Total S A : Avis des élus du CSEC de l'UES AGSH sur le projet Europa (pdf - 230 Ko)

S'agissant du décompte des effectifs pour la répartition du nombre de sièges et du poids entre Etats membres au sein du GSN, la Direction applique une règle « homogène » consistant à ne retenir que le seul décompte des salariés en CDI et CDD. Les conseils du CSEC considèrent cette règle illicite, notamment pour le décompte des effectifs en France. Les élus du CSEC regrettent de n'avoir pu disposer des règles et données requises pour établir les effectifs, conformément aux dispositions européennes et nationales en vigueur.

Le sujet de ce projet est très technique et nouveau pour toutes les parties. Dès lors, les élus du CSEC ont du mal à comprendre l'urgence de la mise en place de ce projet, le « timing » très serré annoncé par la Direction. Dans ce contexte, les élus du CSEC ont fait appel à deux conseils juridiques pour les aider à comprendre quels étaient les enjeux et les risques liés à ce projet.

Les arguments avancés et développés par la Direction pour justifier ce changement de statut, ont du mal à convaincre les élus. En effet, hormis le fait d'afficher notre appartenance à l'Europe et notre attachement à nos collègues salariés européens, les élus estiment que le groupe Total est déjà un groupe international qui n'a pas besoin de ce nouveau statut juridique pour continuer à se développer. A moins que tous les éléments pris en compte pour ce changement de statut juridique, n'aient pas été clairement exprimés par la Direction, pour des raisons politiques ou économiques vis-à-vis de nos concurrents.

Ce projet de transformation de statut juridique, par les possibilités qui seront alors ouvertes au Groupe, suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, notamment auprès des salariés du siège social français, car dès la transformation en société européenne, ce dernier pourrait alors être plus facilement transféré dans un autre pays européen.

Le 28 août dernier, la Direction a présenté aux membres du Comité Opérationnel Européen et aux élus du Comité Social et Economique Central de l'AGSH, un projet de changement de statut juridique de Total afin de passer du statut de « TOTAL Société Anonyme » au statut de « Total Société Européenne ».

Déclaration CGT projet EUROPA du CSEC 26 sept 2019 .

Les ressorts d'un changement de statut vont au-delà d'une simple adhésion à l'idée européenne. La CGT n'est pas naïve ! Nous pensons que TOTAL prépare juste le terrain pour des actions futures, un agenda non-dit.

Par conséquent, la CGT ne peut que conjecturer : création d'une personnalité juridique européenne,plus à même de s'élargir en absorbant à moindre risque des acteurs économiques de pays-tiers européens ? Facilités de prises de décisions vis- à-vis des actionnaires ? Optimisation fiscale et juridique ?

La CGT reste dubitative et ne peut que réaffirmer sa désapprobation de toute tentative d'optimisation / réorganisation du groupe Total qui se ferait au détriment des intérêts et droits des salariés et des citoyens de son pays d'implantation actuel et demandent des garanties fortes sur une non délocalisation du siège social ( porteuse ou non de personnel) .

Cette déclaration vaut pour avis des élus CGT du CSEC de l'UES AGSH .