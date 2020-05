Total compte atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050

(Actualisation: précisions sur les objectifs de Total, déclarations du PDG, contexte)

PARIS/BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi qu'il comptait atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour l'ensemble de ses activités mondiales.

Pour parvenir à cet objectif, la major pétrolière s'est notamment fixé un objectif de réduction de 60% ou plus de l'intensité carbone moyenne des produits énergétiques utilisés dans le monde par ses clients d'ici à 2050.

Concernant l'Europe, le groupe veut atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de sa production et des produits énergétiques utilisés par ses clients "en 2050 ou avant".

"Les marchés de l'énergie évoluent, tirés par le changement climatique, les technologies et les attentes de la société civile", a déclaré le président-directeur général du groupe, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué. "Nous sommes déterminés à faire avancer la transition énergétique tout en créant de la valeur pour nos actionnaires", a-t-il ajouté.

"L'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et ouvre ainsi la voie pour que d'autres régions du monde s'engagent vers la neutralité carbone. Total prend donc l'engagement d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses activités en Europe", a expliqué Patrick Pouyanné.

Total a confirmé mardi son objectif d'avoir une capacité brute de génération électrique à partir de renouvelables de 25 gigawatts en 2025 et ajouté qu'il poursuivrait son développement pour devenir un acteur international majeur dans les énergies renouvelables. Le groupe pétrolier compte augmenter "la part de ses investissements dédiés à l'électricité bas carbone pour atteindre 20% d'ici 2030 ou plus tôt", contre plus de 10% à l'heure actuelle.

L'engagement de Total est le dernier en date parmi les majors pétrolières européennes.

En avril, le groupe anglo-néerlandais Royal Dutch Shell s'est fixé des objectifs plus ambitieux de réduction de ses émissions de CO2, notamment une diminution de l'empreinte carbone du carburant qu'il utilise de 30% en 2035 et de 65% en 2050.

En mars, le groupe pétrolier britannique BP a accepté de soumettre au vote de ses actionnaires l'an prochain une résolution concernant son engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Le groupe énergétique norvégien Equinor a annoncé en février de nouveaux objectifs liés au changement climatique. Equinor compte atteindre la neutralité carbone pour ses activités en 2030, multiplier par 10 ses capacités dans les renouvelables d'ici à 2026 et réduire d'au moins 50% son intensité carbone en 2050.

