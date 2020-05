Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Total S.A. FP FR0000120271 TOTAL S.A. (FP) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 13/05 16:46:42 31.275 EUR -3.22% 15:35 TOTAL S A : Bilan social 2019 de l'UES Amont Global Services Holding PU 15:35 TOTAL S A : Avis du CSEC de l'UES AGSH sur le Bilan social PU 09:15 DIVIDENDES CAC40 : ceux qui renoncent, ceux qui confirment Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Total S A : Bilan social 2019 de l'UES Amont Global Services Holding 0 13/05/2020 | 15:35 Envoyer par e-mail :

SOMMAIRE 02 EMPLOI 28 RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES 34 CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 40 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 46 FORMATION 52 RELATIONS PROFESSIONNELLES 62 AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE

Chiffre donné à titre indicatif. Évolution de l'effectif Répartition de l'effectif Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12.2019 au 31.12.2019 CDI présent au 31.12.2019 (indicateur 111) (indicateurs 111 bis et 113) (indicateur 115) Ingénieurs et Cadres Effectif CDD Hommes ETAM Effectif CDI Femmes Ouvriers 5 632 5 584 5 751 9,46 % 3 578 2 322 2 331 2 242 1 489 1 0 0 492 934 0 0 2017 2018 2019 90,54 % Ingénieurs ETAM Ouvriers et cadres 2Bilan Social 2019 11 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 111 Effectif total inscrits au 31.12 * 5 584 2 331 0 7 915 dont salariés affectés en France 4 260 2 154 0 6 414 dont salariés affectés hors France 1 324 177 0 1 501 111 bis Effectif CDI inscrits au 31.12 5 515 1 666 0 7 181 dont CDI présents 4 935 1 533 0 6 468 dont CDI non présents 580 133 0 713 (salariés en dispense d'activité **) 187 38 0 225 112 Effectif permanent actif 4 094 1 107 0 5 201 113 Nombre de salariés liés par un contrat de travail 69 665 0 734 à durée déterminé au 31.12 114 Effectif mensuel moyen de l'année considérée * 5 549 2 288 0 7 838 dont CDI présents 4 899 1 554 0 6 453 dont CDD 69 598 0 667 115 Répartition par sexe de l'effectif CDI 4 935 1 533 0 6 468 présents au 31.12 Hommes 3 539 560 0 4 099 Femmes 1 396 973 0 2 369 02EMPLOI 11 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 111 Effectif total inscrits au 31.12 * 5 632 2 322 1 7 955 dont salariés affectés en France 4 207 2 121 0 6 328 dont salariés affectés hors France 1 425 201 1 1 627 111 bis Effectif CDI inscrits au 31.12 5 564 1 765 1 7 330 dont CDI présents 4 921 1 630 1 6 552 dont CDI non présents 643 135 0 778 (salariés en dispense d'activité **) 218 22 0 240 112 Effectif permanent actif 4 290 1 202 1 5 493 113 Nombre de salariés liés par un contrat de travail 68 557 0 625 à durée déterminé au 31.12 114 Effectif mensuel moyen de l'année considérée * 5 694 2 258 1 7 952 dont CDI présents 5 032 1 664 1 6 697 dont CDD 53 467 0 520 115 Répartition par sexe de l'effectif CDI 4 921 1 630 1 6 552 présents au 31.12 Hommes 3 565 610 1 4 176 Femmes 1 356 1 020 0 2 376 Tout contrat de travail (présents/non présents).

Chiffre donné à titre indicatif. Total S.A. 3 EMPLOI Répartition par âge de l'effectif total* 116 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL < 25 ans 7 6 0 13 Hommes 3 1 0 4 Femmes 4 5 0 9 de 25 à 29 ans 196 52 0 248 Hommes 109 31 0 140 Femmes 87 21 0 108 de 30 à 34 ans 600 128 0 728 Hommes 381 86 0 467 Femmes 219 42 0 261 de 35 à 39 ans 875 137 0 1 012 Hommes 592 63 0 655 Femmes 283 74 0 357 de 40 à 44 ans 770 133 0 903 Hommes 528 45 0 573 Femmes 242 88 0 330 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). Répartition de l'effectif par tranche d'âge au 31.12.2019 (indicateur 116) Hommes Femmes 419 60 ans et plus 190 548 de 55 à 59 ans 473 666 de 50 à 54 ans 368 598 de 45 à 49 ans 327 573 de 40 à 44 ans 330 655 de 35 à 39 ans 357 467 de 30 à 34 ans 261 140 de 25 à 29 ans 108 4 < 25 ans 9 4Bilan Social 2019 116 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL < 25 ans 4 1 0 5 Hommes 2 0 0 2 Femmes 2 1 0 3 de 25 à 29 ans 165 54 0 219 Hommes 93 37 0 130 Femmes 72 17 0 89 de 30 à 34 ans 616 143 0 759 Hommes 413 106 0 519 Femmes 203 37 0 240 de 35 à 39 ans 826 134 0 960 Hommes 561 65 0 626 Femmes 265 69 0 334 de 40 à 44 ans 738 139 0 877 Hommes 509 49 0 558 Femmes 229 90 0 319 02EMPLOI 116 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL < 25 ans 0 2 0 2 Hommes 0 1 0 1 Femmes 0 1 0 1 de 25 à 29 ans 194 69 0 263 Hommes 116 56 0 172 Femmes 78 13 0 91 de 30 à 34 ans 656 147 1 804 Hommes 447 101 1 549 Femmes 209 46 0 255 de 35 à 39 ans 834 124 0 958 Hommes 571 52 0 623 Femmes 263 72 0 335 de 40 à 44 ans 676 136 0 812 Hommes 471 46 0 517 Femmes 205 90 0 295 Total S.A. 5 EMPLOI Répartition par âge de l'effectif total* 116 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 45 à 49 ans 766 159 0 925 Hommes 554 44 0 598 Femmes 212 115 0 327 de 50 à 54 ans 789 245 0 1 034 Hommes 588 78 0 666 Femmes 201 167 0 368 de 55 à 59 ans 611 410 0 1 021 Hommes 450 98 0 548 Femmes 161 312 0 473 60 et plus 453 156 0 609 Hommes 373 46 0 419 Femmes 80 110 0 190 116 bis âge moyen 45,3 48,9 0,0 46,0 Hommes 46,0 45,6 0,0 46,0 Femmes 43,4 50,6 0,0 46,2 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). Répartition de l'effectif par tranche d'âge au 31.12.2018 (indicateur 116) Hommes Femmes 426 60 ans et plus 185 608 de 55 à 59 ans 514 644 de 50 à 54 ans 374 586 de 45 à 49 ans 311 558 de 40 à 44 ans 319 626 de 35 à 39 ans 334 519 de 30 à 34 ans 240 130 de 25 à 29 ans 89 3 < 25 ans 2 6Bilan Social 2019 116 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 45 à 49 ans 729 168 0 897 Hommes 540 46 0 586 Femmes 189 122 0 311 de 50 à 54 ans 752 266 0 1 018 Hommes 558 86 0 644 Femmes 194 180 0 374 de 55 à 59 ans 644 478 0 1 122 Hommes 486 122 0 608 Femmes 158 356 0 514 60 et plus 461 150 0 611 Hommes 377 49 0 426 Femmes 84 101 0 185 116 bis âge moyen 45,5 49,1 0,0 46,4 Hommes 46,2 45,6 0,0 46,1 Femmes 43,7 51,1 0,0 46,8 02EMPLOI 116 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 45 à 49 ans 731 206 0 937 Hommes 547 67 0 614 Femmes 184 139 0 323 de 50 à 54 ans 698 268 0 966 Hommes 521 77 0 598 Femmes 177 191 0 368 de 55 à 59 ans 684 529 0 1 213 Hommes 529 154 0 683 Femmes 155 375 0 530 60 et plus 448 149 0 597 Hommes 363 56 0 419 Femmes 85 93 0 178 116 bis âge moyen 45,3 49,0 31,0 46,3 Hommes 46,0 46,0 31,0 46,0 Femmes 43,6 50,9 0,0 46,7 Total S.A. 7 EMPLOI Répartition de l'effectif total selon l'ancienneté* 117 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 0 à 4 ans 670 73 0 743 Hommes 417 19 0 436 Femmes 253 54 0 307 de 5 à 9 ans 1 023 184 0 1 207 Hommes 705 100 0 805 Femmes 318 84 0 402 de 10 à 14 ans 982 179 0 1 161 Hommes 693 81 0 774 Femmes 289 98 0 387 de 15 à 19 ans 626 184 0 810 Hommes 424 64 0 488 Femmes 202 120 0 322 de 20 à 24 ans 472 96 0 568 Hommes 366 26 0 392 Femmes 106 70 0 176 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). Répartition de l'effectif selon l'ancienneté au 31.12.2019 (indicateur 117) Hommes Femmes 18 40 ans et plus 42 331 de 35 à 39 ans 331 236 de 30 à 34 ans 163 590 de 25 à 29 ans 293 392 de 20 à 24 ans 176 488 de 15 à 19 ans 322 774 de 10 à 14 ans 387 805 de 5 à 9 ans 402 436 de 0 à 4 ans 307 8Bilan Social 2019 117 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 0 à 4 ans 533 64 0 597 Hommes 334 30 0 364 Femmes 199 34 0 233 de 5 à 9 ans 1 070 199 0 1 269 Hommes 752 116 0 868 Femmes 318 83 0 401 de 10 à 14 ans 865 167 0 1 032 Hommes 611 76 0 687 Femmes 254 91 0 345 de 15 à 19 ans 605 181 0 786 Hommes 418 67 0 485 Femmes 187 114 0 301 de 20 à 24 ans 484 104 0 588 Hommes 379 32 0 411 Femmes 105 72 0 177 02EMPLOI 117 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 0 à 4 ans 610 72 0 682 Hommes 408 44 0 452 Femmes 202 28 0 230 de 5 à 9 ans 1 081 191 0 1 272 Hommes 750 111 0 861 Femmes 331 80 0 411 de 10 à 14 ans 785 162 1 948 Hommes 567 71 1 639 Femmes 218 91 0 309 de 15 à 19 ans 585 184 0 769 Hommes 421 67 0 488 Femmes 164 117 0 281 de 20 à 24 ans 444 107 0 551 Hommes 340 31 0 371 Femmes 104 76 0 180 Total S.A. 9 EMPLOI Répartition de l'effectif total selon l'ancienneté* 117 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 25 à 29 ans 655 228 0 883 Hommes 506 84 0 590 Femmes 149 144 0 293 de 30 à 34 ans 281 118 0 399 Hommes 207 29 0 236 Femmes 74 89 0 163 de 35 à 39 ans 335 327 0 662 Hommes 247 84 0 331 Femmes 88 243 0 331 40 ans et plus 23 37 0 60 Hommes 13 5 0 18 Femmes 10 32 0 42 117 bis ancienneté moyenne 16,4 23,2 0,0 17,9 Hommes 16,9 20,4 0,0 17,4 Femmes 15,1 24,7 0,0 18,8 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). Répartition de l'effectif selon l'ancienneté au 31.12.2018 (indicateur 117) Hommes Femmes 15 40 ans et plus 39 447 de 35 à 39 ans 398 215 de 30 à 34 ans 171 607 de 25 à 29 ans 304 411 de 20 à 24 ans 177 485 de 15 à 19 ans 301 687 de 10 à 14 ans 345 868 de 5 à 9 ans 401 364 de 0 à 4 ans 233 10Bilan Social 2019 117 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 25 à 29 ans 661 250 0 911 Hommes 509 98 0 607 Femmes 152 152 0 304 de 30 à 34 ans 260 126 0 386 Hommes 189 26 0 215 Femmes 71 100 0 171 de 35 à 39 ans 441 404 0 845 Hommes 339 108 0 447 Femmes 102 296 0 398 40 ans et plus 16 38 0 54 Hommes 8 7 0 15 Femmes 8 31 0 39 117 bis ancienneté moyenne 17,1 24,0 0,0 18,7 Hommes 17,6 20,6 0,0 18,0 Femmes 15,8 25,9 0,0 19,9 02EMPLOI 117 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL de 25 à 29 ans 616 257 0 873 Hommes 473 102 0 575 Femmes 143 155 0 298 de 30 à 34 ans 339 147 0 486 Hommes 251 30 0 281 Femmes 88 117 0 205 de 35 à 39 ans 437 472 0 909 Hommes 341 146 0 487 Femmes 96 326 0 422 40 ans et plus 23 38 0 61 Hommes 13 8 0 21 Femmes 10 30 0 40 117 bis ancienneté moyenne 18,0 24,4 11,0 19,6 Hommes 18,8 21,7 11,0 19,2 Femmes 15,9 26,1 0,0 20,3 Total S.A. 11 EMPLOI Répartition de l'effectif total 118 2019selon la nationalité* Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL Français 4 548 1 405 0 5 953 Hommes 3 239 487 0 3 726 Femmes 1 309 918 0 2 227 Union européenne 209 14 0 223 Hommes 145 4 0 149 Femmes 64 10 0 74 Hors Union européenne 310 7 0 317 Hommes 194 1 0 195 Femmes 116 6 0 122 118 bis 2019par branche d'activité* Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL HOLDING 735 152 0 887 Hommes 429 11 0 440 Femmes 306 141 0 447 Exploration & Production 3 131 810 0 3 941 Hommes 2 393 371 0 2 764 Femmes 738 439 0 1 177 Trading & Shipping 77 30 0 107 Hommes 44 6 0 50 Femmes 33 24 0 57 Gas, Renewables & Power 282 31 0 313 Hommes 192 1 0 193 Femmes 90 30 0 120 Total Global Services 835 402 0 1 237 Hommes 514 102 0 616 Femmes 321 300 0 621 Autres (salariés détachés dans d'autres structures) 7 1 0 8 Hommes 6 1 0 7 Femmes 1 0 0 1 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). Évolution de l'effectif CDI présents au 31.12.2019 selon la nationalité (indicateur 118) Français Union européenne Hors Union européenne 6 113 206 2017 233 5 990 214 2018 264 5 953 223 2019 317 Répartition de l'effectif total par branche d'activité au 31.12.2019 (indicateurs 118 bis) Exploration & Production Gas, Renewables & Power Total Global Services Trading & Shipping Holding Autres (salariés détachés dans d'autres structures) 1,65 % 0,12 % 4,82 % 13,66 % 19,05 % 60,70 % 12Bilan Social 2019 118 2018selon la nationalité* Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL Français 4 479 1 511 0 5 990 Hommes 3 232 554 0 3 786 Femmes 1 247 957 0 2 204 Union européenne 199 15 0 214 Hommes 141 5 0 146 Femmes 58 10 0 68 Hors Union européenne 257 7 0 264 Hommes 166 1 0 167 Femmes 91 6 0 97 118 bis 2018par branche d'activité Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL HOLDING 708 155 0 863 Hommes 409 13 0 422 Femmes 299 142 0 441 Exploration & Production 3 130 891 0 4 021 Hommes 2 442 423 0 2 865 Femmes 688 468 0 1 156 Trading & Shipping 77 29 0 106 Hommes 47 7 0 54 Femmes 30 22 0 52 Gas, Renewables & Power 211 29 0 240 Hommes 154 2 0 156 Femmes 57 27 0 84 Total Global Services 800 427 0 1 227 Hommes 479 114 0 593 Femmes 321 313 0 634 Autres (salariés détachés dans d'autres structures) 9 2 0 11 Hommes 8 1 0 9 Femmes 1 1 0 2 118 2017selon la nationalité* Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL Français 4 508 1 604 1 6 113 Hommes 3 286 603 1 3 890 Femmes 1 222 1 001 0 2 223 Union européenne 190 16 0 206 Hommes 129 5 0 134 Femmes 61 11 0 72 Hors Union européenne 223 10 0 233 Hommes 150 2 0 152 Femmes 73 8 0 81 118 bis 2017par branche d'activité Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL HOLDING 670 160 0 830 Hommes 381 15 0 396 Femmes 289 145 0 434 Exploration & Production 3 180 942 1 4 123 Hommes 2 510 455 1 2 966 Femmes 670 487 0 1 157 Trading & Shipping 82 33 0 115 Hommes 47 8 0 55 Femmes 35 25 0 60 Gas, Renewables & Power 216 31 0 247 Hommes 156 2 0 158 Femmes 60 29 0 89 Total Global Services - - - - Hommes - - - - Femmes - - - - Autres (salariés détachés dans d'autres structures) 773 464 0 1 237 Hommes 471 130 0 601 Femmes 302 334 0 636 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). 02EMPLOI Total S.A. 13 EMPLOI Répartition de l'effectif total selon une structure de qualification détaillée* 119 2019 Hommes Femmes TOTAL Ingénieurs et Cadres 3 578 1 489 5 067 ETAM 492 934 1 426 Ouvriers 0 0 0 Total 4 070 2 423 6 493 * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis CDI présents). 14Bilan Social 2019 02EMPLOI 119 2018 Hommes Femmes TOTAL Ingénieurs et Cadres 3 539 1 396 4 935 ETAM 560 973 1 533 Ouvriers 0 0 0 Total 4 099 2 369 6 468 119 2017 Hommes Femmes TOTAL Ingénieurs et Cadres 3 564 1 356 4 920 ETAM 610 1 020 1 630 Ouvriers 1 0 1 Total 4 175 2 376 6 551 Total S.A. 15 EMPLOI Travailleurs extérieurs 122019 121 Nombre de stages conventionnés 412 122 Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires 75,25 123 Durée moyenne des contrats de travail temporaire (en jours ouvrés) 44,87 124 Nombre de salariés d'entreprises prestataires de services présents au 31.12 3 743 125 Nombre de salariés impatriés présents au 31.12 630 16Bilan Social 2019 02EMPLOI 122018 121 Nombre de stages conventionnés 430 122 Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires 79,4 123 Durée moyenne des contrats de travail temporaire (en jours ouvrés) 44,77 124 Nombre de salariés d'entreprises prestataires de services présents au 31.12 3 882 125 Nombre de salariés impatriés présents au 31.12 620 122017 121 Nombre de stages conventionnés 436 122 Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires 71,18 123 Durée moyenne des contrats de travail temporaire (en jours ouvrés) 41,74 124 Nombre de salariés d'entreprises prestataires de services présents au 31.12 3 892 125 Nombre de salariés impatriés présents au 31.12 536 Total S.A. 17 EMPLOI Embauches au cours de l'année 132019 131 Nombre d'embauches par CDI Hommes Femmes dont transformation de CDD en CDI 132 Nombre d'arrivées en provenance du Groupe avec changement d'employeur Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 347 50 0 397 226 10 0 236 121 40 0 161 26 6 0 32 221 30 0 251 Hommes 137 5 0 142 Femmes 84 25 0 109 134 Nombre d'embauches par CDD 83 595 0 678 Hommes 50 244 0 294 Femmes 33 351 0 384 dont remplacement 2 0 0 2 dont renfort 58 4 0 62 135 Nombre d'embauches en CDI 112 23 0 135 de salariés de moins de 30 ans Hommes 62 6 0 68 Femmes 50 17 0 67 136 Nombre de rappels de salariés 0 0 0 0 en dispense d'activité Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Répartition des embauches CDI par catégorie Évolution du nombre professionnelle au 31.12.2019 d'embauches CDI (indicateur 131) (indicateurs 131 et 135) Ingénieurs et Cadres Moins de 30 ans ETAM Plus de 30 ans 13 % 27 47 2017 92 130 2018 135 262 2019 87 % 18Bilan Social 2019 132018 131 Nombre d'embauches par CDI Hommes Femmes dont transformation de CDD en CDI 132 Nombre d'arrivées en provenance du Groupe avec changement d'employeur Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 202 20 0 222 123 6 0 129 79 14 0 93 28 0 0 28 189 44 0 233 EMPLOI Hommes 130 15 0 145 Femmes 59 29 0 88 134 Nombre d'embauches par CDD 49 621 0 670 Hommes 28 248 0 276 Femmes 21 373 0 394 dont remplacement 4 0 0 4 dont renfort 35 5 0 40 135 Nombre d'embauches en CDI 80 12 0 92 de salariés de moins de 30 ans Hommes 45 4 0 49 Femmes 35 8 0 43 136 Nombre de rappels de salariés 1 0 0 1 en dispense d'activité Hommes 1 0 0 1 Femmes 0 0 0 0 13 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 131 Nombre d'embauches par CDI 70 4 0 74 Hommes 40 1 0 41 Femmes 30 3 0 33 dont transformation de CDD en CDI 2 0 0 2 132 Nombre d'arrivées en provenance du Groupe 695 565 0 1 260 avec changement d'employeur Hommes 393 190 0 583 Femmes 302 375 0 677 134 Nombre d'embauches par CDD 55 518 0 573 Hommes 35 211 0 246 Femmes 20 307 0 327 dont remplacement 10 0 0 10 dont renfort 29 3 0 32 135 Nombre d'embauches en CDI 25 2 0 27 de salariés de moins de 30 ans Hommes 8 1 0 9 Femmes 17 1 0 18 136 Nombre de rappels de salariés 2 0 0 2 en dispense d'activité Hommes 2 0 0 2 Femmes 0 0 0 0 02 Total S.A. 19 EMPLOI Départs 14 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 140 Nombre de départs vers l'extérieur du Groupe 357 716 0 1 073 Hommes 268 284 0 552 Femmes 89 432 0 521 141 Nombre de démissions 74 7 0 81 Hommes 49 5 0 54 Femmes 25 2 0 27 142 Nombre de licenciements 5 1 0 6 Licenciements économiques 0 0 0 0 Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Licenciements pour d'autres causes 5 1 0 6 Hommes 4 0 0 4 Femmes 1 1 0 2 143 Nombre de fins de CDD 48 604 0 652 Hommes 29 241 0 270 Femmes 19 363 0 382 144 Nombre de départs 6 6 0 12 au cours de la période d'essai Hommes 3 1 0 4 Femmes 3 5 0 8 Répartition des départs vers l'extérieur du Groupe (indicateurs 14) Fins de CDD Départs en retraite Démissions Décès Licenciements pour d'autres causes Départs au cours de la période d'essai 61,63 % 0,57 % 0,57 % 1,13 % 7,66 %28,45 % 20Bilan Social 2019 14 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 140 Nombre de départs vers l'extérieur du Groupe 352 629 0 981 Hommes 270 253 0 523 Femmes 82 376 0 458 141 Nombre de démissions 59 8 0 67 Hommes 38 5 0 43 Femmes 21 3 0 24 142 Nombre de licenciements 3 1 0 4 Licenciements économiques 0 0 0 0 Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Licenciements pour d'autres causes 3 1 0 4 Hommes 1 1 0 2 Femmes 2 0 0 2 143 Nombre de fins de CDD 49 512 0 561 Hommes 31 196 0 227 Femmes 18 316 0 334 144 Nombre de départs 1 0 0 1 au cours de la période d'essai Hommes 0 0 0 0 Femmes 1 0 0 1 14 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 140 Nombre de départs vers l'extérieur du Groupe 299 549 0 848 Hommes 241 205 0 446 Femmes 58 344 0 402 141 Nombre de démissions 47 2 0 49 Hommes 29 0 0 29 Femmes 18 2 0 20 142 Nombre de licenciements 2 3 0 5 Licenciements économiques 0 0 0 0 Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 Licenciements pour d'autres causes 2 3 0 5 Hommes 2 3 0 5 Femmes 0 0 0 0 143 Nombre de fins de CDD 29 447 0 476 Hommes 19 156 0 175 Femmes 10 291 0 301 144 Nombre de départs 0 0 0 0 au cours de la période d'essai Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 02EMPLOI Total S.A. 21 EMPLOI Départs 142019 145 Nombre de départs en retraite (dont salariés en DA) Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 208 93 0 301 Hommes 175 32 0 207 Femmes 33 61 0 94 dont salariés en DA 118 18 0 136 145 bis Nombre de départs en préretraite 0 0 0 0 (dont salariés en DA)* Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 dont salariés en DA 0 0 0 0 146 Nombre de décès 4 2 0 6 Hommes 1 2 0 3 Femmes 3 0 0 3 147 Nombre de ruptures du contrat 12 3 0 15 de travail d'un commun accord Hommes 7 3 0 10 Femmes 5 0 0 5 148 Nombre de départs vers le Groupe 166 9 0 175 Hommes 121 3 0 124 Femmes 45 6 0 51 149 Nombre de départs en dispense d'activité** 108 46 0 154 Hommes 93 17 0 110 Femmes 15 29 0 44 Départs avec rupture du contrat de travail (ex. PRC).

Ex. : cessation anticipée d'activité, préretraite des salariés postés, etc. 22Bilan Social 2019 14 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 145 Nombre de départs en retraite 222 96 0 318 (dont salariés en DA) Hommes 189 44 0 233 Femmes 33 52 0 85 dont salariés en DA 108 16 0 124 145 bis Nombre de départs en préretraite 0 0 0 0 (dont salariés en DA)* Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 dont salariés en DA 0 0 0 0 146 Nombre de décès 4 7 0 11 Hommes 3 4 0 7 Femmes 1 3 0 4 147 Nombre de ruptures du contrat 14 5 0 19 de travail d'un commun accord Hommes 8 3 0 11 Femmes 6 2 0 8 148 Nombre de départs vers le Groupe 168 13 0 181 Hommes 121 1 0 122 Femmes 47 12 0 59 149 Nombre de départs en dispense d'activité** 74 32 0 106 Hommes 67 20 0 87 Femmes 7 12 0 19 14 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 145 Nombre de départs en retraite 202 90 0 292 (dont salariés en DA) Hommes 177 42 0 219 Femmes 25 48 0 73 dont salariés en DA 90 19 0 109 145 bis Nombre de départs en préretraite 0 0 0 0 (dont salariés en DA)* Hommes 0 0 0 0 Femmes 0 0 0 0 dont salariés en DA 0 0 0 0 146 Nombre de décès 7 2 0 9 Hommes 6 2 0 8 Femmes 1 0 0 1 147 Nombre de ruptures du contrat 12 5 0 17 de travail d'un commun accord Hommes 8 2 0 10 Femmes 4 3 0 7 148 Nombre de départs vers le Groupe 566 345 0 911 Hommes 334 120 0 454 Femmes 232 225 0 457 149 Nombre de départs en dispense d'activité** 153 10 0 163 Hommes 145 10 0 155 Femmes 8 0 0 8 02EMPLOI Total S.A. 23 EMPLOI Chômage - Handicapés 15 2019Chômage Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée Indemnisées Non indemnisées Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2019Handicapés 161 Nombre de salariés handicapés au 31.12 Sans secteur protégé et adapté 230,26 Avec secteur protégé et adapté 265,86 162 Nombre de salariés inscrits au 31.12 0 reconnus handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise 24Bilan Social 2019 15 2018Chômage Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée Indemnisées Non indemnisées Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EMPLOI 16 2018Handicapés 161 Nombre de salariés handicapés au 31.12 Sans secteur protégé et adapté 210,01 Avec secteur protégé et adapté 239,90 162 Nombre de salariés inscrits au 31.12 3 reconnus handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise 02 15 2017Chômage Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée Indemnisées Non indemnisées Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2017Handicapés 161 Nombre de salariés handicapés au 31.12 Sans secteur protégé et adapté 227,85 Avec secteur protégé et adapté 263,09 162 Nombre de salariés inscrits au 31.12 3 reconnus handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise Total S.A. 25 EMPLOI Absentéisme 17 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 171 Taux d'absentéisme 3,27 4,13 0,00 3,55 172 Nombre de journées d'absence 16 233,0 14 432,5 0,0 30 665,5 pour maladie et cures Hommes 6 350,0 3 231,5 0,0 9 581,5 Femmes 9 883,0 11 201,0 0,0 21 084,0 173 Nombre de journées d'absence pour accidents 469 169 0 638 de travail et de trajet déclarés à la Sécurité sociale Hommes 416 12 0 428 Femmes 53 157 0 210 174 Nombre de journées d'absence pour maternité 9 618 2 019 0 11 637 175 Nombre de journées d'absence pour paternité 1 082 80 0 1 162 176 Congé parental 18 4 0 22 177 Congé pour création d'entreprise 37 3 0 40 178 Congé sabbatique 53 4 0 57 Répartition de l'absentéisme 2,63 % 1,45 % au 31.12.2019 (indicateurs 17) 26,39 % Maladies et cures Maternité Paternité Accidents du travail et de trajet 69,53 % 26Bilan Social 2019 17 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 171 Taux d'absentéisme 3,01 4,22 0,00 3,42 172 Nombre de journées d'absence 13 656,5 14 983,0 0,0 28 639,5 pour maladie et cures Hommes 7 089,5 3 313,5 0,0 10 403,0 Femmes 6 567,0 11 669,5 0,0 18 236,5 173 Nombre de journées d'absence pour accidents 190 431 0 621 de travail et de trajet déclarés à la Sécurité sociale Hommes 152 106 0 258 Femmes 38 325 0 363 174 Nombre de journées d'absence pour maternité 9 272 1 666 0 10 938 175 Nombre de journées d'absence pour paternité 876 120 0 996 176 Congé parental 18 4 0 22 177 Congé pour création d'entreprise 34 3 0 37 178 Congé sabbatique 54 9 0 63 02EMPLOI 17 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 171 Taux d'absentéisme 3,23 4,09 0,00 3,51 172 Nombre de journées d'absence 15 600,5 14 455,5 0,0 30 056,0 pour maladie et cures Hommes 7 921,5 4 343,0 0,0 12 264,5 Femmes 7 679,0 10 112,5 0,0 17 791,5 173 Nombre de journées d'absence pour accidents 52 438 0 490 de travail et de trajet déclarés à la Sécurité sociale Hommes 47 256 0 303 Femmes 5 182 0 187 174 Nombre de journées d'absence pour maternité 9 905 1 451 0 11 356 175 Nombre de journées d'absence pour paternité 985 110 0 1 095 176 Congé parental 23 3 0 26 177 Congé pour création d'entreprise 25 5 0 30 178 Congé sabbatique 47 11 0 58 Total S.A. 27 RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Montant des rémunérations 21 2019 Hommes Femmes Moyenne 211 Masse salariale annuelle */ effectif mensuel moyen (en euros) Ingénieurs et Cadres 118 135 93 723 110 573 ETAM 51 376 52 691 52 284 Ouvriers NS NS NS Moyenne 110 978 78 389 98 263 212 Rémunération mensuelle moyenne** (en euros) Ingénieurs et Cadres 9 824 8 034 9 261 ETAM 4 238 4 299 4 280 Ouvriers NS NS NS Moyenne 9 189 6 580 8 147 213 Barème des rémunérations Voir en annexe 214 Nombre de cadrations intervenues au cours de l'année 39 La masse salariale annuelle totale est égale à la somme des rémunérations brutes fiscales cumulée des collaborateurs ayant un CDI à temps plein.

Il s'agit du brut fiscal cumulé des CDI temps plein présents pendant toute l'année. NS : non significatif. Masse salariale annuelle/effectif mensuel moyen (indicateur 211) Hommes Femmes 0 Ouvriers 0 51 376 ETAM 52 691 118 135 Ingénieurs et Cadres 93 723 Rémunération mensuelle moyenne (indicateur 212) Hommes Femmes 0 Ouvriers 0 4 238 ETAM 4 299 9 824 Ingénieurs et Cadres 8 034 28Bilan Social 2019 21 2018 Hommes Femmes Moyenne 211 Masse salariale annuelle */ effectif mensuel moyen (en euros) Ingénieurs et Cadres 117 862 96 452 111 371 ETAM 52 745 52 075 52 296 Ouvriers NS NS NS Moyenne 109 832 78 867 97 844 212 Rémunération mensuelle moyenne** (en euros) Ingénieurs et Cadres 9 781 8 058 9 250 ETAM 4 326 4 250 4 274 Ouvriers NS NS NS Moyenne 9 099 6 508 8 071 213 Barème des rémunérations Voir en annexe 214 Nombre de cadrations intervenues au cours de l'année 34 21 2017 Hommes Femmes Moyenne 211 Masse salariale annuelle */ effectif mensuel moyen (en euros) Ingénieurs et Cadres 121 614 96 537 114 199 ETAM 54 211 52 603 53 145 Ouvriers NS NS NS Moyenne 112 583 78 088 99 292 212 Rémunération mensuelle moyenne** (en euros) Ingénieurs et Cadres 9 883 7 993 9 306 ETAM 4 387 4 265 4 304 Ouvriers NS NS NS Moyenne 9 131 6 369 8 021 213 Barème des rémunérations Voir en annexe 214 Nombre de cadrations intervenues au cours de l'année 32 La masse salariale annuelle totale est égale à la somme des rémunérations brutes fiscales cumulée des collaborateurs ayant un CDI à temps plein.

Il s'agit du brut fiscal cumulé des CDI temps plein présents pendant toute l'année. NS : non significatif. 28RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Total S.A. 29 Pourcentage des du rendement du rendement RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Hiérarchie des rémunérations - Mode de calcul des rémunérations - Charges accessoires 22 2019 Hiérarchie des rémunérations 221 Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris les cadres supérieurs et dirigeants, et la moyenne des rémunérations des OETAM Ensemble du personnel 2,16 Hommes 2,32 Femmes 1,87 222 Montant global des 10 rémunérations les plus élevées (en euros) 9 497 424 23 2019 Mode de calcul des rémunérations 231 Pourcentage des ouvriers dont le salaire dépend de tout ou partie 0 % du rendement 232 Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché 0 % 24 2019 Charges accessoires 241 Montant des versements effectués par la Société 4 923 437 à des entreprises de travail temporaire (en euros) 30Bilan Social 2019 22 2018Hiérarchie des rémunérations 221 Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris les cadres supérieurs et dirigeants, et la moyenne des rémunérations des OETAM Ensemble du personnel 2,16 Hommes 2,26 Femmes 1,90 222 Montant global des 10 rémunérations les plus élevées (en euros) 10 638 406 23 2018Mode de calcul des rémunérations 231 Pourcentage des ouvriers dont le salaire dépend de tout ou partie 0 % du rendement 232 Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché 0 % 24 2018Charges accessoires 241 Montant des versements effectués par la Société 5 891 292 à des entreprises de travail temporaire (en euros) 22 2017Hiérarchie des rémunérations 221 Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris les cadres supérieurs et dirigeants, et la moyenne des rémunérations des OETAM Ensemble du personnel 2,16 Hommes 2,25 Femmes 1,87 222 Montant global des 10 rémunérations les plus élevées (en euros) 10 157 843 23 2017Mode de calcul des rémunérations 231 Pourcentage des ouvriers dont le salaire dépend de tout ou partie 0 % du rendement 232 Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché 0 % 24 2017Charges accessoires 241 Montant des versements effectués par la Société 3 736 498* des entreprises de travail temporaire (en euros)

Pour 2017, il faut lire 3 964 110 €. 28RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Total S.A. 31 RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Participation financière et épargne salariale 262019 261 Montant global de la réserve de participation (en euros) 44 929 262 Montant global de la participation des salariés au fruit de l'expansion du Groupe (en euros) Montant global de participation après quote-part ND (2018 : 1 829 858) Montant global d'intéressement après quote-part ND (2018 : 64 262 128) 263 Montant moyen de la participation et de l'intéressement par salarié bénéficiaire (en euros) Intéressement ND (2018 : 7 152) Participation ND (2018 : 247) 264 Part du capital détenu par les salariés 1,16 au titre d'un système de participation 265 Fonds communs de placement : coût de l'abondement 15 398 615 et frais de tenue des comptes ND : non disponible. 32Bilan Social 2019 262018 261 Montant global de la réserve de participation (en euros) 1 174 062 262 Montant global de la participation des salariés au fruit de l'expansion du Groupe (en euros) Montant global de participation après quote-part ND (2017 : 7 350 654) Montant global d'intéressement après quote-part ND (2017 : 45 266 001) 263 Montant moyen de la participation et de l'intéressement par salarié bénéficiaire (en euros) Intéressement ND (2017 : 5 101) Participation ND (2017 : 978) 264 Part du capital détenu par les salariés 1,06 au titre d'un système de participation 265 Fonds communs de placement : coût de l'abondement 14 999 434 et frais de tenue des comptes 262017 261 Montant global de la réserve de participation (en euros) 320 789 262 Montant global de la participation des salariés au fruit de l'expansion du Groupe (en euros) Montant global de participation après quote-part ND (2016 : 12 337 704) Montant global d'intéressement après quote-part ND (2016 : 33 856 235) 263 Montant moyen de la participation et de l'intéressement par salarié bénéficiaire (en euros) Intéressement ND (2016 : 3 912) Participation ND (2016 : 1 656) 264 Part du capital détenu par les salariés 0,91 au titre d'un système de participation 265 Fonds communs de placement : coût de l'abondement 13 619 349 et frais de tenue des comptes 28RÉMUNÉRATIONS ET ACCESSOIRES Total S.A. 33 CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Accidents de travail et de trajet 312019 311 Taux de fréquence des accidents de travail(1) Nombre d'accidents de travail avec arrêt reconnus par la Sécurité Sociale Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0,553 0,851 0,000 0,636 5 3 0 8 Nombre d'heures travaillées * 9 046 323 3 526 666 0 12 572 989 312 Taux de gravité des accidents de travail(2) 0,016 0,022 0,000 0,018 Nombre de journées perdues pour accidents 147 77 0 224 de travail reconnus par la Sécurité Sociale Nombre d'heures travaillées * 9 046 323 3 526 666 0 12 572 989 313 Nombre d'accidents du travail déclarés 18 11 0 29 et reconnus par la Sécurité Sociale Accidents déclarés 12 7 0 19 Accidents reconnus 6 4 0 10 Taux de fréquence = nombre d'accidents avec arrêt x 10 puissance 6 / nombre d'heures travaillées. Taux de gravité = nombre de journées perdues x 10 puissance 3 / nombre d'heures travaillées. * Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis). 34Bilan Social 2019 312018 311 Taux de fréquence des accidents de travail(1) Nombre d'accidents de travail avec arrêt reconnus par la Sécurité Sociale Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0,455 0,545 0,000 0,482 4 2 0 6 Nombre d'heures travaillées * 8 783 632 3 666 663 0 12 450 295 312 Taux de gravité des accidents de travail(2) 0,007 0,005 0,000 0,007 Nombre de journées perdues pour accidents 63 18 0 81 de travail reconnus par la Sécurité Sociale Nombre d'heures travaillées * 8 783 632 3 666 663 0 12 450 295 313 Nombre d'accidents du travail déclarés 19 18 0 37 et reconnus par la Sécurité Sociale Accidents déclarés 12 9 0 21 Accidents reconnus 7 9 0 16 DE SÉCURITÉ 312017 311 Taux de fréquence des accidents de travail(1) Nombre d'accidents de travail avec arrêt reconnus par la Sécurité Sociale Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 0,226 0,821 0,000 0,400 2 3 0 5 D'HYGIÈNE ET Nombre d'heures travaillées * 8 857 563 3 652 506 1 573 12 511 642 312 Taux de gravité des accidents de travail(2) 0,004 0,006 0,000 0,005 Nombre de journées perdues pour accidents 36 21 0 57 de travail reconnus par la Sécurité Sociale Nombre d'heures travaillées * 8 857 563 3 652 506 1 573 12 511 642 313 Nombre d'accidents du travail déclarés 8 17 0 25 et reconnus par la Sécurité Sociale Accidents déclarés 4 11 0 15 Accidents reconnus 4 6 0 10 Taux de fréquence = nombre d'accidents avec arrêt x 10 puissance 6 / nombre d'heures travaillées. (2)Taux de gravité = nombre de journées perdues x 10 puissance 3 / nombre d'heures travaillées.

* Sont répartis les CDI présents (cf. 111 bis). 34CONDITIONS Total S.A. 35 CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Répartition des accidents par éléments matériels 31 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 314 Nombre d'incapacités permanentes 0 0 0 0 notifiées à l'entreprise au cours de l'année Français 0 0 0 0 Étrangers 0 0 0 0 315 Nombre d'accidents mortels 0 0 0 0 Accidents de travail 0 0 0 0 Accidents de trajet 0 0 0 0 316 Nombre d'accidents de trajet reconnus 12 6 0 18 ayant entraîné un arrêt de travail 36Bilan Social 2019 31 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 314 Nombre d'incapacités permanentes 1 0 0 1 notifiées à l'entreprise au cours de l'année Français 1 0 0 1 Étrangers 0 0 0 0 315 Nombre d'accidents mortels 0 0 0 0 Accidents de travail 0 0 0 0 Accidents de trajet 0 0 0 0 316 Nombre d'accidents de trajet reconnus 7 7 0 14 ayant entraîné un arrêt de travail 31 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 314 Nombre d'incapacités permanentes 1 1 0 2 notifiées à l'entreprise au cours de l'année Français 1 1 0 2 Étrangers 0 0 0 0 315 Nombre d'accidents mortels 0 1 0 1 Accidents de travail 0 1 0 1 Accidents de trajet 0 0 0 0 316 Nombre d'accidents de trajet reconnus 7 10 0 17 ayant entraîné un arrêt de travail 34CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Total S.A. 37 CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Maladies professionnelles - Hygiène et sécurité 33 2019 Maladies professionnelles 331 Nombre et dénomination des maladies professionnelles 0 déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année considérée 332 Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel 0 333 Nombre de déclarations par l'employeur de procédés 38 de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles 34-35 2019 Hygiène et sécurité 341 Nombre de réunions avec le CSSCT 8 351 Effectif formé à la sécurité 2 342 352 Évaluation budgétaire du programme de sécurité 7 590 000 dans l'entreprise ou l'établissement (en euros) 353 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 352 90,08 % 38Bilan Social 2019 33 2018 Maladies professionnelles 331 Nombre et dénomination des maladies professionnelles 0 déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année considérée 332 Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel 0 333 Nombre de déclarations par l'employeur de procédés 38 de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles 34-35 2018 Hygiène et sécurité 341 Nombre de réunions avec le CSSCT 22 351 Effectif formé à la sécurité 2 642 352 Évaluation budgétaire du programme de sécurité 9 135 000 dans l'entreprise ou l'établissement (en euros) 353 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 352 86,69 % 33 2017 Maladies professionnelles 331 Nombre et dénomination des maladies professionnelles 1 déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année considérée 332 Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel 0 333 Nombre de déclarations par l'employeur de procédés 39 de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles 34-35 2017 Hygiène et sécurité 341 Nombre de réunions avec le CSSCT 19 351 Effectif formé à la sécurité 2 908 352 Évaluation budgétaire du programme de sécurité 6 626 000 dans l'entreprise ou l'établissement (en euros) 353 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 352 76,85 % 34CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Total S.A. 39 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Durée et aménagement du temps de travail 41 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 411 Durée annuelle du travail TSA & TGX - Régime personnel de jour 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime optionnel 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime de base 35 h 35 h 35 h - 412 Nombre de salariés ayant pris 220 75 0 295 un repos compensateur Au titre du Code du Travail (art. L. 3121-24) 0 0 0 0 Au titre du système conventionnel 220 75 0 295 Ingénieurs et Cadres ETAM 41 2019 Hommes Femmes Hommes Femmes TOTAL 414 Nombre de salariés occupés à temps partiel 96 155 47 224 522 (hors temps partiels thérapeutiques) ≤ 50 % 12 2 4 6 24 de 51 % à 60 % 47 26 16 42 131 de 61 % à 70 % 1 2 0 3 6 de 71 % à 80 % 4 20 2 14 40 de 81 % à 90 % 32 105 25 159 321 91 % et plus 0 0 0 0 0 414 bis Nombre de salariés occupés à temps 65,08 124,61 35,08 178,73 403,50 partiel en équivalent temps plein Évolution du nombre de salariés occupés à temps partiel au 31.12 (indicateur 414) Hommes Femmes 123 397 2017 136 404 2018 143 379 2019 40Bilan Social 2019 41 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 411 Durée annuelle du travail TSA & TGX - Régime personnel de jour 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime optionnel 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime de base 35 h 35 h 35 h - 412 Nombre de salariés ayant pris 208 84 0 292 un repos compensateur Au titre du Code du Travail (art. L. 3121-24) 0 0 0 0 Au titre du système conventionnel 208 84 0 292 Ingénieurs et Cadres ETAM 41 2018 Hommes Femmes Hommes Femmes TOTAL 414 Nombre de salariés occupés à temps partiel 89 156 47 248 540 (hors temps partiels thérapeutiques) ≤ 50 % 10 3 3 6 22 de 51 % à 60 % 30 24 16 51 121 de 61 % à 70 % 2 1 1 6 10 de 71 % à 80 % 9 21 4 15 49 de 81 % à 90 % 38 107 23 170 338 91 % et plus 0 0 0 0 0 414 bis Nombre de salariés occupés à temps 63,92 125,19 34,76 248,00* 420,10 partiel en équivalent temps plein 41 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 411 Durée annuelle du travail TSA & TGX - Régime personnel de jour 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime optionnel 207 jours 1 573 h 1 573 h - ELF EP - Régime de base 35 h 35 h 35 h - 412 Nombre de salariés ayant pris 198 57 1 256 un repos compensateur Au titre du Code du Travail (art. L. 3121-24) 0 0 0 0 Au titre du système conventionnel 198 57 1 256 Ingénieurs et Cadres ETAM 41 2017 Hommes Femmes Hommes Femmes TOTAL 414 Nombre de salariés occupés à temps partiel 75 155 48 242 520 (hors temps partiels thérapeutiques) ≤ 50 % 4 2 6 5 17 de 51 % à 60 % 18 13 9 16 56 de 61 % à 70 % 1 2 0 6 9 de 71 % à 80 % 7 16 2 18 43 de 81 % à 90 % 45 122 31 197 395 91 % et plus 0 0 0 0 0 414 bis Nombre de salariés occupés à temps 57,18 127,63 37,25 201,17 423,23 partiel en équivalent temps plein * Pour 2018, il faut lire 196,23. 40AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Total S.A. 41 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Organisation et contenu du travail - Conditions physique de travail 42 2019Organisation et contenu du travail ETAM Ouvriers TOTAL 421 Effectif travaillant en équipes au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 422 Effectifs postés de plus de 50 ans au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 423 Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition 0 0 0 du travail à la chaîne contenue dans le décret du 10 mai 1976 Hommes 0 0 0 Femmes 0 0 0 43 2019Organisation et contenu du travail 431 Nombre de personnes exposées de façon habituelle 0 et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail 432 Nombre de travailleurs exposés à la chaleur au sens 0 de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 433 Nombre de prélèvements, d'analyse de produits toxiques 1 634 et mesures effectués dans l'établissement 42Bilan Social 2019 42 2018 Organisation et contenu du travail ETAM Ouvriers TOTAL 421 Effectif travaillant en équipes au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 422 Effectifs postés de plus de 50 ans au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 423 Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition 0 0 0 du travail à la chaîne contenue dans le décret du 10 mai 1976 Hommes 0 0 0 Femmes 0 0 0 43 2018 Organisation et contenu du travail 431 Nombre de personnes exposées de façon habituelle 0 et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail 432 Nombre de travailleurs exposés à la chaleur au sens 0 de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 433 Nombre de prélèvements, d'analyse de produits toxiques 1 719 et mesures effectués dans l'établissement 42 2017 Organisation et contenu du travail ETAM Ouvriers TOTAL 421 Effectif travaillant en équipes au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 422 Effectifs postés de plus de 50 ans au 31.12 0 0 0 2x8D 0 0 0 2x8C 0 0 0 3x8D 0 0 0 3x8C 0 0 0 3x8 Pompiers 0 0 0 423 Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition 0 0 0 du travail à la chaîne contenue dans le décret du 10 mai 1976 Hommes 0 0 0 Femmes 0 0 0 43 2017 Organisation et contenu du travail 431 Nombre de personnes exposées de façon habituelle 0 et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail 432 Nombre de travailleurs exposés à la chaleur au sens 0 de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 433 Nombre de prélèvements, d'analyse de produits toxiques 1 485 et mesures effectués dans l'établissement 40AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Total S.A. 43 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Dépenses d'amélioration des conditions de travail - Médecine du travail - Travailleurs inaptes 45 2019Dépenses d'amélioration des conditions de travail 451 Évaluation budgétaire du programme d'amélioration 7 327 000 des conditions de travail dans l'entreprise (en euros) 451 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 451 86,01 % 46 2019Médecine du travail Nombre d'examens cliniques Nombre d'examens complémentaires Part du temps consacré par le medecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail Autres travailleurs Travailleurs soumis à une en continu ou surveillance discontinu particulière Autres TOTAL 0 1 580 2 885 4 465 0 3 993 7 002 10 995 33 % Travailleurs 47 2019Travailleurs inaptes en continu ou discontinu Autres TOTAL 471 Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement 0 0 0 à leur emploi par le médecin du travail 472 Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise 0 0 0 à la suite d'une inaptitude à leur emploi 44Bilan Social 2019 45 2018 Dépenses d'amélioration des conditions de travail 451 Évaluation budgétaire du programme d'amélioration 5 889 000 des conditions de travail dans l'entreprise (en euros) 451 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 451 94,89 % 46 2018 Médecine du travail Nombre d'examens cliniques Nombre d'examens complémentaires Part du temps consacré par le medecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail Autres travailleurs Travailleurs soumis à une en continu ou surveillance discontinu particulière Autres TOTAL 0 1 720 3 349 5 069 0 4 779 9 047 13 826 33 % Travailleurs 47 2018 Travailleurs inaptes en continu ou discontinu Autres TOTAL 471 Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement 0 1 1 à leur emploi par le médecin du travail 472 Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise 0 1 1 à la suite d'une inaptitude à leur emploi 45 2017 Dépenses d'amélioration des conditions de travail 451 Évaluation budgétaire du programme d'amélioration 7 400 000 des conditions de travail dans l'entreprise (en euros) 451 Taux de réalisation du programme évalué à l'indicateur 451 92,28 % TRAVAIL 46 2017 Médecine du travail Nombre d'examens cliniques Nombre d'examens complémentaires Part du temps consacré par le medecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail Autres travailleurs Travailleurs soumis à une en continu ou surveillance discontinu particulière Autres TOTAL 0 1 250 3 822 5 072 0 3 313 9 619 12 932 33 % CONDITIONS DE Travailleurs 47 2017 Travailleurs inaptes en continu ou discontinu Autres TOTAL 471 Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement 0 1 1 à leur emploi par le médecin du travail 472 Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise 0 0 0 à la suite d'une inaptitude à leur emploi 40AUTRES Total S.A. 45 FORMATION Formation professionnelle continue 512019 511 Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue 5,17 % 512 Montant consacré à la formation continue (en euros) 40 010 462 Frais de fonctionnement et rémunération des stagiaires 12 594 029 Formation interne et externe effectuée en application de conventions 13 232 763 Versements à des fonds d'assurance formation 0 Versements auprès d'organismes agréés 9 825 889 0,4 % + F.P.S.P.P. + Trésor et autres 4 357 781 46Bilan Social 2019 512018 511 Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue 8,04 % 512 Montant consacré à la formation continue (en euros) 62 096 616 Frais de fonctionnement et rémunération des stagiaires 12 835 169 Formation interne et externe effectuée en application de conventions 41 035 954 Versements à des fonds d'assurance formation 0 Versements auprès d'organismes agréés 8 225 493 0,4 % + F.P.S.P.P. + Trésor et autres 0* 512017 511 Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue 6,31 % 512 Montant consacré à la formation continue (en euros) 54 538 525 Frais de fonctionnement et rémunération des stagiaires 13 591 951 Formation interne et externe effectuée en application de conventions 32 218 865 Versements à des fonds d'assurance formation 0 Versements auprès d'organismes agréés 8 727 709 0,4 % + F.P.S.P.P. + Trésor et autres 0* * Chiffre non communiqué. FORMATION 46 Total S.A. 47 FORMATION Formation professionnelle continue 51 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 513 Nombre de stagiaires 3 712 1 738 0 5 450 Hommes 2 444 571 0 3 015 Femmes 1 268 1 167 0 2 435 514 Nombre d'heures de stages 144 148 77 976 0 222 124 Rémunérées 144 148 77 976 0 222 124 Non rémunérées 0 0 0 0 515 Rapport temps de formation/temps de travail (en %) 2,47 2,85 - - 516 Nombre moyen d'heures de formation 39 45 - - par salarié formé Répartition des stagiaires par catégorie professionnelle au 31. 12. 2019 (indicateur 513) Ingénieurs et Cadres ETAM 31,89 % Évolution du nombre de stagiaires au 31. 12 (indicateur 513) Hommes Femmes 2 966 2 770 3 015 2 320 2 272 2 435 68,11 % 2017 2018 2018 48Bilan Social 2019 51 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 513 Nombre de stagiaires 3 331 1 711 0 5 042 Hommes 2 218 552 0 2 770 Femmes 1 113 1 159 0 2 272 514 Nombre d'heures de stages 129 682 68 403 0 198 085 Rémunérées 129 682 68 403 0 198 085 Non rémunérées 0 0 0 0 515 Rapport temps de formation/temps de travail (en %) 2,47 2,54 - - 516 Nombre moyen d'heures de formation 39 40 - - par salarié formé 51 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 513 Nombre de stagiaires 3 540 1 744 2 5 286 Hommes 2 409 555 2 2 966 Femmes 1 131 1 189 0 2 320 514 Nombre d'heures de stages 127 515 66 835 256 194 606 Rémunérées 127 515 66 835 256 194 606 Non rémunérées 0 0 0 0 515 Rapport temps de formation/temps de travail (en %) 2,29 2,44 8,14 - 516 Nombre moyen d'heures de formation 36 38 128 - par salarié formé FORMATION 46 Total S.A. 49 FORMATION Congés formation - Formation en alternance 52 2019Congés formation Hommes Femmes TOTAL 521 Nombre de salariés ayant bénéficié 0 0 0 d'un congé individuel de formation Rémunéré 0 0 0 Non rémunéré 0 0 0 522 Nombre de salariés auxquels il a été refusé 0 0 0 un congé individuel de formation 53 2019Formation en alternance Hommes Femmes TOTAL 531 Nombre de contrats de travail à durée déterminée 258 353 611 liés à la politique formation Contrats d'apprentissage 45 33 78 CIFRE 15 8 23 Contrats de professionnalisation 198 312 510 Répartition des contrats de travail à durée 3,76 % déterminée liés à la politique formation 12,77 % (indicateur 531) Contrats de professionnalisation Contrats d'apprentissage CIFRE 83,47 % 50Bilan Social 2019 52 2018 Congés formation Hommes Femmes TOTAL 521 Nombre de salariés ayant bénéficié 0 0 0 d'un congé individuel de formation Rémunéré 0 0 0 Non rémunéré 0 0 0 522 Nombre de salariés auxquels il a été refusé 0 0 0 un congé individuel de formation 53 2018 Formation en alternance Hommes Femmes TOTAL 531 Nombre de contrats de travail à durée déterminée 255 367 622 liés à la politique formation Contrats d'apprentissage 39 26 65 CIFRE 8 2 10 Contrats de professionnalisation 208 339 547 52 2017 Congés formation Hommes Femmes TOTAL 521 Nombre de salariés ayant bénéficié 0 0 0 d'un congé individuel de formation Rémunéré 0 0 0 Non rémunéré 0 0 0 522 Nombre de salariés auxquels il a été refusé 0 0 0 un congé individuel de formation 53 2017 Formation en alternance Hommes Femmes TOTAL 531 Nombre de contrats de travail à durée déterminée 216 315 531 liés à la politique formation Contrats d'apprentissage 24 27 51 CIFRE 12 8 20 Contrats de professionnalisation 180 280 460 FORMATION 46 Total S.A. 51 RELATIONS PROFESSIONNELLES Représentants du personnel 61 2019 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 611 Participation aux élections professionnelles (en %) Comité social économique Paris N/A N/A N/A N/A Pau N/A N/A N/A N/A Comité d'entreprise Paris - - - - Pau - - - - Délégués du personnel Paris - - - - Pau - - - - 612 Volume global de crédit d'heures de délégation Comité social économique central (CSEC) 4 560 Commissions obligatoires du CSEC 96 Comité central d'entreprise (CCE) - Commissions obligatoires du CCE - 613 Nombre de réunions des instances 21 représentatives du personnel dans l'entreprise Comité social économique central (CSEC) 10 Commissions obligatoires du CSEC 11 Comité central d'entreprise (CCE) - Commissions obligatoires du CCE - 613 bis Nombre de réunions de négociations 4 avec les délégués syndicaux centraux N/A : non applicable. 52Bilan Social 2019 61 2018 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 611 Participation aux élections professionnelles (en %) Comité social économique Paris 49,37 % 50,59 % 51,28 % Pau 44,67 % 54,60 % 43,83 % Comité d'entreprise Paris - - - - Pau - - - - Délégués du personnel Paris - - - - Pau - - - - 612 Volume global de crédit d'heures de délégation Comité social économique central (CSEC) N/A Commissions obligatoires du CSEC N/A Comité central d'entreprise (CCE) 6 960 heures Commissions obligatoires du CCE 147 jours/an 613 Nombre de réunions des instances 26 représentatives du personnel dans l'entreprise Comité social économique central (CSEC) 1 Commissions obligatoires du CSEC 0 Comité central d'entreprise (CCE) 13 Commissions obligatoires du CCE 12 613 bis Nombre de réunions de négociations 13 avec les délégués syndicaux centraux 61 2017 Ingénieurs et Cadres ETAM Ouvriers TOTAL 611 Participation aux élections professionnelles (en %) Comité social économique Paris - - - - Pau - - - - Comité d'entreprise Paris - - - - Pau - - - - Délégués du personnel Paris - - - - Pau - - - - 612 Volume global de crédit d'heures de délégation Comité social économique central (CSEC) - Commissions obligatoires du CSEC - Comité central d'entreprise (CCE) 6 960 heures Commissions obligatoires du CCE 6 960 heures 613 Nombre de réunions des instances 29 représentatives du personnel dans l'entreprise Comité social économique central (CSEC) 0 Commissions obligatoires du CSEC 0 Comité central d'entreprise (CCE) 13 Commissions obligatoires du CCE 16 613 bis Nombre de réunions de négociations 7 avec les délégués syndicaux centraux N/A : non applicable. RELATIONS PROFESSIONNELLES 52 Total S.A. 53 RELATIONS PROFESSIONNELLES Représentants du personnel 612019 614 Accords signés dans l'entreprise et dans la branche pendant Voir liste jointe en annexe l'année considérée 615 Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé 4 de formation économique, sociale et syndicale 616 Nombre d'heures consacrées aux différentes formes 122 de réunions du personnel Comité social économique central (CSEC) 68 Commissions obligatoires du CSEC 54 Comité central d'entreprise (CCE) - Commissions obligatoires du CCE - 54Bilan Social 2019 612018 614 Accords signés dans l'entreprise et dans la branche pendant Voir liste jointe en annexe l'année considérée 615 Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé 11 de formation économique, sociale et syndicale 616 Nombre d'heures consacrées aux différentes formes 168 de réunions du personnel Comité social économique central (CSEC) 4 Commissions obligatoires du CSEC 0 Comité central d'entreprise (CCE) 96 Commissions obligatoires du CCE 68 612017 614 Accords signés dans l'entreprise et dans la branche pendant Voir liste jointe en annexe l'année considérée 615 Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé 8 de formation économique, sociale et syndicale 616 Nombre d'heures consacrées aux différentes formes 180 de réunions du personnel Comité social économique central (CSEC) 0 Commissions obligatoires du CSEC 0 Comité central d'entreprise (CCE) 89 Commissions obligatoires du CCE 91 RELATIONS PROFESSIONNELLES 52 Total S.A. 55 RELATIONS PROFESSIONNELLES Information et communication 622019 622 Procédure d'accueil L'itinéraire d'intégration comprend : Pour tout nouvel embauché : • les formations HSE Pour les ingénieurs et cadres : un séminaire de découverte du Groupe et des Branches « Total Integration Days » :

3 jours d'approfondissement de la stratégie du Groupe et des Branches, des focus sur notre politique HSE, sur l'éthique, le développement durable et les ressources humaines. Chaque Branche organise l'intégration de ses nouveaux embauchés Pour les CDD : un kit de communication ou une 1/2 journée d' onboarding ainsi que des formations e-learning de connaissance du Groupe et de ses activités Pour les stagiaires : • un kit de communication 56Bilan Social 2019 622018 622 Procédure d'accueil L'itinéraire d'intégration comprend : Pour les ingénieurs et cadres : un séminaire de découverte du Groupe et des Branches « Total Integration Days » :

3 jours de découverte et d'appropriation de la stratégie du Groupe et des Branches, de la politique RH, des valeurs et des comportements

3 jours de découverte et d'appropriation de la stratégie du Groupe et des Branches, de la politique RH, des valeurs et des comportements un séminaire de découverte de la Branche, de durée variable :

E&P : « Journée d'intégration EP » Gaz : « Gas Integration Days » Trading&Shipping : « Integration to Trading & Shipping »

Pour les OETAM : E&P : « Journée d'intégration EP »

Gaz : « Gas integration days » Pour les CDD et les stagiaires : une demi-journée de présentation du Groupe et de ses différentes activités, dans les 2 à 3 mois suivant leur arrivée dans le Groupe 622017 622 Procédure d'accueil L'itinéraire d'intégration comprend : Pour les ingénieurs et cadres : un séminaire de découverte du Groupe et des Branches « Total Integration Days » :

3 jours de découverte et d'appropriation de la stratégie du Groupe et des Branches, de la politique RH, des valeurs et des comportements

3 jours de découverte et d'appropriation de la stratégie du Groupe et des Branches, de la politique RH, des valeurs et des comportements un séminaire de découverte de la Branche, de durée variable :

E&P : « Journée d'intégration EP » Gaz : « Gas Integration Days » Trading&Shipping : « Integration to Trading & Shipping »

Pour les OETAM : E&P : « Journée d'intégration EP »

Gaz : « Gas integration days » Pour les CDD et les stagiaires : une demi-journée de présentation du Groupe et de ses différentes activités, dans les 2 à 3 mois suivant leur arrivée dans le Groupe RELATIONS PROFESSIONNELLES 52 Total S.A. 57 RELATIONS PROFESSIONNELLES Information et communication 622019 623 Procédure d'information ascendante ou descendante et niveau d'application Communication : réunion des vœux

réunion de l'encadrement dirigeant deux fois par an

réunion par unité, notamment forums thématiques pour Exploration et Production Publications internes : revue quotidienne de presse

bulletins flash, communiqués de presse, notes d'information, notes d'organisation

magazines : Across E&P, Connection

lettre d'information « Total News » Audiovisuel : • PlaneTVidéo Affichage : panneaux lumineux, écrans intranet, procès-verbaux Comité Social et Économiques et Comité Social et Économique Central. 624 Système d'entretiens individuels La procédure d'entretiens individuels est mise en place pour l'ensemble du personnel. 58Bilan Social 2019 622018 623 Procédure d'information ascendante ou descendante et niveau d'application Communication : réunion des vœux

réunion de l'encadrement dirigeant deux fois par an

réunion par unité, notamment forums thématiques pour Exploration et Production Publications internes : revue quotidienne de presse

bulletins flash, communiqués de presse, notes d'information, notes d'organisation

magazines : Across E&P, Connection

lettre d'information « Total News » Audiovisuel : • PlaneTVidéo Affichage : panneaux lumineux, écrans intranet, procès-verbaux Comité d'Entreprise et Comité Central d'Entreprise, comptes rendus réunions CHSCT et réunions Délégués du Personnel 624 Système d'entretiens individuels La procédure d'entretiens individuels est mise en place pour l'ensemble du personnel. 622017 623 Procédure d'information ascendante ou descendante et niveau d'application Communication : réunion des vœux

réunion de l'encadrement dirigeant deux fois par an

réunion par unité, notamment forums thématiques pour Exploration et Production Publications internes : revue quotidienne de presse

bulletins flash, communiqués de presse, notes d'information, notes d'organisation

magazines : Across E&P, Connection

lettre d'information « Total News » Audiovisuel : • PlaneTVidéo Affichage : panneaux lumineux, écrans intranet, procès-verbaux Comité d'Entreprise et Comité Central d'Entreprise, comptes rendus réunions CHSCT et réunions Délégués du Personnel 624 Système d'entretiens individuels La procédure d'entretiens individuels est mise en place pour l'ensemble du personnel. RELATIONS PROFESSIONNELLES 52 Total S.A. 59 RELATIONS PROFESSIONNELLES Procédures 632019 631 Nombre de recours à des modes de solutions 1 non judiciaires engagés dans l'année 632 Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année 5 et où l'entreprise est en cause 633 Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux 0 de l'Inspection du travail 60Bilan Social 2019 632018 631 Nombre de recours à des modes de solutions 0 non judiciaires engagés dans l'année 632 Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année 8 et où l'entreprise est en cause 633 Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux 0 de l'Inspection du travail 632017 631 Nombre de recours à des modes de solutions 0 non judiciaires engagés dans l'année 632 Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année 4 et où l'entreprise est en cause 633 Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux 1 de l'Inspection du travail RELATIONS PROFESSIONNELLES 52 Total S.A. 61 AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE Œuvres sociales 71-72 2019 711 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 26 780 324 Transport 15 693 054 Logement 3 808 064 Restauration 5 976 166 Vacances 1 303 040 721 Budget global des Comités d'établissements (en euros) 17 851 797 Répartition des dépenses de l'entreprise 4,87 % (indicateur 711) 14,22 % Transport Restauration 58,60 % Logement Vacances 22,32 % 62Bilan Social 2019 71-72 2018 711 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 25 670 682 Transport 15 312 699 Logement 4 096 592 Restauration 5 239 515 Vacances 1 021 876 721 Budget global des Comités d'établissements (en euros) 17 640 562 71-72 2017 711 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 26 099 883 Transport 15 455 150 Logement 4 001 581 Restauration 5 500 142 Vacances 1 143 010 721 Budget global des Comités d'établissements (en euros) 18 354 297 AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE 62 Total S.A. 63 AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE Autres charges sociales 732019 731 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 14 364 554 Complémentaire santé 13 645 356 Assurance décès - incapacité 719 198 732 Coût des prestations complémentaires vieillesse (en euros) 84 281 158 ARRCO/AGIRC 733 Coût des prestations supplémentaires vieillesse (en euros) 34 437 499 64Bilan Social 2019 732018 731 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 15 671 670 Complémentaire santé 14 939 313 Assurance décès - incapacité 732 357 732 Coût des prestations complémentaires vieillesse (en euros) 82 111 576 ARRCO/AGIRC 733 Coût des prestations supplémentaires vieillesse (en euros) 34 215 722 732017 731 Répartition des dépenses de l'entreprise (en euros) 17 844 557 Complémentaire santé 17 101 313 Assurance décès - incapacité 743 244 732 Coût des prestations complémentaires vieillesse (en euros) 96 692 567 ARRCO/AGIRC 733 Coût des prestations supplémentaires vieillesse (en euros) 35 163 678 AUTRES CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ENTREPRISE 62 Total S.A. 65 ANNEXE 1 2019 Chauffage/logement Valeur du point Célibataire Paris 8,2693 371,95 Province 7,7814 312,30 Groupe d'emploi Chef + MACO Brut province Brut Paris 2 162 1 799,79 1 952,71 3 174 1 909,98 2 069,80 4 186 2 020,16 2 186,90 5 198 2 130,35 2 303,99 6 212 2 258,90 2 440,60 7 234 2 460,90 2 655,27 8 259 2 690,45 2 899,21 9 284 2 920,00 3 143,16 10 314 3 195,46 3 435,89 11 354 3 562,75 3 826,20 12 394 3 930,03 4 216,51 13 434 4 297,31 4 606,82 14 479 4 710,50 5 045,92 15 529 5 169,61 5 533,81 16 599 5 812,35 6 216,86 17 664 6 409,18 6 851,11 18 734 7 051,93 7 534,16 19 794 7 602,85 8 119,62 Tableau correspondant, pour chaque groupe d'emploi, à l'échelon 1, ancienneté 0, à la valorisation du coefficient de classement (Chef + MACO) majorée de la prime de rendement et de l'indemnité de chauffage logement au taux Célibataire, affectation province ou Paris. 66Bilan Social 2019 ANNEXE 2 Grille UFIP 2019 Barème des appointements mensuels minima applicables au 1erjanvier 2019 - base 35 h. Point mensuel de base 9,0452 € Point de majoration conventionnelle 0,2280 € Point de surmajoration conventionnelle 2,7195 € Minimum Majoration Surmajoration Salaire mensuel Coefficient hiérarchique conventionnelle conventionnelle minimum 130 pour mémoire pour mémoire pour mémoire pour mémoire 140 1 266,33 168,72 203,97 1 639,02 150 1 356,78 166,44 176,77 1 699,99 160 1 447,24 164,16 149,58 1 760,98 170 1 537,69 161,88 122,38 1 821,95 185 1 673,37 158,46 81,59 1 913,42 200 1 809,04 155,04 40,80 2 004,88 215 1 944,72 151,62 2 096,34 230 2 080,40 148,20 2 228,60 250 2 261,30 143,64 2 404,94 270 2 442,21 139,08 2 581,29 290 2 623,11 134,52 2 757,63 310 2 804,02 129,96 2 933,98 315 2 849,24 128,82 2 978,06 340 3 075,37 123,12 3 198,49 370 3 346,73 116,28 3 463,01 380 3 437,18 114,00 3 551,18 385 3 482,41 112,86 3 595,27 400 3 618,08 109,44 3 727,52 420 3 798,99 104,88 3 903,87 435 3 934,67 101,46 4 036,13 440 3 979,89 100,32 4 080,21 450 4 070,34 98,04 4 168,38 460 4 160,80 95,76 4 256,56 470 4 251,25 93,48 4 344,73 490 4 432,15 88,92 4 521,07 510 4 613,06 84,36 4 697,42 530 4 793,96 79,80 4 873,76 550 4 974,86 75,24 5 050,10 560 5 065,32 72,96 5 138,28 660 5 969,84 50,16 6 020,00 770 6 964,81 25,08 6 989,89 880 7 959,78 0,00 7 959,78 Indemnité de panier : nuit : 13,42 € jour : 6,71 € Minimum hiérarchique : coefficient X point mensuel de base Majoration conventionnelle : (880 - coefficient) X point de majoration conventionnelle Surmajoration conventionnelle : (215 - coefficient) X point de surmajoration conventionnelle Total S.A. 67 ANNEXE 3 (indicateur 614) Date de signature Intitulé Accords UES AGSH 2019 2 juillet 2019 Protocole d'accord relatif au droit syndical et aux moyens matériels des CSE et CSEC de l'UES AGSH Accords de Groupe 2019 8 février 2019 Accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap (années 2019 à 2022) 1 mars 2019 Avenant du 1ermars 2019 à l'accord de Groupe relatif à la complémentaire santé du 11 février 2013 12 avril 2019 Relevé de conclusion du 08 avril 2019 relatif à la réduction des réserves du régime de prévoyance lourde 12 juin 2019 Accord du 12 juin 2019 sur l'égalité professionnelle 12 juin 2019 Avenant du 12 juin 2019 à l'accord de Groupe relatif au télétravail du 05 février 2013 3 juillet 2019 Avenant n°2 du 3 juillet 2019 à l'accord constitutif du socle social commun du 9 janvier 2012 25 juillet 2019 Accord du 25 juillet 2019 relatif aux bases de données économiques et sociales (BDES) des UES du socle social commun 3 octobre 2019 Accord du 3 octobre 2019 portant sur le droit à la déconnexion au sein du socle social commun de Total 68Bilan Social 2019 Comité Social et Économique Central de l'Unité Économique et Sociale Amont Global Services Holding du 12 mai 2020 Avis des élus du CSEC sur le Bilan social En premier lieu, les élus regrettent de ne plus disposer des quatre bilans sociaux, UES AGSH, Total SA, Elf EP et TGS, comme cela était encore le cas dans la mandature précédente. Pour les élus, cela se concrétise par une dégradation de la qualité des informations dispensées et des échanges induits, de l'exhaustivité du présent avis et plus globalement du dialogue social. Les élus demandent de disposer à nouveau des bilans sociaux distincts. Les élus partagent les avis remis respectivement aux CSE du siège et de Pau, le 29 avril 2020 et apportent les précisions ou compléments suivants : Alors que le périmètre d'activité a cru après la réorganisation One Total initiée en 2016, les effectifs à contrat à durée indéterminée « CDI » n'ont pas retrouvé leur niveau de fin 2016. Avec, pour conséquence, une surcharge de travail dans certains domaines, des risques de situations de mal-être et, ce, malgré le recours aux contrats précaires, aux contrats à durée déterminée « CDD » (dont les contrats d'apprentissage) et aux contrats d'intérims, qui sont en forte et régulière croissance.

initiée en 2016, les effectifs à contrat à durée indéterminée « CDI » n'ont pas retrouvé leur niveau de fin 2016. Avec, pour conséquence, une surcharge de travail dans certains domaines, des risques de situations de mal-être et, ce, malgré le recours aux contrats précaires, aux contrats à durée déterminée « CDD » (dont les contrats d'apprentissage) et aux contrats d'intérims, qui sont en forte et régulière croissance. Même s'il a repris en 2019, le niveau d'embauches demeure insuffisant pour palier le nombre de départs de l'entreprise, principalement à la retraite, qui reste à un niveau élevé.

La population des employés, techniciens et agents de maîtrise « ETAM » continue de baisser, ce qui aggrave les problèmes dans certains secteurs.

Le nombre de démissions est également en forte augmentation. De plus en plus de jeunes quittent l'entreprise, ce qui tend à démontrer que cette dernière ne répondrait plus à leurs attentes. En complément, le nombre de contrats suspendus (création d'entreprise, congé sabbatique) est lui aussi en augmentation, ce qui questionne également sur l'attractivité de la société pour ces salariés.

Les remontées du terrain indiquent que les salariés qui aménagent leur fin de carrière à 50 % ou à 60 % d'activité, pendant un ou deux ans, ne sont pas remplacés.

Les élus rappellent à nouveau l'importance d'avoir une pyramide des âges équilibrée. Cela n'est pas le cas aujourd'hui, surtout dans certains domaines d'activité ou métiers, notamment dans le cœur de notre entreprise (géosciences). Ce dernier point est à mettre en lien avec la stratégie de l'entreprise et ses orientations à moyen terme.

Les salariés affectés à l'étranger représentaient 31 % des effectifs de l'UES AGSH en 2014. Leur nombre a baissé sur les 5 dernières années de 37 %, ce qui interroge sur le devenir des opportunités d'expatriation.

Les questions régulièrement formulées par les expatriés, (temps de travail, primes diverses, congés spéciaux...), devraient être mieux traitées avec des réponses plus précises et de meilleurs délais.

Les élus du CSEC attendent que le nouvel accord handicap, signé en février 2019, permette un meilleur niveau d'embauche de ces salariés aux bornes de l'UES AGSH.

Concernant la transformation des CDD en CDI, les élus souhaitent que l'amorce constatée en 2019 se poursuive afin de conserver les talents dans l'entreprise, valoriser et encourager le travail réalisé par les tuteurs. Les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes, ne sont toujours pas résorbés. Le manque de données suffisamment fines ne permet plus de comparer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, notamment au niveau des coefficients. Les élus du CSEC demeurent toujours inquiets face aux volumes des départs de salariés non remplacés au sein de l'entreprise. En effet, la transmission des savoirs et savoir- faire est un véritable enjeu pour l'expertise du Groupe. La direction du Groupe doit entendre la forte attente des salariés relative à leur évolution de carrière et rémunération, eu égard aux efforts fournis. La gestion de carrière a été remaniée dans le cadre du projet Better Together. Lors de la première campagne interne de sélection, des difficultés liées aux nouvelles pratiques de gestion de la mobilité ont été rencontrées chez les salariés expérimentés et seniors. Dans cette phase initiale de mise en œuvre, ce constat nécessite une enquête auprès des salariés et vraisemblablement une adaptation du processus. En complément de l'analyse du Bilan Social, le projet de transformation de TOTAL SA en société européenne, présenté aux élus fin août 2019, entrera vraisemblablement en vigueur à l'issue de l'Assemblée générale du 29 mai 2020. Le Président-directeur général s'est engagé à ce que cette évolution ne remette pas en cause l'implantation du siège social en France. La crise sanitaire liée au Covid-19 entraîne une crise économique doublée d'une crise pétrolière, inquiétantes pour le futur. Cette situation doit imposer à la Direction des orientations stratégiques fortes du point de vue social et sociétal. Le gel des embauches annoncé en mars 2020 par le Président-directeur général est une mauvaise nouvelle, tant au niveau de l'entreprise, qu'au niveau national. La quasi-stabilité des dividendes pose question face aux efforts demandés aux salariés. En conclusion, et compte tenu des éléments cités, les élus du CSEC confirment l'avis négatif sur le bilan social remis dans les CSE du siège et de Pau. Votants : 14 élus présents Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 Avis voté à l'unanimité des élus présents le 12/05/2020 Le Secrétaire du CSEC UES AGSH TOTAL, Patrick LABORDE-TUYA Total S.A. 69 Crédit photos : Wavebreakmedia/Getty Images/Total (pp.2-26), Philippe Zamora/Total (pp. 28-32,46-50), Denis Allard/Total (pp. 34-38), Fatima Jellaoui/Total (pp.40-44), Michel Labelle/Total (pp. 52-64). Tous droits réservés. © TOTAL S.A. - mai 2020 - conception et réalisation : SEITOSEI Ce document est imprimé par l'entreprise adaptée Handiprint sur du papier issu de forêts gérées durablement. 70Bilan Social 2019 total.com TOTAL S.A. Siège social : 2 place Jean Millier - La Défense 6 92400 Courbevoie - France Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46 Capital social : 6 504 702 687,50 euros 542 051 180 RCS Nanterre La Sté Total SA a publié ce contenu, le 13 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

