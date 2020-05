Total S A : Avis du CSEC de l'UES AGSH sur le Bilan social

Paris, le 12 Mai 2020

Réunion Extraordinaire du 12.05.2020

Point 2.Bilan social UES AGSH 2019 (Recueil d'avis)

Avis des élus du CSEC de l'UES AGSH du 12 mai 2020 sur le bilan social

En premier lieu, les élus regrettent de ne plus disposer des quatre bilans sociaux, UES AGSH, Total SA, Elf EP et TGS, comme cela était encore le cas dans la mandature précédente. Pour les élus, cela se concrétise par une dégradation de la qualité des informations dispensées et des échanges induits, de l'exhaustivité du présent avis et plus globalement du dialogue social. Les élus demandent de disposer à nouveau des bilans sociaux distincts.

Les élus partagent les avis remis respectivement aux CSE du siège et de Pau, le 29 avril 2020 et apportent les précisions ou compléments suivants :

Alors que le périmètre d'activité a cru après la réorganisation One Total initiée en 2016, les effectifs à contrat à durée indéterminée « CDI » n'ont pas retrouvé leur niveau de fin 2016. Avec, pour conséquence, une surcharge de travail dans certains domaines, des risques de situations de mal- être et, ce, malgré le recours aux contrats précaires, aux contrats à durée déterminée « CDD » (dont les contrats d'apprentissage) et aux contrats d'intérims, qui sont en forte et régulière croissance.

Même s'il a repris en 2019, le niveau d'embauches demeure insuffisant pour palier le nombre de départs de l'entreprise, principalement à la retraite, qui reste à un niveau élevé.

La population des employés, techniciens et agents de maîtrise « ETAM » continue de baisser, ce qui aggrave les problèmes dans certains secteurs.

Le nombre de démissions est également en forte augmentation. De plus en plus de jeunes quittent l'entreprise, ce qui tend à démontrer que cette dernière ne répondrait plus à leurs attentes. En complément, le nombre de contrats suspendus (création d'entreprise, congé sabbatique) est lui aussi en augmentation, ce qui questionne également sur l'attractivité de la société pour ces salariés.

Les remontées du terrain indiquent que les salariés qui aménagent leur fin de carrière à 50 % ou à

60 % d'activité, pendant un ou deux ans, ne sont pas remplacés. Les élus rappellent à nouveau l'importance d'avoir une pyramide des âges équilibrée. Cela n'est pas le cas aujourd'hui, surtout dans certains domaines d'activité ou métiers, notamment dans le cœur de notre entreprise (géosciences). Ce dernier point est à mettre en lien avec la stratégie de l'entreprise et ses orientations à moyen terme ;

Les salariés affectés à l'étranger représentaient 31 % des effectifs de l'UES AGSH en 2014. Leur nombre a baissé sur les 5 dernières années de 37 %, ce qui interroge sur le devenir des opportunités d'expatriation ;

Les questions régulièrement formulées par les expatriés, (temps de travail, primes diverses, congés spéciaux...), devraient être mieux traitées avec des réponses plus précises et de meilleurs délais ;

