de 3 086 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier trimestre 2020, en hausse de 5% sur un an, en raison des éléments suivants : +8% lié au démarrage et à la montée en puissance de nouveaux projets, notamment Culzean au Royaume-Uni, Egina au Nigéria, Johan Sverdrup en Norvège et d’Ichthys en Australie.

+2% lié à la baisse des prix et à des effets périmètre notamment l’augmentation de sa participation dans le champ de DUC au Danemark.

-3% lié au déclin naturel des champs.

-2% lié notamment à l’arrêt d’une partie de la production en Libye et au redéveloppement du champ de Tyra au Danemark. Analyse des résultats des secteurs Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) > Production et ventes de GNL et d’électricité bas carbone Production d'hydrocarbures pour le GNL 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 iGRP (kbep/j) 552 624 518 +7% Liquides (kb/j) 73 74 66 +10% Gaz (Mpc/j)* 2 611 2 939 2 460 +6% * Données 1T19 et 4T19 retraitées GNL (Mt) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Ventes totales de GNL 9,8 10,6 7,7 +27% incl. Ventes issues des quotes-parts de production* 4,7 4,2 3,8 +23% incl. Ventes par Total issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de tiers 7,8 9,6 6,0 +30% * Les quotes-parts de production du Groupe peuvent être vendues par Total ou par les joint-ventures Electricité bas carbone 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Capacité brute installée de génération électrique renouvelable (GW)* 3,0 3,0 1,8 +68% Production nette d'électricité bas carbone (TWh)** 2,9 3,5 2,7 +10% Clients électricité et gaz - BtB et BtC (Million)* 5,9 5,8 5,4 +9% Ventes électricité et gaz - BtB et BtC (TWh) 47,8 34,9 47,9 - * Données à fin de période

** Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à cycles combinés La croissance de la production de 7% sur un an est essentiellement liée à la montée en puissance des projets Ichthys en Australie et Yamal LNG en Russie. Les ventes totales de GNL ont augmenté de 27% sur un an grâce notamment à la montée en puissance de Yamal LNG et d’Ichthys et au démarrage des deux premiers trains de Cameron LNG aux Etats-Unis. La capacité brute installée de génération électrique renouvelable est en forte croissance de 68% sur un an à 3 GW. Le Groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’intégration dans la chaîne du gaz et de l’électricité en Europe et a vu le nombre de ses clients gaz et électricité croître à 5,9 millions de clients ce trimestre, en hausse de 9% sur un an. > Résultats En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté* 913 794 592 +54% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 248 353 255 -3% Investissements organiques 646 684 493 +31% Acquisitions nettes 1 137 (13) 400 x2,8 Investissements nets 1 783 671 893 +100% Marge brute d'autofinancement ** 852 1 402 610 +40% Flux de trésorerie d’exploitation ** (489) 1 527 892 ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à 913 M$ au premier trimestre 2020 en hausse de 54% sur un an et la marge brute d’autofinancement est en hausse de 40% sur la même période à 852 M$. Ces bons résultats par rapport au premier trimestre 2019 s’expliquent par la forte croissance des ventes de GNL combinée à une bonne résistance des prix du portefeuille GNL, par l’augmentation de l’utilisation des capacités de regazéification en Europe et par la bonne performance des activités de négoce. La contribution des activités renouvelables est également en croissance ce trimestre. Exploration-Production > Production Production d'hydrocarbures 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 EP (kbep/j) 2 534 2 489 2 428 +4% Liquides (kb/j) 1 626 1 640 1 563 +4% Gaz (Mpc/j) 4 949 4 624 4 707 +5% > Résultats En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté* 703 2 031 1 722 -59% Quote-part du résultat net ajusté des

sociétés mises en équivalence 390 247 213 +83% Taux moyen d'imposition** 59,6% 38,0% 48,6% Investissements organiques 1 572 2 617 1 958 -20% Acquisitions nettes (6) (224) 38 ns Investissements nets 1 566 2 393 1 996 -22% Marge brute d'autofinancement *** 2 576 4 451 4 246 -39% Flux de trésorerie d’exploitation *** 3 923 4 206 3 936 - * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 703 M$ au premier trimestre, en baisse de 59% sur un an du fait de la forte baisse des prix du pétrole et du gaz en fin de trimestre. La marge brute d’autofinancement s’établit quant à elle à 2,6 G$ au premier trimestre en baisse sur un an de 39% pour les mêmes raisons, partiellement compensée par la montée en puissance de projets fortement générateurs de cash. Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) > Résultats En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté* 684 1 054 1 099 -38% Investissements organiques 277 949 319 -13% Acquisitions nettes (30) 159 (131) ns Investissements nets 247 1 108 188 +31% Marge brute d'autofinancement ** 1 064 1 505 1 686 -37% Flux de trésorerie d’exploitation ** (1 582) 1 420 (306) ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Raffinage-Chimie > Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation Volumes raffinés et taux d’utilisation* 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Total volumes raffinés (kb/j) 1 444 1 509 1 862 -22% France 255 282 592 -57% Reste de l'Europe 756 756 823 -8% Reste du monde 433 471 447 -3% Taux d’utilisation sur bruts traités** 69% 71% 89% * Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année. Production de produits pétrochimiques et taux d'utilisation 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Monomères* (kt) 1 386 1 431 1 393 - Polymères (kt) 1 202 1 169 1 297 -7% Taux d’utilisation des vapocraqueurs** 83% 92% 87% * Oléfines

** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année. Les volumes raffinés sont en baisse de 22% au premier trimestre 2020 sur un an, en conséquence notamment des arrêts planifiés des raffineries de Feyzin et Grandpuits en France, de Satorp en Arabie Saoudite ainsi que de l’arrêt de l’unité de distillation de la plateforme de Normandie suite à l’incident survenu fin 2019. La production de monomères est stable sur un an alors que la production de polymères est en baisse de 7% compte tenu notamment de la fermeture du site de polystyrène d’El Prat en Espagne et d’un arrêt pour maintenance planifiée sur la plate-forme de Qatofin au Qatar. > Résultats En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté* 382 580 756 -49% Investissements organiques 168 479 240 -30% Acquisitions nettes (36) 118 (124) ns Investissements nets 132 597 116 +14% Marge brute d'autofinancement ** 674 789 1 104 -39% Flux de trésorerie d’exploitation ** (1 183) 1 142 (538) ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est en baisse de 49% à 382 M$ au premier trimestre 2020. Cette baisse est notamment liée à un environnement du raffinage mondial extrêmement dégradé au premier trimestre, au faible taux d’utilisation des installations et à la baisse de la demande en fin de trimestre. L’impact de l’arrêt de l’unité de distillation de la plateforme de Normandie est estimé à 100 M$ ce trimestre et à 200 M$ sur l’année. La marge brute d’autofinancement s’élève à 674 M$ au premier trimestre 2020, en baisse de 39% sur un an pour les mêmes raisons. L’écart entre la marge brute d’autofinancement et le flux de trésorerie d’exploitation s’explique notamment par la baisse de la valeur des stocks liée à la baisse du prix du pétrole. Marketing & Services > Ventes de produits pétroliers Ventes en kb/j* 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Total des ventes du Marketing & Services 1 656 1 835 1 836 -10% Europe 906 1 033 1 012 -11% Reste du monde 750 801 824 -9% * Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage Les ventes de produits pétroliers sont en baisse de 10% ce trimestre en raison notamment de l’impact du Covid-19 sur la consommation notamment en Chine et en France. > Résultats En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Résultat opérationnel net ajusté* 302 474 343 -12% Investissements organiques 109 471 80 +36% Acquisitions nettes 6 40 (8) ns Investissements nets 115 511 72 +60% Marge brute d'autofinancement ** 390 716 582 -33% Flux de trésorerie d’exploitation ** (399) 278 232 ns * Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.

** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location. Le résultat opérationnel net ajusté s’élève à 302 M$ au premier trimestre 2020 en baisse de 12%, en ligne avec la baisse des volumes. La marge brute d’autofinancement s’élève à 390 M$ au premier trimestre 2020 en baisse de 33% sur un an. Résultats de Total > Résultat opérationnel net ajusté des secteurs Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 2 300 M$ au premier trimestre 2020, en baisse de 33% sur un an. Cette baisse est liée à la baisse des prix du Brent, du gaz et des marges de raffinage ainsi qu’à l’impact de la crise du Covid-19 sur la demande. > Résultat net ajusté part du Groupe Le résultat net ajusté part du Groupe s’est établi à 1 781 M$ au premier trimestre 2020, en baisse de 35% sur un an lié à la baisse des prix du Brent, du gaz et des marges de raffinage ainsi qu’à l’impact de la crise du Covid-19 sur la demande. Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur11. Le total des éléments d’ajustement du résultat net12 représente un montant de -1 747 M$ au premier trimestre 2020, dont -1 414 M$ au titre des effets de stocks après impôts liés à la baisse du prix du pétrole. Le taux moyen d’imposition du Groupe s’est établi à 30,0% au premier trimestre 2020, contre 31,8% le trimestre précédent. > Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté dilué par action est en baisse de 36% à 0,66 $ au premier trimestre 2020, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 601 millions, contre 1,02 $ un an plus tôt. Dans le cadre de la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018 et du programme de rachat d’actions de 5 G$ sur la période 2018-2020, le Groupe a procédé à des rachats d’actions au début du premier trimestre 2020 lorsque le prix du pétrole était autour de 60 $/b. 12,2 millions d’actions ont ainsi été rachetées lors du premier trimestre 2020 pour un montant de 0,55 G$. Dans le contexte de forte baisse du prix du pétrole, le programme de rachat d’actions a été suspendu début mars. Au 31 mars 2020, le nombre d’actions dilué était de 2 596 millions. > Acquisitions - cessions Les acquisitions finalisées ont représenté 1,6 G$ au premier trimestre 2020 et couvrent notamment la finalisation de l’acquisition de 37,4% d’Adani Gas Limited en Inde et le paiement d’une deuxième tranche liée à la prise de participation de 10% dans le projet Arctic LNG 2 en Russie. Les cessions finalisées ont représenté 542 M$ au premier trimestre 2020 et couvrent la finalisation de la vente du Block CA1 au Brunei, la vente de la participation du Groupe dans le terminal de regazéification de Fos Cavaou en France et la vente de 50% d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France. > Cash-flow net Le cash-flow net13 du Groupe ressort à 391 M$ au premier trimestre 2020 dans un contexte de baisse des prix. > Rentabilité La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 9,8% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. En millions de dollars Période du 1er avril 2019 Période du 1er janvier 2019 Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 au 31 décembre 2019 au 31 mars 2019 Résultat net ajusté 11 079 12 090 13 810 Capitaux propres retraités moyens 113 607 116 766 118 094 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 9,8% 10,4% 11,7% La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 8,7% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. En millions de dollars Période du 1er avril 2019 Période du 1er janvier 2019 Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 au 31 décembre 2019 au 31 mars 2019 Résultat opérationnel net ajusté 13 032 14 073 15 697 Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement 150 418 143 674 146 210 ROACE 8,7% 9,8% 10,7% Comptes de Total S.A. Le résultat de Total S.A., société mère, s’établit à 1 718 millions d’euros au premier trimestre 2020, contre 1 391 millions d’euros un an auparavant. Sensibilités 2020* Variation Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté Impact estimé sur les flux de trésorerie d'exploitation Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides** +/- 10 $/b +/- 2,9 G$ +/- 3,3 G$ Prix du gaz européen - NBP +/- 1 $/Mbtu +/- 0,35 G$ +/- 0,35 G$ Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) +/- 10 $/t +/- 0,5 G$ +/- 0,6 G$ * Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2020. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie. Pour les indicateurs, se reporter à la page 18.

** Environnement Brent à 60 $/b. Synthèse et perspectives Depuis début mars, le fort recul de la demande lié à la crise de Covid-19 a été accompagné d’une production en hausse suite à la réunion OPEP/non OPEP du 6 mars 2020. Malgré la décision de l’OPEP+ de coupes de production exceptionnelles lors des réunions des 9 au 12 avril 2020, la demande reste toujours inférieure à l’offre conduisant ainsi à une surproduction et une forte augmentation des stocks. L‘augmentation graduelle anticipée de la demande liée à la sortie de la crise du Covid-19 pourrait ne pas conduire à une résolution rapide de la crise pétrolière compte tenu du temps qui sera nécessaire pour revenir à un niveau plus usuel de stocks. Total aborde cette période de crise économique et pétrolière avec un point mort organique bas et un solide bilan. Le Groupe a réagi à ce nouvel environnement avec un plan d’actions dont les objectifs sont de préserver la valeur de ses actifs, de maximiser l’efficacité de ses dépenses et de positionner le Groupe dans les meilleures conditions pour sortir renforcé de cette période. L’ensemble des salariés est mobilisé dans tous les secteurs du Groupe. Le Groupe a donc décidé de réduire les investissements nets de près de 25% pour les limiter à 14 G$ cette année. Compte tenu du contexte peu favorable à la cession d’actifs amonts, le programme de cessions de 5 G$ sur la période 2019-20 est maintenu mais réorienté sur des actifs d’infrastructure et d’immobilier. Le programme d’acquisitions sera ajusté à l’aune de la réalisation des cessions pour s’inscrire dans le cadre des 14 G$ d’investissements nets. Le programme d’économies sur les coûts opératoires est augmenté pour atteindre au moins 1 G$ auquel s’ajoutera une économie de plus de 1 G$ sur les coûts de l’énergie, notamment dans le Raffinage-Chimie. Dans l’Amont, le Groupe anticipe désormais une production sur l’année 2020 entre 2,95 et 3 Mbep/j, soit une réduction d’au moins 5% par rapport aux prévisions précédentes pour 2020, compte tenu des mesures volontaires de réduction au Canada, des quotas exceptionnels décidés par l’OPEP+, des baisses de demandes locales de gaz et de la situation en Libye. Confirmant sa stratégie de dévelopement dans les domaines de la chaine intégrée du gaz et de l’électricité bas carbone, le Groupe maintient son niveau d’investissements prévus de 1,5 à 2 G$ par an dans l’électricité bas carbone et poursuit sa croissance dans le GNL avec le démarrage attendu du train 3 de Cameron LNG. Compte tenu de la baisse de la demande liée au ralentissement économique mondial, Total anticipe des reports de livraison de cargaison de GNL au second et troisième trimestre. Par ailleurs, la baisse du prix du pétrole aura un impact sur les prix des contrats long terme de GNL à compter du second semestre. Dans l’Aval, les marges de raffinage se raffermissent du fait de la baisse du prix du brut mais la baisse significative de la demande en Europe va peser sur l’utilisation des raffineries dans les prochains mois. Le Groupe anticipe un niveau d’utilisation moyen de son outil de raffinage mondial sur l’année entre 70 et 75% alors qu’il était de 84% en 2019. La pétrochimie dont les volumes ne sont pas affectés par la crise bénéficient de la baisse du prix des matières premières grâce à la flexibilité de ses vapocraqueurs, capables d’adapter leurs feedstocks aux conditions de marché. Le Groupe estime que les ventes du Marketing&Services retrouveront un niveau proche de la normale dès lors que les mesures de déconfinement seront généralisées. Les nouvelles mesures prises permettront de maintenir le point mort cash organique sous les 25 $/b en 2020, confirmant ainsi la résilience de Total. La priorité du Groupe est de générer un niveau de cash-flow permettant de continuer à investir dans des projets rentables, de préserver un retour à l’actionnaire attractif et de maintenir la solidité de son bilan. La stratégie déployée avec succès lors de la crise en 2015 autour des 4 priorités que sont le HSE, l’excellence opérationnelle, la réduction des coûts et le cash-flow mobilise l’ensemble des équipes du Groupe. * * * * * Pour écouter en direct la conférence téléphonique en anglais de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 15h30 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site du Groupe total.com ou composer le +33 (0) 1 70 70 07 81 (code d’accès 5778274). Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0) 1 70 95 03 48 (code d’accès 5778274). * * * * * Principales données opérationnelles des secteurs > Production du Groupe (Exploration Production + iGRP) Production combinée liquides/gaz

par zone géographique (kbep/j) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Europe et Asie centrale 1 097 1 102 990 +11% Afrique 701 703 697 +1% Moyen-Orient et Afrique du Nord 681 701 686 -1% Amériques 372 368 373 - Asie Pacifique 235 239 201 +17% Production totale 3 086 3 113 2 946 +5% dont filiales mises en équivalence 753 768 709 +6% Production de liquides

par zone géographique (kb/j) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Europe et Asie centrale 404 373 352 +15% Afrique 555 560 540 +3% Moyen-Orient et Afrique du Nord 516 560 522 -1% Amériques 178 171 177 +1% Asie Pacifique 47 50 39 +21% Production totale 1 699 1 714 1 629 +4% dont filiales mises en équivalence 214 212 217 -1% Production de gaz

par zone géographique (Mpc/j) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Europe et Asie centrale 3 734 3 887 3 426 +9% Afrique* 746 686 795 -6% Moyen-Orient et Afrique du Nord 912 792 905 +1% Amériques 1 092 1 109 1 101 -1% Asie Pacifique* 1 076 1 089 940 +14% Production totale* 7 560 7 563 7 167 +5% dont filiales mises en équivalence* 2 905 2 961 2 656 +9% * Données 1T19 et 4T19 retraitées > Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services) Ventes de produits raffinés

par zone géographique (kb/j) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Europe 1 771 1 993 2 022 -12% Afrique 683 737 658 +4% Amériques 766 763 839 -9% Reste du monde 444 526 616 -28% Total des ventes 3 663 4 019 4 135 -11% dont ventes massives raffinage 497 508 557 -11% dont négoce international 1 510 1 676 1 742 -13% Production de produits pétrochimiques* (kt) 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Europe 1 272 1 253 1 416 -10% Amériques 664 630 614 8% Moyen-Orient et Asie 652 717 660 -1% * Oléfines, Polymères Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (334) (666) (14) Plus ou moins value de cession - - - Charges de restructuration (80) (5) (2) Dépréciations exceptionnelles - (248) - Autres éléments (254) (413) (12) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt (1 414) 57 388 Effet des variations de juste valeur 1 44 (22) Total des éléments d’ajustement du résultat net (1 747) (565) 352 Investissements – Désinvestissements En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Investissements organiques ( a ) 2 523 4 291 2 784 -9% dont exploration capitalisée 135 136 232 -42% dont augmentation des prêts non courants 279 319 130 x2,1 dont remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME* (117) (102) (134) ns dont variation de dette de projets renouvelables quote-part Groupe (105) - - ns Acquisitions ( b ) 1 644 266 669 x2,5 Cessions ( c ) 542 357 363 +49% dont variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession 61 - - ns Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) - (11) - ns Investissements nets ( a + b - c - d ) 3 625 4 211 3 090 +17% Remboursement organique de prêts SME* ( e ) 7 (275) - ns Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) ** 166 - - ns Capex liés aux contrats de location capitalisés (g) 24 - - ns Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + e + f -g) 3 774 3 925 3 090 +22% * A compter du 2ème trimestre 2019, les remboursements organiques de prêts SME se définissent comme les remboursements des prêts aux sociétés mises en équivalence provenant de leur flux de trésorerie d’exploitation.

** variation de dette de projets renouvelables quote-part Groupe et quote-part partenaire. Cash-flow En millions de dollars 1T20 4T19 1T19 1T20

vs

1T19 Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) 4 528 7 372 6 536 -31% frais financiers (512) (533) (503) ns Marge brute d'autofinancement ( a ) 4 016 6 839 6 033 -33% diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (884) 46 (2 970) ns effet de stock (1 796) (11) 566 ns plus-value de cession de projets renouvelables (44) - - ns remboursement organique de prêts SME 7 (275) - ns Flux de trésorerie d’exploitation 1 299 6 599 3 629 -64% Investissements organiques ( b ) 2 523 4 291 2 784 -9% Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) 1 493 2 548 3 249 -54% Investissements nets ( c ) 3 625 4 211 3 090 +17% Cash flow net ( a - c ) 391 2 628 2 943 -87% Ratio d’endettement* En millions de dollars 31/03/2020 31/12/2019 31/03/2019 Dettes financières courantes 18 521 14 819 13 906 Actifs financiers courants nets (6 412) (3 505) (2 722) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés - 301 227 Dettes financières non courantes 48 896 47 773 44 396 Instruments de couverture des dettes financières

non courantes (1 133) (912) (637) Trésorerie et équivalents de trésorerie (21 634) (27 352) (25 432) Dette nette (a) 38 238 31 124 29 738 Capitaux propres – part du Groupe 112 006 116 778 117 993 Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) 2 428 2 527 2 365 Capitaux propres (b) 114 434 119 305 120 358 Ratio d'endettement = a / (a + b) 25,0% 20,7% 19,8% Ratio d'endettement hors dettes de location 21,3% 16,7% 15,9% * Les taux d’endettement intègrent l’impact de la nouvelle norme IFRS16, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 Rentabilité des capitaux employés moyens > Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 En millions de dollars Exploration- Production Integrated Gas, Renewables

& Power Raffinage-Chimie Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 6 490 2 710 2 629 1 612 13 032 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2019* 90 051 37 235 13 153 8 255 148 463 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2020* 85 622 44 236 12 878 8 764 152 374 ROACE 7,4% 6,7% 20,2% 18,9% 8,7% > Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 En millions de dollars Exploration- Production Integrated Gas, Renewables

& Power Raffinage-Chimie Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 7 509 2 389 3 003 1 653 14 073 Capitaux mise en œuvre au 31/12/2018* 89 400 34 746 10 599 6 442 138 519 Capitaux mise en œuvre au 31/12/2019* 88 844 41 549 12 228 8 371 148 828 ROACE 8,4% 6,3% 26,3% 22,3% 9,8% > Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 En millions de dollars Exploration- Production Integrated Gas, Renewables

& Power Raffinage-Chimie Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 8 452 2 530 3 415 1 628 15 697 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2018* 93 276 30 996 13 428 7 409 143 957 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2019* 90 051 37 235 13 153 8 255 148 463 ROACE 9,2% 7,4% 25,7% 20,8% 10,7% * Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts). Ce communiqué de presse présente les résultats du premier trimestre 2020 issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 31 mars 2020. Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site du Groupe total.com. Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment le prix des produits pétroliers, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques et les changements des conditions de marché. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les activités du Groupe, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation ou ses perspectives sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F/A déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA). Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe. Les éléments d’ajustement comprennent : (i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs. (ii) l’effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe. Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement. (iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS. Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS. Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur. Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros. Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F/A publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov. Comptes Total Comptes consolidés du premier trimestre 2020, normes IFRS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 4ème trimestre 1er trimestre (en millions de dollars)(a) 2020 2019 2019 Chiffre d'affaires 43 870 49 280 51 205 Droits d'accises (5 293) (5 895) (6 081) Produits des ventes 38 577 43 385 45 124 Achats, nets de variation de stocks (28 068) (28 212) (29 721) Autres charges d'exploitation (6 944) (7 090) (6 725) Charges d'exploration (140) (231) (288) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 635) (4 431) (3 466) Autres produits 580 428 247 Autres charges (420) (235) (209) Coût de l'endettement financier brut (569) (606) (561) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (155) 51 (28) Coût de l'endettement financier net (724) (555) (589) Autres produits financiers 188 143 160 Autres charges financières (181) (203) (195) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 732 502 711 Charge d'impôt 37 (852) (1 909) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 2 649 3 140 Part du Groupe 34 2 600 3 111 Intérêts ne conférant pas le contrôle (32) 49 29 Résultat net par action (en $) (0,01) 0,98 1,17 Résultat net dilué par action (en $) (0,01) 0,97 1,16 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 4ème trimestre 1er trimestre (en millions de dollars) 2020 2019 2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 2 649 3 140 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 133 (138) 164 Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres (164) 16 33 Effet d'impôt (15) 40 (45) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (1 976) 2 461 (1 531) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (2 022) 2 379 (1 379) Écart de conversion de consolidation (21) (654) 806 Couverture de flux futurs (1 524) (24) (127) Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère 56 (49) 11 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (1 223) 82 388 Autres éléments 3 1 1 Effet d'impôt 445 26 38 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (2 264) (618) 1 117 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (4 286) 1 761 (262) Résultat global (4 284) 4 410 2 878 Part du Groupe (4 171) 4 319 2 840 Intérêts ne conférant pas le contrôle (113) 91 38 BILAN CONSOLIDÉ TOTAL 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 (en millions de dollars) (non audité) (non audité) (non audité) ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 32 823 33 178 28 727 Immobilisations corporelles 113 254 116 408 117 881 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 26 998 27 122 25 996 Autres titres 1 660 1 778 1 468 Actifs financiers non courants 1 133 912 637 Impôts différés 6 694 6 216 6 246 Autres actifs non courants 2 537 2 415 2 156 Total actifs non courants 185 099 188 029 183 111 Actifs courants Stocks 11 556 17 132 17 075 Clients et comptes rattachés 18 029 18 488 19 321 Autres créances 19 429 17 013 16 237 Actifs financiers courants 7 016 3 992 3 373 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 634 27 352 25 432 Actifs destinés à être cédés ou échangés 421 1 288 314 Total actifs courants 78 085 85 265 81 752 Total actif 263 184 273 294 264 863 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres Capital 8 123 8 123 8 231 Primes et réserves consolidées 119 935 121 170 123 702 Écarts de conversion (14 431) (11 503) (11 606) Actions autodétenues (1 621) (1 012) (2 334) Total des capitaux propres - part du Groupe 112 006 116 778 117 993 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 428 2 527 2 365 Total des capitaux propres 114 434 119 305 120 358 Passifs non courants Impôts différés 10 462 11 858 11 339 Engagements envers le personnel 3 260 3 501 3 150 Provisions et autres passifs non courants 19 452 20 613 21 020 Dettes financières non courantes 48 896 47 773 44 396 Total passifs non courants 82 070 83 745 79 905 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 22 123 28 394 26 416 Autres créditeurs et dettes diverses 25 102 25 749 23 361 Dettes financières courantes 18 521 14 819 13 906 Autres passifs financiers courants 604 487 651 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 330 795 266 Total passifs courants 66 680 70 244 64 600 Total passif et capitaux propres 263 184 273 294 264 863 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 4ème trimestre 1er trimestre (en millions de dollars) 2020 2019 2019 FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 2 2 649 3 140 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 3 730 4 624 3 716 Provisions et impôts différés (661) (672) 140 (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (209) (176) (173) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (587) 267 (306) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (884) 46 (2 970) Autres, nets (92) (139) 82 Flux de trésorerie d'exploitation 1 299 6 599 3 629 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (2 364) (4 015) (2 704) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (188) (155) - Coût d'acquisition de titres (1 534) (170) (753) Augmentation des prêts non courants (295) (319) (130) Investissements (4 381) (4 659) (3 587) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 44 301 8 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 142 13 147 Produits de cession d'autres titres 295 43 208 Remboursement de prêts non courants 126 377 134 Désinvestissements 607 734 497 Flux de trésorerie d'investissement (3 774) (3 925) (3 090) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère - 1 1 - actions propres (609) (620) (491) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (1 882) (1 876) (1 830) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle - (1) - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (97) (56) (140) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (48) 160 (150) Émission nette d'emprunts non courants 42 84 1 250 Variation des dettes financières courantes 2 785 (1 131) (1 526) Variation des actifs et passifs financiers courants (2 995) (168) 106 Flux de trésorerie de financement (2 804) (3 607) (2 780) Augmentation (diminution) de la trésorerie (5 279) (933) (2 241) Incidence des variations de change (439) 831 (234) Trésorerie en début de période 27 352 27 454 27 907 Trésorerie à fin de période 21 634 27 352 25 432 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTAL (non audité) Actions émises Primes et réserves consolidées Écarts de conversion Actions autodétenues Capitaux propres - part du Groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2019 2 640 602 007 8 227 120 569 (11 313) (32 473 281) (1 843) 115 640 2 474 118 114 Résultat net du premier trimestre 2019 - - 3 111 - - - 3 111 29 3 140 Autres éléments du résultat global - - 22 (293) - - (271) 9 (262) Résultat Global - - 3 133 (293) - - 2 840 38 2 878 Dividendes - - - - - - - - - Émissions d'actions 1 272 267 4 64 - - - 68 - 68 Rachats d'actions - - - - (8 675 188) (491) (491) - (491) Cessions d'actions(a) - - - - 2 210 - - - - Paiements en actions - - 11 - - - 11 - 11 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (75) - - - (75) - (75) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - - - - - - (150) (150) Autres éléments - - - - - - - 3 3 Au 31 mars 2019 2 641 874 274 8 231 123 702 (11 606) (41 146 259) (2 334) 117 993 2 365 120 358 Résultat net du 1er avril au 31 décembre 2019 - - 8 156 - - - 8 156 142 8 298 Autres éléments du résultat global - - (681) 103 - - (578) 59 (519) Résultat Global - - 7 475 103 - - 7 578 201 7 779 Dividendes - - (7 730) - - - (7 730) (115) (7 845) Émissions d'actions 25 116 236 70 1 201 - - - 1 271 - 1 271 Rachats d'actions - - - - (43 714 148) (2 319) (2 319) - (2 319) Cessions d'actions(a) - - (219) - 4 276 738 219 - - - Paiements en actions - - 196 - - - 196 - 196 Annulation d'actions (65 109 435) (178) (3 244) - 65 109 435 3 422 - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - (4) - - - (4) - (4) Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (278) - - - (278) - (278) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 55 - - - 55 108 163 Autres éléments - - 16 - - - 16 (32) (16) Au 31 décembre 2019 2 601 881 075 8 123 121 170 (11 503) (15 474 234) (1 012) 116 778 2 527 119 305 Résultat net du premier trimestre 2020 - - 34 - - - 34 (32) 2 Autres éléments du résultat global - - (1 277) (2 928) - - (4 205) (81) (4 286) Résultat Global - - (1 243) (2 928) - - (4 171) (113) (4 284) Dividendes - - - - - - - - - Émissions d'actions - - - - - - - - - Rachats d'actions - - - - (13 236 044) (609) (609) - (609) Cessions d'actions(a) - - - - 3 030 - - - - Paiements en actions - - 31 - - - 31 - 31 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée - - - - - - - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (72) - - - (72) - (72) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (44) - - - (44) (4) (48) Autres éléments - - 93 - - - 93 18 111 Au 31 mars 2020 2 601 881 075 8 123 119 935 (14 431) (28 707 248) (1 621) 112 006 2 428 114 434 (a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 2020 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 582 5 090 18 523 18 675 - - 43 870 Chiffre d'affaires Groupe 5 564 594 6 095 89 28 (12 370) - Droits d'accises - - (650) (4 643) - - (5 293) Produits des ventes 7 146 5 684 23 968 14 121 28 (12 370) 38 577 Charges d'exploitation (3 643) (4 992) (24 841) (13 799) (247) 12 370 (35 152) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 644) (334) (395) (244) (18) - (3 635) Résultat opérationnel 859 358 (1 268) 78 (237) - (210) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 423 399 (57) 10 124 - 899 Impôts du résultat opérationnel net (454) 8 335 (32) 28 - (115) Résultat opérationnel net 828 765 (990) 56 (85) - 574 Coût net de la dette nette (572) Intérêts ne conférant pas le contrôle 32 Résultat net - part du groupe 34 1er trimestre 2020 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - 2 - - - - 2 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 2 - - - - 2 Charges d'exploitation (10) (119) (1 589) (346) (55) - (2 119) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - - Résultat opérationnel (b) (10) (117) (1 589) (346) (55) - (2 117) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 128 (75) (208) - - - (155) Impôts du résultat opérationnel net 7 44 425 100 - - 576 Résultat opérationnel net (b) 125 (148) (1 372) (246) (55) - (1 696) Coût net de la dette nette (101) Intérêts ne conférant pas le contrôle 50 Résultat net - part du groupe (1 747) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - (1 578) (218) - - Sur le résultat opérationnel net - - (1 285) (154) - 1er trimestre 2020 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 582 5 088 18 523 18 675 - - 43 868 Chiffre d'affaires Groupe 5 564 594 6 095 89 28 (12 370) - Droits d'accises - - (650) (4 643) - - (5 293) Produits des ventes 7 146 5 682 23 968 14 121 28 (12 370) 38 575 Charges d'exploitation (3 633) (4 873) (23 252) (13 453) (192) 12 370 (33 033) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 644) (334) (395) (244) (18) - (3 635) Résultat opérationnel ajusté 869 475 321 424 (182) - 1 907 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 295 474 151 10 124 - 1 054 Impôts du résultat opérationnel net (461) (36) (90) (132) 28 - (691) Résultat opérationnel net ajusté 703 913 382 302 (30) - 2 270 Coût net de la dette nette (471) Intérêts ne conférant pas le contrôle (18) Résultat net ajusté - part du groupe 1 781 1er trimestre 2020 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 1 659 2 291 226 160 45 4 381 Désinvestissements 121 344 79 46 17 607 Flux de trésorerie d'exploitation 3 923 (489) (1 183) (399) (553) 1 299 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 4ème trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 563 4 292 22 040 21 379 6 - 49 280 Chiffre d'affaires Groupe 8 266 993 7 739 203 47 (17 248) - Droits d'accises - - (765) (5 130) - - (5 895) Produits des ventes 9 829 5 285 29 014 16 452 53 (17 248) 43 385 Charges d'exploitation (4 156) (4 471) (28 084) (15 714) (356) 17 248 (35 533) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 307) (488) (351) (263) (22) - (4 431) Résultat opérationnel 2 366 326 579 475 (325) - 3 421 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 166 391 57 15 6 - 635 Impôts du résultat opérationnel net (893) 104 (3) (100) (39) - (931) Résultat opérationnel net 1 639 821 633 390 (358) - 3 125 Coût net de la dette nette (476) Intérêts ne conférant pas le contrôle (49) Résultat net - part du groupe 2 600 4ème trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - 10 - - - - 10 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - 10 - - - - 10 Charges d'exploitation (45) (87) 44 (102) (112) - (302) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (525) (136) (9) - - - (670) Résultat opérationnel (b) (570) (213) 35 (102) (112) - (962) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (22) (38) (13) (23) - - (96) Impôts du résultat opérationnel net 200 278 31 41 (73) - 477 Résultat opérationnel net (b) (392) 27 53 (84) (185) - (581) Coût net de la dette nette (3) Intérêts ne conférant pas le contrôle 19 Résultat net - part du groupe (565) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 85 (96) - - Sur le résultat opérationnel net - - 117 (60) - 4ème trimestre 2019 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 563 4 282 22 040 21 379 6 - 49 270 Chiffre d'affaires Groupe 8 266 993 7 739 203 47 (17 248) - Droits d'accises - - (765) (5 130) - - (5 895) Produits des ventes 9 829 5 275 29 014 16 452 53 (17 248) 43 375 Charges d'exploitation (4 111) (4 384) (28 128) (15 612) (244) 17 248 (35 231) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 782) (352) (342) (263) (22) - (3 761) Résultat opérationnel ajusté 2 936 539 544 577 (213) - 4 383 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 188 429 70 38 6 - 731 Impôts du résultat opérationnel net (1 093) (174) (34) (141) 34 - (1 408) Résultat opérationnel net ajusté 2 031 794 580 474 (173) - 3 706 Coût net de la dette nette (473) Intérêts ne conférant pas le contrôle (68) Résultat net ajusté - part du groupe 3 165 4ème trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 2 633 747 664 571 44 4 659 Désinvestissements 256 342 69 62 5 734 Flux de trésorerie d'exploitation 4 206 1 527 1 142 278 (554) 6 599 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 1er trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 419 21 711 21 279 2 - 51 205 Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) Produits des ventes 9 510 7 046 28 952 16 136 29 (16 549) 45 124 Charges d'exploitation (4 029) (6 409) (27 334) (15 334) (177) 16 549 (36 734) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) Résultat opérationnel 2 952 322 1 244 569 (163) - 4 924 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 194 380 149 (10) 1 - 714 Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (173) (292) (164) 60 - (1 993) Résultat opérationnel net 1 722 529 1 101 395 (102) - 3 645 Coût net de la dette nette (505) Intérêts ne conférant pas le contrôle (29) Résultat net - part du groupe 3 111 1er trimestre 2019 (éléments d'ajustements)(a) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe - (27) - - - - (27) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - - Droits d'accises - - - - - - - Produits des ventes - (27) - - - - (27) Charges d'exploitation - (58) 492 74 - - 508 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - - Résultat opérationnel (b) - (85) 492 74 - - 481 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - 6 2 - - - 8 Impôts du résultat opérationnel net - 16 (149) (22) - - (155) Résultat opérationnel net (b) - (63) 345 52 - - 334 Coût net de la dette nette (4) Intérêts ne conférant pas le contrôle 22 Résultat net - part du groupe 352 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock - Sur le résultat opérationnel - - 492 74 - - Sur le résultat opérationnel net - - 345 52 - 1er trimestre 2019 (ajusté) Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Chiffre d'affaires hors Groupe 1 794 6 446 21 711 21 279 2 - 51 232 Chiffre d'affaires Groupe 7 716 627 8 017 162 27 (16 549) - Droits d'accises - - (776) (5 305) - - (6 081) Produits des ventes 9 510 7 073 28 952 16 136 29 (16 549) 45 151 Charges d'exploitation (4 029) (6 351) (27 826) (15 408) (177) 16 549 (37 242) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 529) (315) (374) (233) (15) - (3 466) Résultat opérationnel ajusté 2 952 407 752 495 (163) - 4 443 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 194 374 147 (10) 1 - 706 Impôts du résultat opérationnel net (1 424) (189) (143) (142) 60 - (1 838) Résultat opérationnel net ajusté 1 722 592 756 343 (102) - 3 311 Coût net de la dette nette (501) Intérêts ne conférant pas le contrôle (51) Résultat net ajusté - part du groupe 2 759 1er trimestre 2019 Exploration & Production Integrated Gas, Renewables & Power Raffinage - Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total (en millions de dollars) Investissements 2 025 1 118 285 144 15 3 587 Désinvestissements 29 225 169 72 2 497 Flux de trésorerie d'exploitation 3 936 892 (538) 232 (893) 3 629 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité) Compte de 1er trimestre 2020 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 43 868 2 43 870 Droits d'accises (5 293) - (5 293) Produits des ventes 38 575 2 38 577 Achats, nets de variation de stocks (26 107) (1 961) (28 068) Autres charges d'exploitation (6 786) (158) (6 944) Charges d'exploration (140) - (140) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 635) - (3 635) Autres produits 580 - 580 Autres charges (191) (229) (420) Coût de l'endettement financier brut (567) (2) (569) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (10) (145) (155) Coût de l'endettement financier net (577) (147) (724) Autres produits financiers 188 - 188 Autres charges financières (181) - (181) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 658 74 732 Charge d'impôt (585) 622 37 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 799 (1 797) 2 Part du Groupe 1 781 (1 747) 34 Intérêts ne conférant pas le contrôle 18 (50) (32) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Compte de 1er trimestre 2019 Éléments résultat (en millions de dollars) Ajusté d'ajustement(a) consolidé Chiffre d'affaires 51 232 (27) 51 205 Droits d'accises (6 081) - (6 081) Produits des ventes 45 151 (27) 45 124 Achats, nets de variation de stocks (30 238) 517 (29 721) Autres charges d'exploitation (6 716) (9) (6 725) Charges d'exploration (288) - (288) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 466) - (3 466) Autres produits 200 47 247 Autres charges (73) (136) (209) Coût de l'endettement financier brut (557) (4) (561) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (28) - (28) Coût de l'endettement financier net (585) (4) (589) Autres produits financiers 160 - 160 Autres charges financières (195) - (195) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 614 97 711 Charge d'impôt (1 754) (155) (1 909) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 810 330 3 140 Part du Groupe 2 759 352 3 111 Intérêts ne conférant pas le contrôle 51 (22) 29 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. 1 Définitions en page 3.

2 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

3 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 14.

4 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

5 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

6 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.

7 Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 14).

8 Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 14).

9 La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, et à partir du deuxième trimestre 2019 y compris les remboursements organiques de prêts aux sociétés mises en équivalence (SME), à partir du premier trimestre 2020, y compris les plus-value de cession de projets renouvelables. La méthode du coût de remplacement est explicitée page 17. Le tableau de réconciliation des différents cash-flows figure en page 15.

10 DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.

11 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 14.

12 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 14 ainsi que dans les annexes aux comptes.

13 Cash-flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle). Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200505005479/fr/

