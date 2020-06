Total S A : devient partenaire d'un projet éolien offshore géant en Mer du Nord écossaise

Paris, le 03 juin 2020 - Total a conclu un accord avec SSE Renewables en vue d'acquérir une participation de 51 % dans le projet du parc éolien offshore Seagreen 1 pour un montant de 70 millions de livres au closing et d'éventuels compléments de prix soumis à conditions de performance pouvant aller jusqu'à 60 millions de livres. Ce projet d'une capacité de 1,140 mégawatt (MW) vient de faire l'objet d'une décision finale d'investissement et a conclu son plan de financement. L'acquisition concerne également une extension pouvant aller allant jusqu'à 360 MW.

Situé à 27 kilomètres au large des côtes écossaises en mer du Nord britannique, le projet a obtenu les principaux permis nécessaires et la construction des modules onshore a commencé au 1er trimestre 2020. Conçu pour couvrir les besoins énergétiques d'environ 1 million de foyers britanniques, Seagreen 1 devrait commencer à produire de l'électricité renouvelable dès la fin 2022. Une fois achevé, il sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse. Le projet Seagreen 1 représente un investissement global d'environ 3,7 milliards de dollars. Total a mis en place des financements externes pour près de 70% des 51% de sa part du projet.

« En devenant actionnaire majoritaire du projet Seagreen 1, l'un des plus grands parcs éoliens offshore de la mer du Nord britannique, Total prend une position forte sur le premier marché mondial de l'éolien offshore. Cette opération représente un changement d'échelle majeur pour l'activité du Groupe dans cette filière et s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance rentable dans les énergies renouvelables et l'électricité bas carbone, » a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. « Total, qui figure parmi les leaders du secteur de l'énergie au Royaume-Uni, s'appuiera sur son expertise des opérations et de la maintenance offshore pour contribuer au succès de ce projet aux côtés du principal développeur de l'éolien offshore du pays, SSE Renewables. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Total pour réaliser le plus grand parc éolien offshore d'Écosse, Seagreen, qui contribuera de manière significative à la relance verte du Royaume-Uni après le coronavirus grâce à 3 milliards de livres sterling d'investissements dans la production d'électricité bas carbone dont nous avons besoin pour atteindre zéro émission nette. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat des efforts déployés par les deux équipes pour mener à bien cette transaction malgré les difficultés du contexte actuel. L'importante expertise mondiale de Total dans les opérations offshore, combinée à leur ambition de contribuer au développement des énergies renouvelables dans le monde, correspond parfaitement à l'objectif stratégique de SSE Renewables de tripler notre production d'énergie renouvelable à horizon 2030 », a déclaré Alistair Phillip-Davies, directeur général de SSE.

Seagreen 1 bénéficie d'un contrat pour différence (contract for difference, CfD) de 15 ans, accordé par le gouvernement britannique, portant sur 454 MW, soit 42 % de la capacité totale du projet. De plus, 30 % de la capacité du projet fera l'objet d'un contrat pour différence privé avec SSE Group. Ces deux contrats contribuent ainsi à la sécurisation des revenus du projet.

La transaction reste soumise à la levée des conditions préalables, dont l'approbation des autorités compétentes, et devrait être finalisée d'ici juillet 2020.

Total et l'électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l'énergie en développant un portefeuille d'activités dans l'électricité bas carbone avec l'ambition que cette dernière représente jusqu'à 40 % de ses ventes à horizon 2050. A ce jour, la capacité brute de production d'électricité bas carbone de Total dans le monde s'élève à près de 9 gigawatts, dont plus de 5 gigawatts à partir d'énergies renouvelables.

Total vise à atteindre une capacité de génération électrique à partir de renouvelables de 25 GW en 2025 et poursuivra son développement pour devenir un acteur international majeur dans les énergies renouvelables.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

