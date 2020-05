Total cède des actifs au Royaume-Uni à HitecVision après le retrait de Petrogas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé mercredi avoir renégocié les conditions financières de la vente d'actifs non stratégiques en mer du Nord britannique avec le fonds d'investissement norvégien spécialisé dans le pétrole HitecVision, après le retrait de Petrogas de cette transaction.

Total avait signé en juillet 2019 un accord de cession de ces actifs à Petrogas NEO UK, une coentreprise entre la branche d'exploration et de production du conglomérat MB Holding et HitecVision. Le montant global de cette transaction s'élevait à 635 millions de dollars. Les actifs cédés étaient précédemment détenus par Maersk Oil, une société rachetée par Total en 2018 et qui lui a permis de devenir le deuxième opérateur en mer du Nord.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec HitecVision et sa société de portefeuille NEO Energy afin de reconfirmer notre engagement mutuel à conclure cet accord", a expliqué le directeur financier de Total, Jean-Pierre Sbraire, cité dans un communiqué.

"Les révisions sur lesquelles nous nous sommes entendus prennent en compte les conditions de marché actuelles, tout en préservant la valeur globale de la transaction. La structuration de la transaction et l'échelonnement des paiements ont été modifiés avec notamment un prêt portant intérêts de Total à l'acheteur et un complément de prix conditionnel versé à Total", a ajouté le dirigeant.

Total et HitecVision prévoient de conclure la transaction d'ici au troisième trimestre 2020.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire