Total S A : Résultat de l'augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe Total en 2020

Paris - Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, le Conseil d'administration de TOTAL S.A. a décidé, le 18 septembre 2019, de mettre en œuvre une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés éligibles du Groupe en France et à l'international dans les conditions fixées par la dix-huitième résolution de l'Assemblée Générale du 1er juin 2018.

Le 29 avril 2020, le Président-directeur général a décidé de fixer (i) la période de souscription du 6 au 18 mai 2020 (inclus) et (ii) le prix de souscription à 26,20 euros par action, correspondant à la moyenne des cours de clôture de l'action TOTAL sur Euronext Paris sur les vingt séances de bourse précédant le jour de cette décision, diminuée d'une décote de 20% arrondie au dixième d'euro supérieur.

À la clôture de cette période, 45 547 souscripteurs dans 97 pays, représentant 39,97% des salariés et anciens salariés éligibles du Groupe, ont souscrit à cette augmentation de capital pour un montant de 339,4 millions d'euros. Ces résultats sont en hausse par rapport à 2019, aussi bien en termes de taux de participation qu'en nombre d'actions souscrites malgré le contexte économique incertain.

« Cette année encore, malgré les crises sanitaire et économique, les salariés de Total ont confirmé leur attachement au Groupe d'abord en souhaitant à une large majorité le maintien de l'opération d'augmentation du capital réservée puis en y souscrivant massivement. En tant que Président - directeur général, j'en suis extrêmement fier et cela me conforte dans ma conviction que le Groupe saura faire face aux crises auxquelles il est confronté.», a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

En conséquence, 13 160 383 actions nouvelles, représentant 0,51% du capital de TOTAL S.A. au 30 avril 2020, seront émises le 11 juin 2020, porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions TOTAL déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.

A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TOTAL S.A., au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce, s'élèvera à 5,85% sur la base du capital de TOTAL S.A. au 30 avril 2020.

