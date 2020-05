Total S A : estime le manque à gagner lié à la crise à 12 milliards de dollars - PDG

(Actualisation: commentaires de Patrick Pouyanné sur les résultats du deuxième trimestre)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Total devrait faire face un manque à gagner global de 12 milliards de dollars en raison de la crise sanitaire et pétrolière, a déclaré vendredi le PDG du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné.

"C'est globalement 12 milliards de dollars, a minima, que nous estimons devoir combler (...) par notre plan d'actions" en raison de la chute des cours du pétrole dans le contexte de la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué Patrick Pouyanné, s'exprimant à l'occasion de l'assemblée générale du groupe.

Total avait renforcé début mai les mesures d'un plan d'actions annoncé en mars et visant à permettre à l'entreprise de résister à la chute des cours du baril.

Depuis la fin 2019 et depuis le mois de mars, "le monde a beaucoup changé, en particulier pour Total. La chute de la demande mondiale d'énergie, liée au gel de l'économie mondiale pour cause de pandémie, s'est doublée d'une crise de l'offre à cause de décisions à contre-temps d'un certain nombre de pays producteurs qui ont décidé d'augmenter leur production alors que la demande baissait", a expliqué Patrick Pouyanné

Cette situation a "provoqué une chute vertigineuse du prix des hydrocarbures au cours du mois de mars", a rappelé le dirigeant.

"Un baril à 30 ou 35 dollars au lieu d'un baril à 60 dollars comme nous l'avions anticipé pour 2020, cela représente un manque à gagner de 9 milliards de dollars" cette année, a expliqué Patrick Pouyanné.

En outre, cette crise a "des effets significatifs sur nos perspectives opérationnelles pour l'année 2020", et la baisse de l'activité va engendrer un manque à gagner de 3 milliards de dollars, a ajouté le dirigeant.

Dans ce contexte, Total anticipe "désormais une production de l'ordre de 2,95 millions de barils par jour, soit une baisse d'environ 5% par rapport aux prévisions précédentes pour 2020" publiées en début d'année, tandis que le taux d'utilisation moyen de ses raffineries cette année sera "de l'ordre de 70% soit 15% de moins" qu'en 2019 , a indiqué Patrick Pouyanné.

Le deuxième trimestre, qui a été marqué par des mesures de confinement des populations de par le monde, "va être très mauvais, c'est même le pic de la crise pour nous tous, donc je vous le garantis les résultats ne seront pas bons" pour cette période, a prévenu Patrick Pouyanné, qui prévoit une meilleure visibilité à partir de septembre ou octobre.

Le groupe dispose de 30 milliards de dollars de liquidités, ce qui est "confortable pour faire face à la crise", a souligné le directeur financier de Total, Jean-Pierre Sbraire. Depuis début avril, Total a émis 7 milliards de dollars de dette, sur des durées longues et à des "conditions attractives", a noté Jean-Pierre Sbraire.

Patrick Pouyanné a également rappelé que Total limiterait ses dépenses d'investissement pour 2020 à 14 milliards de dollars, alors que le groupe prévoyait en début d'année d'investir 18 milliards de dollars.

Par ailleurs, les actionnaires ont validé à 98,38% la transformation de Total en société européenne et la modification des statuts juridiques du groupe, selon le document de présentation accompagnant l'assemblée.

