Total : changement de statut approuvé en AGM

29/05/2020 | 13:29

Total annonce que son assemblée générale mixte, réunie à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, dont la transformation du groupe énergétique en société européenne et l'adoption des statuts associés.



Les actionnaires ont aussi approuvé la distribution d'un dividende de 2,68 euros par action au titre de 2019, ainsi que l'option pour le paiement en actions du solde du dividende de 2019 de 0,68 euro par action.



L'assemblée a en outre renouvelé pour une période de trois ans les mandats d'administrateur de Patricia Barbizet, Marie-Christine Coisne-Roquette et Mark Cutifani, et nommé comme administrateur pour trois ans Jérôme Contamine.



