Total cède des actifs non stratégiques pour plus de 400 millions de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi la vente de plusieurs actifs non stratégiques à Brunei, en Sierra Leone et au Libéria pour une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.

Ces transactions s'inscrivent "en ligne avec [...] l'objectif de cessions pour un montant de 5 milliards de dollars sur 2019-2020", a rappelé l'entreprise dans un communiqué.

A Brunei, Total a finalisé la vente au groupe Shell de sa filiale Total E&P Deep Offshore Borneo BV, qui détient une participation de 86,95% dans le bloc offshore CA1.

En Sierra Leone et au Libéria, Total a signé un accord en vue de céder ses activités marketing & services à la société Conex Oil & Gas Holdings Ltd.

"La réalisation de la vente des deux filiales devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2020", a précisé le groupe.

"Ces ventes d'actifs vont contribuer à notre programme de cession, actuellement en cours, et [...] soutiennent le plan d'action annoncé pour faire face" à la crise sanitaire, a déclaré Jean-Pierre Sbraire, le directeur financier de Total.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire