Total : en baisse, un broker ajuste sa cible

06/05/2020 | 13:08

Le titre du groupe Total recule ce mercredi de -1%, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 47 à 43 euros, tout en maintenant sa recommandation 'Surperformance'.



'Tant qu'il y a un chemin vers un prix du pétrole supérieur à 45 dollars / baril, entraînée par une reprise de la demande de pétrole (notre scénario de base), Total devrait avoir la capacité de traverser cette tempête [du Covid-19], et de défendre le dividende sans créer de dommages irréparables à son activité. Nous abaissons notre cible pour intégrer des vents contraires opérationnels plus importants que le Covid-19 a jusqu'à présent apportés à l'industrie', explique le broker.





