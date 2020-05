Total S A : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a cédé jeudi 1,8% à 32,77 euros malgré deux bonnes nouvelles. Le cours du baril de Brent affichait jeudi soir un gain de 1,65% à 36,34 dollars, soit son plus haut niveau depuis le 9 mars. L'or noir est soutenu par la réduction de la production de l'Opep et la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis. Les stocks de brut ont baissé de 4,983 millions de barils. Les économistes tablaient sur un rebond de +1,151 million après -0,745 million la semaine précédente.Par ailleurs, La balance de justice a penché en faveur de Total. La compagnie pétrolière a obtenu mercredi un jugement favorable du tribunal de commerce de Paris sur un litige en cours depuis plusieurs semaines.Total, comme ses concurrents, peuvent ajuster provisoirement les termes de leurs contrats avec l'électricien public car le marché est bel et bien plongé dans une situation de "force majeure". Total et EDF s'opposent sur le mécanisme de accès régulé à l'électricité nucléaire historique " (Arenh), qui régit la manière dont EDF doit vendre la production du parc nucléaire à ses concurrents.