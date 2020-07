Total : dans une coalition pour le développement durable

03/07/2020 | 14:56

Le groupe Total annonce ce vendredi, à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix, que 11 groupes internationaux vont s'unir au sein d'une Coalition internationale.



Il s'agit ainsi d'AWS, de Carrefour, de CMA CGM, de Cluster Maritime Français, du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, d'Engie, de Faurecia, de Michelin, de Schneider Electric, de Total et de Wärtsilä.



'L'objectif de la Coalition est d'accélérer le développement des énergies et des technologies qui permettent de relever les défis d'une mobilité durable au sein de l'industrie du transport et de la logistique, par la réduction des émissions, la lutte contre le réchauffement climatique, et la protection de la biodiversité', explique Total.



'Les 11 entreprises déjà mobilisées mettent en commun leurs expertises autour de trois ambitions pour réaliser des progrès technologiques et obtenir des résultats mesurables dès 2030 : avoir un portefeuille plus étendu de sources d'énergies propres, réduire la consommation d'énergie par kilomètre équivalent transporté, éliminer une partie importante des émissions associées au transport et à la logistique.'



